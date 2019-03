Die Faszination für die magische Welt aus der Feder von J. K. Rowling ist ungebrochen. Auch der zweite Ableger der "Phantastischen Tierwesen"-Reihe, "Grindelwalds Verbrechen", war ein großer Erfolg an den Kinokassen. (Warner)

Wahrscheinlich hat bei der Veröffentlichung der Filmversion von „Harry Potter und der Stein der Weisen“ im Jahr 2001 kaum jemand damit gerechnet, dass die Faszination für die magische Welt aus der Feder von J. K. Rowling so lange anhalten würde. Auch wenn die Geschichte des berühmten Zauberersprosses mittlerweile auserzählt ist, greifen die Fantasy-Fans nach allem, was mit dem Hogwarts-Universum in Verbindung steht. Kein Wunder also, dass „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“, der zweite von insgesamt fünf geplanten Teilen des Potter-Ablegers, ein großer Erfolg an den Kinokassen war. Außerdem empfehlenswert in dieser Woche: Der Psychothriller „Nur ein kleiner Gefallen“ und das intime Dokudrama „Touch Me Not“.

„Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ (VÖ: 4. April)

Auf der Jagd nach dem entflohenen dunklen Magier Gellert Grindelwald (Johnny Depp) kann Newt Scamander (Eddie Redmayne, rechts) auf die Hilfe von Tina (Katherine Waterston) zählen. (2017 Warner Bros. Entertainment Inc.)

Gerade erst war es Newt Scamander (Eddie Redmayne) geglückt, Gellert Grindelwald (Johnny Depp) hinter Schloss und Riegel zu bringen. Doch dem dunklen Magier gelingt die Flucht, und er plant wahrhaft Böses. Mit einer Schar aus Magier-Anhängern will er die Vorherrschaft reinblütiger Zauberer durchsetzen. Gemeinsam mit seinen Freunden macht sich Newt auf, Albus Dumbledore (Jude Law) im Kampf gegen Grindelwald zu unterstützen. „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ versetzt den Zuschauer ohne Umschweife in die Zeit vor Harry Potters Jahren in Hogwarts zurück. Dank der namensgebenden Tierwesen, der grandiosen Optik und der vielen kleinen Bonbons für Fans ist das Fantasy-Spektakel sehenswert - vorausgesetzt man bringt ein Basiswissen über die magische Welt mit.

Preis DVD: circa 15 Euro

Der Film "Nur ein kleiner Gefallen" ist ein stylish-unterhaltsamer Genremix aus Psychothriller und Komödie. (Studiocanal)

Laufzeit: 128 Minuten

„Nur ein kleiner Gefallen“ (VÖ: 4. April)

Stephanie (Anna Kendrick, links) und Emily (Blake Lively) verstehen sich bestens - und das, obwohl die beiden Frauen grundverschieden sind. (LIONSGATE / Peter Iovino)

Über ihre Kinder lernen sich die bieder-peinliche, aber perfekte Vorstadtmutti Stephanie (Anna Kendrick) und die geheimnisvolle Karrierefrau Emily (Blake Lively) kennen. Trotz ihrer Gegensätzlichkeit freunden sie sich an, schlürfen Martinis in Emilys Designer-Haus und erzählen sich ihre intimsten Geheimnisse. Doch eines Tages verschwindet die Unternehmerin spurlos. Ist Paul Feigs Film „Nur ein kleiner Gefallen“ anfangs noch eine vergnügliche Karikatur gängiger Frauenklischees, wandelt er sich mit fortlaufender Dauer zum Psychothriller mit vielen Twists und falschen Fährten. Dabei hätte man eigentlich lieber weiter den beiden Freundinnen zugeschaut, wie sie genussvoll ihre Rollen als Femme fatale und Vorstadtmutti demontieren.

Preis DVD: circa 14 Euro

In dem Film "Touch Me Not" wagt Regisseurin Adina Pintilie ein mutiges Experiment: Das intime Drama zeigt drei Menschen, die die Grenzen zwischen Lust und Kontrollverlust überwinden wollen. (Al!ve Alamode)

Laufzeit: 120 Minuten

„Touch Me Not“ (VÖ: 5. April)

"Touch Me Not" ist eine Geschichte über Nähe, über Intimität, über Scham, die es zu überwinden gilt. So führt der Film in einer vermeintlich sexuell befreiten Zeit radikal seelische und körperliche Tabus vor. (Al!ve Alamode)

Regisseurin Adina Pintilie hat mit „Touch Me Not“ eine filmische Erfahrung geschaffen, die es so noch nicht oft auf der Leinwand zu sehen gab. In einer vermeintlich sexuell befreiten Zeit führt sie radikal seelische und körperliche Tabus vor. Anhand dreier Menschen, die die Grenzen zwischen Lust und Kontrollverlust überwinden wollen, erzählt Pintilie von Nähe, Intimität und Scham. Herauskommt ein halbdokumentarisches, intimes Drama, das die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen lässt und den Zuschauer auf eine Expedition körperlicher und seelischer Entblößung begleitet.

Preis DVD: circa 15 Euro

Laufzeit: 123 Minuten