Yoga wurde in den letzten Jahren zum absoluten Trendsport. Mit Yoga, so die Idee, wird nicht nur der Körper, sondern auch der Geist gestärkt. Neben den bekannten Verrenkungen spielt nämlich auch die Atmung eine Rolle – das In-sich-ankommen, In-sich-ruhen. Klingt gut? Klar. Nur hat Yoga da seine Rechnung nicht mit der westlichen Welt gemacht. Längst haben wir aus Yoga, der Lebensphilosophie, nur eine weitere Optimierungsmaßnahme gemacht. Wir praktizieren nämlich Yoga, weil wir die Defizite unseres Alltags ausgleichen wollen. Rückenschmerzen, weil man zehn Stunden täglich am Schreibtisch sitzt? Yoga! Schlaflosigkeit, weil die To-do-Liste immer länger wird? Yoga! Schlechte Laune, weil auf dem Smartphone den ganzen Tag lang belanglose Nachrichten aufploppen? Yoga!

Eigentlich soll Yoga uns zu ausgeglichenen Menschen machen. Ha! Uns reicht es ja schon, nicht durchzudrehen. Irre!

Neulich wurden die beliebtesten Yoga-Übungen veröffentlicht. Platz drei: die Totenstellung. Das ist die Übung am Ende einer Yoga-Stunde, bei der man einfach flach auf dem Rücken liegt und der Yoga-Lehrer endlich mal still ist. Das zeigt doch, was wir eigentlich wollen: einfach nur ein bisschen Ruhe.