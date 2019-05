Sehr dicht dran an den Originalen: Steve Coogan (rechts) als Stan Laurel und John C. Reilly als Oliver Hardy im Film „Stan & Ollie“. (Spinks/dpa)

Bremen. „Was, wenn ich dir direkt auf die Nase haue? Das haben wir lange nicht gemacht“, schlägt ein kleiner Mann mit Melone seinem Gegenüber im Zug, einem großen Mann mit Melone, vor, als sei es das Normalste auf der Welt. „Darf ich dir dann ins Auge pieken?“, lautet dessen Gegenfrage. Sitznachbarn, die diese Unterhaltung belauscht haben, müssen gedacht haben, sie hören nicht richtig. Sinn macht dieses Gespräch allerdings, wenn man weiß, wer sich da unterhalten hat: Stan Laurel und Oliver Hardy, in Deutschland besser bekannt unter dem wenig schmeichelhaften Namen „Dick und Doof“.

Der außergewöhnlichen Beziehung des Comedy-Duos, das von den 1920ern bis in die 1950er mehr als 100 Filme zusammen drehte, hat Regisseur Jon S. Baird seinen Film „Stan & Ollie“ gewidmet. Müsste man diesen Film auf eine zentrale Quintessenz herunterbrechen, dann wäre es diese: Manche Menschen finden nicht nur einmal ihre Liebe des Lebens. Im Fall von Stan Laurel (Steve Coogan) und Oliver Hardy (John C. Reilly) sind es zwei. Die Liebe zu ihren Ehefrauen zum einen, viel mehr aber noch ist es ihre Liebe zueinander. Oder wie Drehbuchautor Jeff Pope es beschreibt, der Film ist „eine Liebesgeschichte zwischen zwei Männern“. So viel sei bereits jetzt gesagt: Der Film ist selbst für all diejenigen sehenswert, die mit dem Humor von „Laurel & Hardy“ normalerweise nicht viel anfangen können.

Der Plot konzentriert sich auf das Jahr 1953, als die beiden gerade eine Tour durch Großbritannien starten wollen. Ihre Zeit als große „Könige der Hollywood-Komödie“, ja als zwei der weltweit bekanntesten Filmstars, liegt bereits einige Jahre zurück. Die Haare sind etwas grauer, Hardys Bauch ist noch etwas dicker, die Theatersäle, in denen das Duo auftritt, sind dafür etwas kleiner und leerer. Aber es gibt da ja noch ihren großen Traum von einer Filmkomödie über Robin Hood, für den sie auch schon einen Produzenten an der Angel haben und für den Laurel – auch sonst der kreative Kopf des Gespanns – bereits fleißig Szenen schreibt. Als der Deal allerdings platzt, verrät Laurel es seinem Partner vorerst nicht, spinnt weiterhin neue Szenen zusammen, von denen er ihm erzählt. Nach einer Weile und mit ein bisschen persönlichem Werbeeinsatz füllen sich doch noch die Säle, ihre Tour wird ein großer Erfolg, die Filmidee rückt zumindest zeitweise in den Hintergrund. Doch als es gerade wieder mehr als gut läuft, flammt ein längst verjährter Streit zwischen den Freunden und Kollegen wieder auf, durch den viele unterdrückte Emotionen hochkochen. Und dann droht noch ein weiterer Faktor die Karriere von Laurel und Hardy frühzeitig zu beenden: Ollies Gesundheitszustand.

Melancholie statt Slapstick

John C. Reilly („Chicago“) wurde für seine Rolle als Oliver Hardy für einen Golden Globe nominiert. Doch auch Schauspielkollege Steve Coogan („Philomena“) steht ihm in nichts nach. Beide machen ihre Sache so gut, dass man glauben könnte, es sei das echte Duo, das noch einmal kurz von den Toten auferstanden ist, um auch die Zuschauer des 21. Jahrhunderts zum Lachen zu bringen. Auch, wenn der Film gar nicht immer zum Lachen ist: Zwar schleichen sich immer mal wieder Szenen aus den Sketchen in ihr echtes Leben ein, zum Beispiel, wenn sie sich an der Hotelrezeption um die Klingel streiten oder ihnen am Bahnhof ein schwerer Koffer die Stufen hinunterfällt. Im Großen und Ganzen ist „Stan & Ollie“ aber alles andere als eine alberne Slapstick-Komödie, die die alten Gags aus schwarz-weißen Fernsehzeiten wiederaufleben lassen will. Es ist eine teils überaus melancholische Geschichte über wahre Freundschaft, über Liebe, und darüber, dass man manchmal daran erinnert werden muss, wie es ohne sie ist, um sie wieder zu schätzen zu wissen.

Oliver Hardy starb 1957. Stan Laurel acht Jahre später. Bis zu seinem Tod weigerte er sich, alleine oder mit einem anderen Partner zusammenzuarbeiten. Er schrieb allerdings weiterhin Sketche – für „Stan & Ollie“.