Michael Gwisdek wollte eigentlich schon vor zwei Jahren in Rente gehen, sagt er. (Getty Images)

Es gibt nicht viele Schauspieler in Deutschland, die wie Michael Gwisdek sowohl in der DDR als auch nach der Wende große Erfolge feierten. Von den wenigen Darstellern jedoch, denen dies gelang, ist der 77-Jährige wohl mit Abstand der markanteste - ein „Original“, wie man so schön sagt. Die freche Berliner Schnauze hat der aus Weißensee stammende Hauptstädter ebenso beibehalten wie seinen sympathisch-bodenständigen Stil zu spielen. Ganz zu schweigen von seiner unnachahmlichen Art, die Dinge beim Namen zu nennen: Wenn etwas schiefläuft, wenn ihm etwas nicht passt - Gwisdek spricht es aus. Egal, ob es um den politischen Rechtsruck in Europa geht oder die eigene Rente, die er eigentlich schon vor zwei Jahren herbeisehnte. Doch, ach, es gibt ja so viel zu tun, der Landschaftsgarten und das Häuschen in Brandenburg müssen warten. Seit Jahren dreht der vielfach Ausgezeichnete fürs Kino und Fernsehen - oft mit DDR-Bezug, oft als grummeliger Alter. Den gibt er auch in der ARD-Familienkomödie „Familie Wöhler auf Mallorca“ (Samstag, 23. Februar, 20.15 Uhr), die Michael Gwisdek kurzerhand zum Wandern auf die spanische Insel schickte.

teleschau: Herr Gwisdek, wären Sie gerade lieber auf Mallorca statt im deutschen Winter?

Zunächst war Michael Gwisdek Actionschauspieler: "Ich wusste erst nicht, dass man bei der Schauspielerei auch inhaltlich Charakter spielen kann." (Getty Images)

Michael Gwisdek: Nee, ich habe so viel zu tun hier. Gerade erst habe ich zwei Filme hintereinander gedreht. Mann, ich dreh viel, stelle ich gerade fest. Der absolute Wahnsinn, ich weiß gar nicht, wie ich das alles mache. Dabei wollte ich schon vor zwei Jahren in Rente gehen, um es mir schön zu machen.

teleschau: Warum ist das nichts geworden?

Mit seiner Frau Gabi ist Michael Gwisdek immer beeinander: "Wenn ich schon eine Frau habe, dann sind wir 24 Stunden zusammen. Was die Kollegen immer erzählen, dass sie Monate nicht zu Hause sind, das habe ich noch nie erlebt." (Getty Images)

Gwisdek: Das klappt nicht, weil die einen immer belatschern - und dann sag ich: Na gut, den einen Film mach ich noch. Das rede ich mir dann zurecht, dass das gut ist. Ich kann das ja. In meinem Leben habe ich ja fast nur gute Sachen erlebt, weil ich alles positiv sehe. Auch wenn ich in manche Projekte mit Zähneknirschen gehe - wenn es dann so weit ist, dann macht es Riesenspaß. Außerdem: Für das, was ich mir vorgenommen habe, brauche ich sowieso noch 20 Jahre.

„Ich kann es nicht leiden, wenn es nur ein paar Menschen gut geht“

Michael Gwisdek über die DDR: "Damals gab es eine Hausgemeinschaft, heut sind wir alle Individuuen und aufeinander neidisch." (Getty Images)

teleschau: Was haben Sie sich denn vorgenommen?

Gwisdek: Zum Beispiel will ich eine Landschaft bauen, als Landschaftsgärtner. Und ein schönes Häuschen möchte man ja später auch haben. Da gibt es so viel zu tun - zwischendurch stören da die Filme ein bisschen (lacht). Aber die bezahlen ja auch ganz gut. Also es ist eigentlich alles gut - solange ich nicht die Nachrichten sehe.

Michael Gwisdek (hier mit Dieter Kosslick, links) nennt die Dinge beim Namen: "Sag mal, habt ihr alle den Arsch offen, merkt ihr nicht, was hier passiert? Ich habe richtig Angst davor, dass sich Dinge wiederholen, die mein Vater erlebt hat." (Getty Images)

teleschau: Warum das?

Gwisdek: Wenn ich sehe, was so passiert, überlege ich, ob ich noch mal eine Revolution anzetteln soll. Aber wenn Schauspieler das machen, ist das ja immer albern.

In "Familie Wöhler auf Mallorca" gibt Michael Gwisdek mal wieder den gewieften Alten. (ARD Degeto/Christiane Pausch)

teleschau: Sie hegen also Ambitionen als Landschaftsgärtner und in politischer Hinsicht?

Gwisdek: Ja, als Weltgärtner sozusagen. Darauf hinarbeiten, dass es allen gut geht. Ich kann es nicht leiden, wenn es nur ein paar Menschen gut geht. Wenn es nur darum geht, dass wir die produktivsten sind, egal wer dabei massakriert wird. Da muss man gar nicht auf den anderen Teil der Welt schauen, wo die Leute hungern. Es reichen schon die, die hier ihre Arbeit verlieren. Dahingehend habe ich super Ideen. Aber auf mich hört ja keiner - Gott sei Dank.

Michael Gwisdek (links) spielt im ARD-Film "Familie Wöhler auf Mallorca" an der Seite von Harald Krassnitzer. (ARD Degeto/Christiane Pausch)

teleschau: Immerhin lebten Sie Jahrzehnte in einem Land, das sich die Gerechtigkeit zumindest theoretisch auf die Fahnen geschrieben hatte.

Gwisdek: Auf dem Papier war das auch super. Und untereinander, unter den Menschen, haben wir das in der DDR ja auch geschafft. Damals gab es eine Hausgemeinschaft, heute sind wir alle Individuuen und aufeinander neidisch. Damals hatten alle gleich viel Geld und dieselben Probleme, dadurch war das nie ein Thema. Heute haben wir das Gegenteil - und das halte ich für beängstigend.

Um den Konflikt zwischen seinem Sohn und seinem Enkel aufzulösen, lädt der Ruheständler Helmut (Michael Gwisdek) zu einer mehrtägigen Bergtour durch die Wildnis ein. (ARD Degeto/Christiane Pausch)

teleschau: Inwiefern?

Gwisdek: Die Lebensqualität ist nicht mehr so gut. In der DDR war die höher - eben weil es das iPhone noch nicht gab und wir nur zwei Sorten Autos hatten. Das jeder nur sein Ding macht, gab es nicht. Da müsste man grundsätzlich überlegen, ob es nicht mehr Spaß macht, in einer Gruppe zu leben. Oder warum wir uns wie heute gegenseitig nicht sagen, wieviel wir verdienen. Wir hatten keinen Druck. Damals konnte man seinem Chef sagen, dass er ein Arschloch ist. Eine Frau konnte ihrem Chef eine scheuern, dafür brauchte es kein MeToo. Das ist heute nicht mehr möglich. Andererseits muss man dafür erst einmal Lebensqualität definieren: Es gab natürlich nicht so viele Sorten Bonbons, und man konnte nicht in der Welt umherreisen. Das war sicher ein heftiger Punkt. In der DDR war es 30 Jahre lang mein Traum, mal nach Rom zu fahren. Das Dumme ist: Das habe ich bis heute nicht gemacht!

Die ARD krönte Michael Gwisdek in "Die Prinzessin auf der Erbse" zum König. (rbb / Arnim Thomaß)

teleschau: Sie waren noch nie in Rom?

Gwisdek: Nein. Alles, was ich mir erträumte, habe ich dann doch nicht gemacht, als ich es konnte. Ich warte immer noch auf einen Film in Rom. Ansonsten drehte ich ja schon an Orten, auf die ich vorher nie gekommen wäre.

"Also es ist eigentlich alles gut - solange ich nicht die Nachrichten sehe", sagt Michael Gwisdek (rechts, mit Christian Ulmen). (2010 Warner Bros. Ent.)

teleschau: Sie könnten ja auch privat hinfahren.

Gwisdek: Ich war selbst noch nie wirklich im Urlaub. Im Sinne von: Ich buche mir jetzt eine Woche Rom. Ich habe keine Beziehung zu Urlaub. Schließlich habe ich einen Beruf, in dem sich andere für mich die schönsten Plätze der auswählen.

2013 wurde Michael Gwisdek für seine Nebenrolle in "Oh Boy" mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. (ZDF / Svea Pietschmann)

teleschau: Aber das ist ja Arbeit, keine Erholung, etwa mit Ihrer Frau.

Gwisdek: Ich fahre immer mit meiner Frau. Das habe ich so eingerichtet. Wir machen alles zusammen. Wenn ich schon eine Frau habe, dann sind wir 24 Stunden zusammen. Was die Kollegen immer erzählen, dass sie Monate nicht zu Hause sind, das habe ich noch nie erlebt. Aber das liegt auch daran, dass meine Frau Gabi auch meine Agentin ist. Die organisiert immer alles schön, weshalb es mir auch noch besser geht. Sie sucht die Filme nach den Orten aus, an denen sie auch noch nicht war (lacht).

Michael Gwisdek weiß auch, was er nicht möchte: "Ich will nicht mehr wandern! Da habe ich gemerkt, dass es durchaus berechtigt ist, dass ich in Rente gehen will." (Getty Images)

teleschau: Dann haben Sie nach dem Dreh von „Familie Wöhler“ also noch ein paar Tage Mallorca drangehängt?

Gwisdek: Ja, das hat ihr auch gefallen. Aber sie macht auch immer mit, schließlich ist sie auch in der Filmbranche. Wir kommen uns immer vor wie auf einer Expedition - und nebenher wird auch noch gedreht.

teleschau: Gewandert sind Sie auf der Insel nach dem Dreh aber sicher nicht mehr?

Gwisdek: Nein! Ich will nicht mehr wandern! Da habe ich gemerkt, dass es durchaus berechtigt ist, dass ich in Rente gehen will. Daher wird jetzt drauf geachtet. Bei meinem letzten Projekt hieß es: Er muss auch nicht auf Berge steigen, ist alles flach!

teleschau: War es sehr anstrengend auf Mallorca?

Gwisdek: Na klar. Vor allem, wenn man so ehrgeizig ist wie ich. Die wollten mir ja zwei Bergsteiger organisieren, die mich immer in einer Senfte zum Drehort tragen sollten. Das ist zwar lustig, aber war mir auch peinlich. Deswegen sagte ich zickig: Das kann ich allein! Darum musste ich aber immer eine halbe Stunde eher los - und in der Mitte haben mich dann alle überholt. Aber da war Stolz dabei - ich habe schließlich immer alles alleine gemacht. Ich war der Schrecken der Stuntleute!

teleschau: Sie haben immer alle Stunts selbst gemacht?

Gwisdek: Ja, das war ja der Grund, warum ich mal Schauspieler werden wollte. Vor allem wollte ich Actionschauspieler sein. Ich wollte sehr gut reiten, fechten, fallen, springen und mich kloppen können. Ich wusste erst nicht, dass man bei der Schauspielerei auch inhaltlich Charakter spielen kann. Erst später ergab es sich, dass ich ein Charakterschauspieler wurde, wie man mir nachsagt. Am Anfang war ich ein Sportschauspieler.

„Europa kann in fünf Minuten am Arsch sein“

teleschau: Sie haben also in der DDR als Actionstar begonnen?

Gwisdek: Klar, in meinem ersten Film wurde ich lebendig begraben und wollte die Luft anhalten - verschätzte mich aber enorm. Das sollte nicht geschnitten werden, die sollten das in einem Take drehen und mich dann ausbuddeln. Da hatte ich dann Angst, dass sie mir das Gesicht zerkratzen und das Auge ausstechen. So fing ich an.

teleschau: Was begeisterte sie an den körperlichen Rollen?

Gwisdek: Wenn man mit 16 zum Film will, hat man andere Vorstellungen. Ich war ja auch nicht gebildet und wusste nicht, dass Schauspiel was mit Theater zu tun hat. Später lernte ich 20 Jahre lang das Theater lieben - bei Heiner Müller waren wir ja kein Unterhaltungstheater, sondern eine Elitetruppe, wir haben als Ensemble in der DDR als Weltmarktführer Kunst gemacht. Aber vorher: Nee! Lieber „Flucht in Ketten“ mit Tony Curtis und Sidney Portier - wie die sich kloppen! Das zu erleben, was man in Realität nicht erlebt. Aber ich wollte es in echt machen - also wirklich vom Pferd fallen.

teleschau: Sie haben später auch drei sehr erfolgreiche Filme selbst inszeniert. Hegen Sie da weitere Ambitionen?

Gwisdek: Ja, nach der Wende wusste davon nur niemand mehr was. Heute ist mir das zu anstrengend. Außer, ich mach alles komplett alleine. Da bin ich leider keiner, der in Gruppe arbeitet. Ich schreibe, ich führ Regie, ich spiele, ich mache Ton - und vor allen Dingen Schnitt, Schnitt, Schnitt.

teleschau: So viel Schnitt?

Gwisdek: Das ist meine Theorie, Film ist vor allem Schnitt und Timing. Seit meinem 14. Lebensjahr habe ich mit Schnipseln und Resten aus dem Mülleimer Filme geschnitten. Schnitt ist heute noch mein Hobby. Ich hatte mal das Privileg, mich nach der Premiere von „Es war einmal in Amerika“ eine Nacht lang mit Sergio Leone zu unterhalten. Das war sehr schwer, weil ich kein Englisch konnte. Aber Heiner Müller hat übersetzt - und wir haben uns eigentlich nur über Schnitt unterhalten. Und nur ein bisschen über DeNiro, der ein Held für mich war. Und heute mach ich immer noch kleine Making-Ofs, und schneide die. Wie eine Garagenband.

teleschau: Aber das will die Welt doch sehen!

Gwisdek: Ja, stimmt. Aber noch ist mir etwas Größeres zu anstrengend. Erst mal der Garten, dann können wir noch mal drüber reden.

teleschau: Vielleicht könnten Sie einen Film übers Gärtnern drehen?

Gwisdek: Nee, ich mach ausschließlich politische Filme. Zumindest indirekt - so, wie ich es in der DDR gelernt habe. Ich war ja nie in einer Partei, weil ich undiszipliniert und emotional bin. Daher mit verdeckter Botschaft, die hochpolitisch ist.

teleschau: Welche politische Botschaft würden Sie denn loswerden wollen?

Gwisdek: Wenn ich jetzt einen Film machen würde, dann würde ich sofort nur ein Thema haben - nämlich: Sagt mal, habt ihr alle den Arsch offen? Merkt ihr nicht, was hier passiert? Ich habe richtig Angst davor, dass sich Dinge wiederholen, die mein Vater erlebt hat. Ich gehöre zu der Generation, die ja nun auch ausstirbt, die sich ein Leben lang mit dem eigenen Vater unterhalten hat, wie das passieren konnte. Dass der freiwillig zur SS ist und davon überzeugt war.

teleschau: Sie befürchten einen weiteren Rechtsruck?

Gwisdek: Klar, schauen Sie sich Ungarn, Italien und Co. an. Europa kann doch in fünf Minuten am Arsch sein! Und wenn ich einen Film mache, dann kommt das alles vor. Ohne dass es ein Politthriller wird. Ich will erzählen, was passiert, wenn man nationalistisch und egoistisch denkt. Und was, wenn wir nur an Wachstum denken. Solange sich die Rumänen und die Ungarn nicht dasselbe leisten können wie wir, funktioniert Europa nicht.