Der Film „Mank“ geht bei der diesjährigen Oscar-Verleihung als Favorit ins Rennen. Das Netflix-Drama von David Fincher, das von der Entstehung des Filmklassikers „Citizen Kane“ erzählt, wurde insgesamt zehnmal nominiert, unter anderem als bester Film und für die beste Regie. Auch Hauptdarsteller Gary Oldman und Nebendarstellerin Amanda Seyfried können auf einen Academy Award hoffen. Das gaben die Schauspielerin Priyanka Chopra Jonas und ihr Ehemann, der Sänger und Schauspieler Nick Jonas, bei der live aus London übertragenen Verkündigung der Oscar-Nominierungen am Montagmittag bekannt.

Jeweils sechs Nominierungen gingen an die Geschichtsdramen „Judas and the Black Messiah“ und „The Trial of the Chicago 7“, an das Drama „The Sound of Metal“ über einen jungen Mann, der sein Gehör verliert, an den Film „Minari“ über eine koreanischstämmige Familie in den USA, an das Roadmovie „Nomadland“ sowie an „The Father“ mit Anthony Hopkins. Der Netflix-Film „Ma Rainey's Black Bottom“ wurde fünfmal nominiert, ebenso der Thriller „Promising Young Woman“.

Der Netflix-Film "The Trial of the Chicago 7" mit Eddie Redmayne (Bild) und Sacha Baron Cohen in den Hauptrollen erzählt von einem Prozess, der US-Geschichte schrieb: 1969 wurden sieben Männer vor Gericht gestellt, weil sie gegen den Vietnamkrieg protestiert hatten. Einen Oscar könnte es unter anderem für den besten Film, für Sacha Baron Cohen und das beste Drehbuch geben. (Niko Tavernise/Netflix)

Als beste Hauptdarsteller wurden Riz Ahmed („Sound of Metal“), Anthony Hopkins („The Father“), Gary Oldman („Mank“), Steven Yeun („Minari“) und der im vergangenen Jahr verstorbene Chadwick Boseman („Ma Rainey's Black Bottom“) nominiert. Auf die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin können Viola Davis („Ma Rainey's Black Bottom“), Andra Day „The United States vs. Billie Holiday“), Vanessa Kirby („Pieces of a Woman“), Frances McDormand („Nomadland“) und Carey Mulligan („Promising Young Woman“) hoffen.

Deutschland hatte „Und morgen die ganze Welt“ als Beitrag für den besten internationalen Film eingereicht, das Antifa-Drama der Regisseurin Julia von Heinz schaffte es allerdings nicht auf die Shortlist der Academy. Der Filmemacher Max Lang, dessen Film „The Snail and the Whale“ zur Vorauswahl der zehn besten animierten Kurzfilme gehörte, schaffte es ebenso wenig unter die Nominierten wie der Komponist Volker Bertelmann, der gemeinsam mit seinem amerikanischen Kollegen Dustin O'Halloran für die Musik zum Liebesdrama „Ammonite“ auf einer Shortlist mit 15 Anwärtern stand.

"Nomadland" mit Frances McDormand geht mit viel Vorschusslorbeeren ins Oscar-Rennen: Dem Drama von Chloé Zhao um eine Frau, die ihren Job verliert und anschließend als Nomadin durch die USA zieht, winken Auszeichnungen in mehreren Kategorien: bester Film, beste Regie, beste Hauptdarstellerin und bestes adaptiertes Drehbuch. (La Biennale di Venezia)

Die 93. Academy Awards werden am 26. April in Los Angeles verliehen, aufgrund der Corona-Pandemie deutlich später als sonst.

Die wichtigsten Nominierungen im Überblick

"One Night in Miami" (bei Amazon Prime Video) erzählt vom historisch verbürgten Zusammentreffen von Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown und Sam Cooke und hat das Zeug zum Oscar. Ausgezeichnet werden könnte Leslie Odom Jr. als bester Nebendarsteller. Auch ein Goldjunge für das beste adaptierte Drehbuch winkt. (La Biennale di Venezia)

Bester Film

„The Father“ „Judas and the Black Messiah“ „Mank“ „Minari“ „Nomadland“ „Promising Young Woman“ „Sound of Metal“ „The Trial of the Chicago 7“

Ma Rainey gilt als "Mother of the Blues". Im Biopic "Ma Rainey's Black Bottom" (bei Netflix) verkörpert Viola Davis die afroamerikanische Sängerin. Auch mit dabei: der kürzlich verstorbene "Black Panther"-Star Chadwick Boseman in seiner letzten Rolle. Beide könnten den Oscar holen. (Netflix)

Beste Regie

Thomas Vinterberg - „Der Rausch“ David Fincher - „Mank“ Lee Isaac Chung - „Minari“ Chloé Zhao - „Nomadland“ Emerald Fennell - „Promising Young Woman“

Im Duo zum Oscar? Anthony Hopkins ("Bester Hauptdarsteller") und Olivia Colman ("Beste Nebendarstellerin") haben mit ihren Rollen im Drama "The Father" eine Chance auf den Goldjungen. Weitere Auszeichnungen winken für den besten Film und für das beste adaptierte Drehbuch. (Tobis Film)

Bester Hauptdarsteller

Riz Ahmed - „Sound of Metal“ Chadwick Boseman - „Ma Rainey's Black Bottom“ Anthony Hopkins - „The Father“ Gary Oldman - „Mank“ Steven Yeun - „Minari“

Wurde auch Zeit: Sängerin Billie Holiday erhält ihr eigenes Biopic. In "The United States vs. Billie Holiday" von "The Butler"-Regisseur Lee Daniels spielt Andra Day die Jazz- und Swing-Ikone - und ist heiße Kandidatin für den Oscar in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin". (2020 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved)

Beste Hauptdarstellerin

Viola Davis - „Ma Rainey's Black Bottom“ Andra Day - „The United States vs. Billie Holiday“ Vanessa Kirby - „Pieces of a Woman“ Frances McDormand - „Nomadland“ Carey Mulligan - „Promising Young Woman“

"Sound of Metal" hofft in vier der wichtigsten Sparten auf eine Auszeichnung: bester Film, bestes Drehbuch, bester Hauptdarsteller (Riz Ahmed, Bild) und bester Nebendarsteller (Paul Raci). Das US-Drama (bei Amazon Prime Video) erzählt von einem Musiker, der sein Gehör verliert. (Courtesy of Amazon Studios)

Bester Nebendarsteller

Sacha Baron Cohen - „The Trial of the Chicago 7“ Daniel Kaluuya - „Judas and the Black Messiah“ Leslie Odom Junior - „One Night in Miami“ Paul Raci - „Sound of Metal“ Lakeith Stanfield - „Judas and the Black Messiah“

Seitdem "Parasite" 2020 groß abgeräumt hat, ist vieles möglich. Auch, dass "Minari", ein Film über eine koreanisch-amerikanische Familie auf der Suche nach dem "American Dream", einen Oscar gewinnt. Hoffnungen dürfen sich auch Hauptdarsteller Steven Yeun, Nebendarstellerin Yuh-Jung Youn und Regisseur Lee Isaac Chung machen. Ein Oscar für das beste Drehbuch ist auch möglich. (A24)

Beste Nebendarstellerin

Maria Bakalova - „Borat Anschluss Moviefilm“ Glenn Close - „Hillbilly-Elegie“ Olivia Coleman - „The Father“ Amanda Seyfried - „Mank“ Youn Yuh-jung - „Minari“

Im Dezember 1969 wurde der Afroamerikanischer Fred Hampton während einer Polizeirazzia in seinem Bett erschossen. Im Biopic "Judas and the Black Messiah" spielt "Get Out"-Star Daniel Kaluuya (Bild) den Aktivisten der Black-Panther-Bewegung. Ins Rennen um einen Oscar gehen der Film an sich, das Drehbuch und die Nebendarsteller Kaluuya und Lakeith Stanfield. (Warner Bros.)

Bestes Originaldrehbuch

„Judas and the Black Messiah“ „Minari“ „Promising Young Woman“ „Sound of Metal“ „The Trial of the Chicago 7“

Bei den Filmfestspielen in Venedig wurde Vanessa Kirby für ihre Leistung in "Pieces of a Woman" (bei Netflix) bereits geehrt, bald könnte ein Oscar folgen. In dem eindringlichen Film spielt sie eine Frau, die ihr neugeborenes Baby verliert und danach mit ihrer Trauer kämpft. (Netflix)

Bestes adaptiertes Drehbuch

„Borat Anschluss Moviefilm“ „The Father“ „Nomadland“ „One Night in Miami“ „The White Tiger“

Bester Film, beste Regie (Emerald Fennell), beste Hauptdarstellerin (Carey Mulligan) und bestes Drehbuch: "Promising Young Women" könnte groß abräumen. In dem Thriller spielt Mulligan eine ehemalige Medizinstudentin mit düsterem Doppelleben. (Universal Pictures)

Beste Kamera

„Judas and the Black Messiah“ „Mank“ „New of The World“ „Nomadland“ „The Trial of the Chicago 7“

Der Roman "Hillbilly-Elegie" von J.D. Vance avancierte 2016 zum Bestseller. Der gleichnamige Netflixfilm erzählt vom Jurastudenten J.D. Vance (Gabriel Basso), der unfreiwillig in seine Heimatstadt zurückkehrt. Auch mit dabei: Glenn Close (links, mit Amy Adams), die Chancen auf den Oscar als "Beste Nebendarstellerin" hat. (Netflix / Lacey Terrell)

Bestes Kostümdesign

„Emma“ „Ma Rainey's Black Bottom“ „Mank“ „Mulan“ „Pinocchio“

Daumen hoch für "Borat Subsequent Moviefilm" um Hauptdarsteller Sacha Baron Cohen. Nicht nur winkt ein Oscar in der Sparte "Bestes Drehbuch". Auch Nebendarstellerin Maria Bakalova könnte einen Goldjungen absahnen. (2020 Amazon.com Inc., or its affiliates)

Bester Ton

„Greyhound“ „Mank“ „News of the World“ „Soul“ „Sound of Metal“

Bester Schnitt

„The Father“ „Nomadland“ „Promising Young Woman“ „Sound of Metal“ „The Trial of the Chicago 7“

Beste visuelle Effekte

„Love and Monsters“ „The Midnight Sky“ „Mulan“ „Der einzig wahre Ivan“ „Tenet“

Bestes Szenenbild

„The Father“ „Ma Rainey's Black Bottom“ „Mank“ „News of the World“ „Tenet“

Bestes Make-up und beste Frisuren

„Emma“ „Hillbilly-Elegie“ „Ma Rainey's Black Bottom“ „Mank“ „Pinocchio“

Bester Song

„Judas and the Black Messiah“„ “The Trial of the Chicago 7 „Eurovision Song Contest“ „The Life Ahead“ „One Night in Miami“

Beste Filmmusik

„Da 5 Bloods“ „Mank“ „Minari“ „News of the World“ „Soul“

Bester animierter Spielfilm

„Onward“ „Over the Moon“ „Shaun das Schaf - UFO-Alarm“ „Soul“ „Wolfwalkers“

Bester Dokumentarfilm

„Collective“ „Crip Camp“ „The Mole Agent“ „Time“ „My Octopus Teacher“

Bester internationaler Film

„Der Rausch“ - Dänemark „Better Days“ - Hongkong „Collective“ - Rumänien „The Man Who Sold His Skin“ - Tunesien „Quo Vadis, Aida“ - Bosnien und Herzegovina