Mark Hamill bei der Europa-Premiere des Films «Star Wars: Die letzten Jedi» 2017 in London. Foto: Joel C Ryan (dpa)

Schauspieler Mark Hamill (66) hat zwiespältige Gefühle darüber, dass er seinen letzten „Star Wars“-Film ohne Co-Star Carrie Fisher drehen muss.

„Es ist bittersüß, mein letztes Kapitel ohne sie aufschlagen zu müssen - sie ist einfach unersetzlich“, schrieb Hamill am Sonntag auf Twitter. „Ich finde Trost in der Tatsache, dass sie nicht ersetzt werden wird.“ Zu zwei Fotos von Fisher und sich selbst setzte er den Hashtag #CarrieOnForever.

Der 66-Jährige wird im Film „Episode IX“ wieder Luke Skywalker darstellen, Regisseur J. J. Abrams will außerdem bisher unveröffentlichtes Drehmaterial von Fisher in ihrer Rolle der Prinzessin Leia verwenden. In die Kinos kommen soll der Film im Dezember 2019. Fisher war im Dezember 2016 im Alter von 60 Jahren gestorben. (dpa)