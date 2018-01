Hauptkommissar Mario Kopper (Andreas Hoppe) trifft seinen Jugendfreund Sandro (Michele Cuciuffo) - und gerät bald in mafiöse Verstrickungen. (SWR / Roland Suso Richter)

Nostalgische Gefühle ereilen Hauptkommissar Mario Kopper (Andreas Hoppe), einen Halbsizilianer, in der jüngsten „Tatort“-Folge aus Ludwigshafen. Nicht von ungefähr betrifft eine davon den Kinofilm „Der Pate II“ (1974). Die Fortsetzung der Mafia-Saga sah das Kind, das er war, mit seinem besten Freund, der später nach Sizilien zurückging. Als er diesem Sandro (Michele Cuciuffo) nach Jahrzehnten wieder begegnet, glaubt er an einen Zufall, der begossen sein will. Doch tatsächlich ist Kopper schon bei der grappadrallen Wiedersehensfeier, die ein rotweinfarbenes Ende nehmen wird, heillos verstrickt in Mafia-Machenschaften auf rheinland-pfälzischem Boden.

Regisseur Roland Suso Richter verschafft der vierschrötigen Figur, die über 57 Folgen an der Seite von Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) fahndete, einen spannenden und würdigen Abgang. Die Episode „Kopper“, die das Erste an diesem Sonntag um 20.15 Uhr zeigt, ist eine der stärksten des Gespanns seit Andreas Hoppes „Tatort“-Debüt im Jahr 1996 (Folkerts ist sieben Jahre länger dabei). Das liegt auch daran, dass Richter den 57-jährigen Berliner nach einem schlüssigen Drehbuch von Patrick Brunken einfach mal hat machen lassen: Weder Folkerts noch der Rest des Teams sind in dieser markigen Männer-Show mehr als Abschiedsstaffage.

So elegant der Exit des Ermittlers auch geraten ist, so holprig dürfte es – einstweilen – in Ludwigshafen weitergehen. Schließlich nötigt der Kopper-Kehraus zu einer Neuausrichtung des Teams, in dem künftig womöglich Johanna Stern (Lisa Bitter) eine größere Rolle zuwächst. Super-Mario wird so oder so fehlen.