In der neuen Netflix-Serie "Maniac" werden Annie (Emma Stone) und Owen (Jonah Hill) bei einer Pharmastudie mit ihren psychischen Traumata konfrontiert. (Netflix)

Eine Pharmastudie, zwölf Probanden und drei Pillen, die das Unterbewusstsein mächtig durcheinanderwirbeln. So der grobe Rahmen der Netflix-Serie „Maniac“, in der es viel mehr Ebenen und Welten gibt, als man dem Zuschauer ansonsten im Free-TV zumutet.

Gerade die ersten Folgen verwirren und das sollen sie wahrscheinlich auch. Um „Maniac“ zu folgen, muss man sich darauf einlassen, dass nicht alles real ist, was man sieht. Traum oder Erinnerung, Wahnvorstellung oder echte Verschwörung? Das ist auf den ersten Blick nicht immer zu erkennen.

Im Mittelpunkt der Erzählung stehen die Probanden Annie Landsberg und Owen Milgrim. Beide haben so ihre Probleme, ein geregeltes Leben zu führen. Annie, gespielt von Emma Stone („Birdman“, „La La Land“), eine junge Frau ohne Job, mit der Miete im Rückstand, ist abhängig von einem Medikament, das sich noch in der Testphase befindet. Sie braucht Nachschub von den Pillen in A-Form, die ihr durch den Tag helfen. Um an das Medikament zu kommen, bleibt ihr nur, an dessen Studie teilzunehmen.

Traumata und Wahnvorstellungen

Während Annie ein traumatisches Erlebnis zu verdrängen versucht, das mit ihrer kleinen Schwester zu tun hat, rühren Owens psychische Probleme vor allem von seiner ebenso reichen wie unsympathischen Familie her. Owen (Jonah Hill) nimmt vordergründig an der Studie teil, weil er seine Arbeit verloren hat und das Geld seiner Eltern nicht annehmen will. Der eigentliche Grund sind jedoch seine Wahnvorstellungen, in denen ihm sein imaginärer Bruder aufträgt, die Welt gemeinsam mit einer Frau zu retten. Als Owen Annies Gesicht auf mehreren Werbeplakaten entdeckt, glaubt er, die Richtige gefunden zu haben.

Schließlich landen beide beim japanisch geführten Pharmaunternehmen Neberdine, bei dem ebenfalls nicht alles glatt läuft. Den verantwortlichen Wissenschaftlern, die Drogen nehmen, sich in Computer oder ineinander verlieben, droht die Studie aus den Händen zu gleiten. Mehrere Tage verbringen Annie und Owen in den Testräumen, die mit ihrem kantigen Interieur einem Raumschiff aus einem frühen Science-Fiction-Streifen gleichen. Zusammen mit den anderen Studienteilnehmern bekommen sie tageweise die Pillen A, B und C verabreicht, um nach und nach ihre psychischen Traumata aufzuarbeiten – oder eben auch nicht.

Spiel mit der Zeit

„Maniac“ spielt in einem Setting, das auf der einen Seite sehr modern scheint, sich auf der anderen Seite aber oft an der Ästhetik der Achtzigerjahre bedient. In welcher Zeit die Miniserie spielt, ist deswegen anfangs nicht ganz eindeutig. Roboter für Hundekot und ein Mietdienst für Freunde deuten eher auf eine nahe Zukunft hin; klobige Computerbildschirme und Achtzigerjahre-Mode eher auf die Vergangenheit. Dazu strahlen die hauseigenen Erklärfilme des Pharmaunternehmens eine gewisse Tamagotchi-Nostalgie aus, die immer wieder daran zweifeln lässt, ob die Serie nicht doch Ende des vergangenen Jahrhunderts spielt. Immerhin tauchen in keiner Folge Smartphones oder Flachbildschirme auf.

Im Testraum nehmen die Probanden ihre Pillen auf großen Stühlen wie beim Zahnarzt ein; an den Kopflehnen befinden sich Klappen aus Metall, aus denen elektromagnetische Wellen strömen. Ein Computer überwacht den Pulsschlag genauso wie die Bewusstseinsreise – die Wissenschaftler können die Gedanken und Träume ihrer Probanden genau nachvollziehen.

Mit Einnahme der Pillen beginnt auch für den Zuschauer eine Reise in dubiose Welten. Abwechselnd zeigt Regisseur Cary Fukunaga auf virtuose Weise, was sich im Unterbewusstsein von Annie und Owen abspielt. Diese Sequenzen, in denen Erinnerungen, Fantasien und Ängste zu einer bunten Suppe verrührt werden, dürften jeden Cineasten begeistern. Emma Stone und Jonah Hill schlüpfen mühelos in ihre neuen Rollen und verleihen ihnen genau die Menge an Spleen, die sie brauchen, ohne dass es klamaukig wird.

Verquere Plots und verrückte Figuren

Überzeugend stehlen sie zusammen einen Lemur aus einem Pelzgeschäft oder suchen während einer Séance ein verlorenes Kapitel des Romans „Don Quixote“. Diese Sequenzen sind unterhaltsam, wenn auch nicht unbedingt plausibel – wie es in Träumen nun mal so ist. Inmitten dieser verqueren Plots und verrückten Figuren, bleibt die Serie ihrer eigenen Authentizität treu. Was Annie und Owen widerfährt, basiert auf Erlebnissen aus ihrem wahren Leben. Wie ein Puzzle setzt sich so die Geschichte der beiden Hauptfiguren Folge für Folge zu einem logischen Ganzen zusammen.

„Maniac“ ist der perfekte Stoff für Fans von Science-Fiction und einer ausgefallenen Dramaturgie. Patrick Somerville, einer der Drehbuchautoren, hat allerdings schon angekündigt, es bei einer Staffel zu belassen. Schade, aber verständlich. Die zehn Folgen können gut für sich alleine stehen und wirken durch ihren Miniserien-Charakter eher wie ein langer, gelungener Kinofilm.