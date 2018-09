Die 69-jährige Mary Roos nahm bei "Sing meinen Song" teil. (Manfred Ertel)

Frage: Zählen Sie eigentlich noch mit, den wievielten musikalischen Frühling Sie gerade erleben?

Antwort: Ach nein, das erspar ich mir. Ich bin schon so lange dabei, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenke. Ich mache einfach. Und eigentlich werde ich immer von außen darauf gebracht, wie lange ich das schon mache. Für mich ist nur das Heute wichtig, nicht mal so sehr das Morgen

Fragen: Müssen Sie sich manchmal kneifen, dass Sie immer noch wichtiger Teil des Showbusiness sind?

Antwort: Ja, sehr oft. Ich bin aber auch dankbar, dass es so läuft. Das ist in diesem Beruf, wo alles so schön, jung und aaff ist, wie in der Werbung, gar nicht so einfach.

Frage: Was ist Ihr Erfolgsrezept?

Antwort: Ich habe keine Ahnung, und das sage ich ohne Eitelkeit. Vielleicht dass ich neugierig bin. Ich habe mich nie ausgeruht auf dem was ich gemacht habe. Ich habe immer gedacht, ich möchte neue Sachen machen. Mir war immer ganz wichtig, dass ich weiter gehe.

Frage: Ist der Titel Schlagersängerin eine Beleidigung für Sie?

Antwort: Nein, ohne diese Lieder wäre ich ja gar nicht mehr da. Viele Menschen erinnern sich über meine Lieder an mich. Aber ich bin vor allem Sängerin.

Frage: Zusammen mit Wolfgang Trepper machen Sie sich in Ihrer aktuellen Revue „Nutten, Koks und frische Erdbeeren“ über Schlager, das Business und Ihr Alter lustig. Können Sie das ganze Gewerbe nach so langer Zeit nicht mehr richtig ernst nehmen?

Antwort: ich nehme mich vor allem nicht so ernst. Deshalb hatte ich ihn ja gefragt, ob er sich vorstellen kann das mit mir zu machen. Und er hat witziger Weise sofort „ja“ gesagt. Er hat mir erzählt, dass er zwei Leute in diesem Show-Business toll findet, Udo Jürgens und mich. In seiner Stammkneipe wurden immer zwei meiner Lieder gespielt und er hat sich dagegen gewehrt, dass die Platten aus der Musikbox rausgenommen wurden.

Frage: Wie schwer ist es, als Schlagersängerin in so einer Show voller Kalauer, Satire und gespielter Vorurteile über das eigene Genre zu bestehen?

Antwort: Ich wusste eine Woche vor der Premiere im Hamburger Schmidt Theater nicht was passieren würde. Regisseur Corny Littmann und Wolfgang Trepper haben die ganze Zeit für sich geprobt, und ich habe meine Lieder mit der Band geprobt. Irgendwann habe ich dann gesagt, es wird doch langsam mal Zeit dass ich ein Buch kriege. Dann hat Littmann mir ein Din-A-4 Blatt geschickt, auf dem stand drauf „Herr Trepper sagt, Herr Trepper geht ab, Herr Trepper meint“, immer in dem Stil. Und was macht dann die Frau Roos, habe ich ihn gefragt? Und er hat geantwortet, das ist Ihr Problem. So hat das angefangen. Und es verändert sich ständig.

Frage: Tut so viel Selbstironie manchmal auch etwas weh?

Antwort: Ich weiß noch als Trepper mich das erste Mal ankündigte als „die Helene Fischer aus der Bronzezeit“, da wollte ich gar nicht rausgehen auf die Bühne. Meine Musiker und ich waren in einer Art Schockstarre. Dann hab ich gesagt, egal. Und ich habe gemerkt wie viel Spaß ich daran hatte, an den ganzen Boshaftigkeiten. Ich dachte, hier passiert endlich was. Jeder Abend war ein Fest. Wenn man so lange dabei ist in diesem Beruf kann man sich eigentlich selbst gar nicht mehr so ernst nehmen. Die ersten zehn Minuten sitzen auch die Leute in einer Art Schockstarre und wissen nicht, ob sie lachen oder buhen sollen. So ist Satire.

Frage: Mit neun Jahren haben Sie ihre erste Platte aufgenommen, mit 19 das erste Album veröffentlicht, mit 21 Jahren ihren ersten Hit gehabt – haben Sie rückblickend alles richtig gemacht?

Antwort: Aus heutiger Sicht, ja. Damals wollte ich aber eigentlich Chansonsängerin werden. Als ich 15, 16 Jahre alt war dachte ich, ich wäre zu Höherem berufen und wollte eine neue Hildegard Knef werden. Dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß es macht auch andere Sachen zu machen. Deshalb habe mich nie auf eine Richtung festgelegt.

Frage: Haben Ihre Eltern nie gesagt, Kind lern‘ erst mal etwas Richtiges?

Antwort: Nein, ich hatte so ein Glück mit meinen Eltern, die wollten hauptsächlich, dass wir, meine Geschwister und ich, glücklich werden. Ich wusste angeblich schon mit vier Jahren ganz klar, so sagte meine Mutter jedenfalls, dass ich „Theaterin“ werden wollte. Das bin ich dann ja auch geworden.

Frage: Bedauern Sie manchmal, nicht Musik studiert oder eine professionelle Ausbildung absolviert zu haben?

Antwort: Das gab‘s damals nicht. Man hat zu meiner Zeit „Learning by doing gemacht“. Man war auf Tournee für drei vier Monate mit einer Big Band, da lernte man so viel. Ich glaube nicht, dass man mehr und besser lernen kann als auf der Bühne.

Frage: Hätten Sie Ihrem Sohn Julian zugeraten einen ähnlichen Weg einzuschlagen, wenn er gewollt hätte?

Antwort: Hauptsächlich wollte ich wie meine Mutter, dass mein Kind glücklich wird. Er ist ein sehr guter Sänger, ich darf das als Mutter sagen, aber er wollte nie auf die Bühne. Ich hätte alles mitgetragen, egal was er macht.

Frage: Ihr Sohn gehört heute zu Ihrem Management, kann so ein Verhältnis im Showbusiness auf Dauer gut gehen?

Antwort: Warum nicht? Wir zoffen uns schon mal, aber wir haben eine sehr hohe Streitkultur. Man muss sich streiten aber danach auch wieder versöhnen können. Wir haben ein sehr spezielles Verhältnis. Wir gehen nie aneinander vorbei, die ganze Familie nicht, ohne uns irgendwie zu berühren oder anzufassen. Seine Meinung ist natürlich oft eine ganz andere als meine.

Frage: Wie oft bekommt denn die Mutter etwas von Ihrem Sohn zu hören?

Antwort: Anhören tue ich mir oft was, aber ich bin nicht mit allem einverstanden. Und dann wird schon diskutiert.

Frage: Zum Beispiel?

Antwort: Natürlich wenn es irgendwelche Sachen gibt, bei denen ich viel Geld verdienen könnte, das aber nicht machen möchte. Das sind für mich schon zwei verschiedene paar Schuhe. Zu künstlerischen Dingen sagt er ganz wenig, aber er ist auch nicht so euphorisch, dass seine Mutter immer die Größte ist. Er zeigt mir meine Schwachstellen schon und ich ihm auch. Es herrscht ein sehr liberaler Ton zwischen uns, aber doch ein sehr direkter.

Frage: Sie werden im Januar stolze 70 Jahre alt, haben Sie Angst vor dem Datum?

Antwort: Im Gegenteil, ich finde es blöd, wenn meine Kollegen alle immer jünger werden. Ich denke manchmal, wie kommt denn das, die war doch immer ein Jahr älter als ich, wieso ist die denn jetzt fünf Jahre jünger. Ich hatte früher mehr Angst, als ich 60 wurde. Aber jetzt denke ich, ich möchte ja sehr alt werden, also muss ich auch älter werden. Was jetzt kommt sind nur noch Zugaben, das sind nur noch Dinge, die ich gerne mache. Ich will die Restzeit genießen.

Frage: Sie waren zwei Mal verheiratet, sind zwei Mal geschieden und aktuell solo. Ist das der Preis für die Karriere?

Antwort: In meiner ersten Ehe war ich sehr erfolgreich aber auch sehr dumm. Ich habe mit 19 geheiratet, als mein Mann dann fremdgegangen ist habe ich gedacht, das ist das Todesurteil und habe mich scheiden lassen. Mit diesem Mann bin ich heute noch befreundet, auch mit seiner Frau und deren Familie. Ich habe eigentlich alle Männer behalten, die ich gehabt habe, bis auf den letzten, mit dem ich verheiratet war. Da ist es schwer gewesen, das zusammen zu kriegen.

Frage: Sie leben im Moment allein, finden Sie Ehe und Partnerschaft überschätzt?

Antwort: Im Moment ist gut. Ich lebe seit vielen Jahren allein und habe festgestellt, dass es ganz schwierig wäre, wenn ich einen Partner hätte. Der müsste ja alles mittragen. Oder er wäre einer, der das gerade toll fände, und das würde mir nicht gefallen. Man will ja nicht dauernd über den Beruf reden. Aber ich fühle mich sehr wohl so.

Frage: Ist Ihr neues Album „Abenteuer Unvernunft“ auch ein Blick zurück auf Ihr Leben?

Antwort: Ja, ich habe ein sehr durchwachsenes Leben gehabt. Bei mir hat nicht alles auf Anhieb geklappt. Ich habe so viele Fehler gemacht in meinen Leben. Aber ich glaube, dass gerade Fehler wertvolles fürs weitere Leben mitbringen. Wenn ich hingefallen bin, bin ich wieder aufgestanden. Das lernt man nur, wenn man auch Fehler gemacht.

Frage: Hatten Sie eigentlich etwas Angst vor der Teilnahme an der Fernsehshow „Sing meinen Song“, in der sie die Mutter uns fast schon Oma der Rock- und Popkünstler hätten sein können?

Antwort: Ich hatte schon Magengrummeln, das muss ich zugeben. Beim ersten Treffen sagte ich zu den anderen, hier kommt das Alien. Aber es war so ein Respekt da, und Mark Forster sagte gleich in der ersten Sendung, dass sich alle schockverliebt hätten in mich. Am zweiten Tag habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. Wir Älteren sollten viel mehr wagen und nicht glauben, dieses ist nur was für Jüngere und jenes für Ältere. Wir sollten versuchen, einfach mittendrin zu sein, mitten drin im Leben. Für mich war das mit die schönste Zeit, die ich je hatte.

Mary Roos ganz persönlich:

Glück ist für mich....

....was Kurzes. Ich glaube nicht an Glück, sondern an Zufriedenheit.

Erfolg bedeutet mir....

.. nicht so viel, wie viele Leute denken.

Alter ist....

...normal.

Immer schon mal machen...

... wollte ich meinen Segelschein und das werde ich auch, auf der Alster.

Ein Leben als Rentnerin....

...kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht nicht zuhause, ich werde dann sicher irgendwas anderes machen.



Die Fragen stellte Manfred Ertel.