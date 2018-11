Fans können es kaum erwarten: Endlich findet "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" den Weg in die Kinos. (2018 Warner Bros. Entertainment Inc.)

Nachdem in „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ (2016) langsam die Figuren eingeführt wurden und Harry-Potter-Fans wieder in die magische Welt eintauchen durften, führt nun der zweite Teil „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ die Ereignisse fort. Dabei hat J.K. Rowling eine Geschichte erschaffen, die noch einmal eine Schippe an Komplexität zur Spannung drauflegt. Dem Zuschauer werden in den über zwei Stunden Laufzeit kaum Verschnaufpausen gegönnt. Sei es wegen der interessanten und aufregenden Geschichte oder wegen der atemberaubenden Special-Effects.

Im ersten Teil ist es Newt Scamander (Eddie Redmayne) gelungen, Gellert Grindelwald (Johnny Depp) hinter Schloss und Riegel zu bringen. Doch gelingt Grindelwald die Flucht, und er plant wahrhaft Böses. Mit einer Schar aus Magier-Anhängern will er die Vorherrschaft reinblütiger Zauberer durchsetzen - und dafür geht er über Leichen. Nur sein Freund Albus Dumbledore (Jude Law) kann ihn stoppen.

Auch Newts (Eddie Redmayne, links) Bruder Theseus (Callum Turner) ist diesmal mit von der Partie. (Jaap Buitendijk/ 2018 Warner Bros. Entertainment Inc.)

Der braucht dafür die Hilfe von Newt und dessen Freunden. Tina (Katherine Waterston), Queenie Goldstein (Alison Sudol) und Jacob Kowalski (Dan Fogler), der einzige Muggel der Gruppe, sowie der mysteriöse Credence (Ezra Miller) sind wieder von der Partie. Gemeinsam machen sie sich auf nach Paris, um Albus zu unterstützen. Nebenbei hat Newt noch ganz eigene Probleme: Sein Bruder Theseus (Callum Turner) hat sich mit Leta Lestrange (Zoe Kravitz) verlobt. Dabei ist sie die Frau, die Newt sehr nahe stand und die ihm noch immer sehr viel bedeutet.

„Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ bewegt sich immer an der Grenze zum Übermaß, aber nur Johnny Depp scheint sie durchgehend zu überschreiten. Fans des Potter-Universums werden den Film lieben, Einsteiger werden allerdings von der Flut an Informationen, Personen und Geschehnissen etwas überfordert sein.