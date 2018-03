Michael Schulte nach seinem Sieg beim deutschen ESC-Vorentscheid. Nun will er sich am 12. Mai auch vor internationalem Publikum beweisen. (dpa)

Herr Schulte, erst einmal herzlichen Glückwunsch, Sie treten in diesem Jahr für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) in Portugal an. Was überwiegt, Vorfreude oder Aufregung?

Michael Schulte: Eher die Vorfreude, wobei beides noch ganz weit hinten schlummert, da im Moment einfach so viel zu tun ist, dass ich gar nicht richtig dazu komme, mich groß zu freuen oder in Angst und Schrecken zu verfallen. Ich vermute mal, dass ich erst wenn ich in Lissabon ankomme, und das erste Mal auf der Bühne stehe, so richtig realisiere, was eigentlich gerade passiert. Noch bin ich tiefenentspannt.

Die ESC-Teilnehmer werden in der Zeit vor dem Finale ja immer gefeiert wie die größten Popstars. Was kommt in den kommenden Wochen noch alles auf Sie zu?

Vieles ist schon passiert, ich war in einigen TV-Shows, auf Radiotour, hatte Drehs für TV-Beiträge. Diese Woche wird auf Madeira der Einspieler gedreht, also der Clip, der vor meinem Auftritt gezeigt wird. Wenn ich zurück bin, gibt es noch einige Pre-Shows. Zum Beispiel in Amsterdam, Madrid und London.

Beim ESC gehen die Meinungen ja immer weit auseinander. Einige sind Riesenfans, andere finden ihn total veraltet. Was bedeutet der ESC für Sie?

Ich bin großer ESC-Fan, schon immer. Ich glaube, ich habe keinen ESC je verpasst. Wir haben auch mit der Familie immer zuhause auf der Couch gesessen und dem Ganzen entgegen gefiebert. Das war immer ein unglaublich spannender Abend, das fand ich schon immer toll. Auch heute noch. Als kleiner Junge habe ich mir sogar vorgestellt, wie das wohl ist, auf so einer Bühne zu stehen und für Deutschland zu singen. Dass solche kleinen Träumereien tatsächlich Realität werden, habe ich damals natürlich nicht erwartet. Die Wahrscheinlichkeit, dass man aus 80 Millionen Menschen der eine ist, ist echt gering.

Ihr Lied „You Let Me Walk Alone“ handelt von Ihrem sehr früh verstorbenen Vater. Warum haben Sie beschlossen, über so ein persönliches Thema zu singen?

Mir war klar, dass es ein ganz besonderer Song werden muss, damit ich die Leute am Fernseher erreiche. Ich wollte etwas Persönliches singen. Das mache ich generell oft, ich schreib meine Songs immer über Geschichten, die mir selbst widerfahren sind oder die ich in meinem Umfeld mitbekomme. Dieses Thema berührt mich einfach nach wie vor am meisten. Es gibt auch andere Songs von mir über das Thema, aber ich habe es nie in der Öffentlichkeit kommuniziert, ich habe ja auch nie das Wort "Father" (Vater) in den Songs benutzt. Aber nach 13 Jahren hatte ich das Gefühl, es wäre ein guter Zeitpunkt, das Schweigen zu brechen und anderen Menschen in den Sinn zu rufen, dass man jede Minute, jede Stunde mit den Eltern wertschätzen sollte, weil man nie weiß, wie lange man gemeinsam auf der Welt ist.

Portugal hat im vergangenen Jahr gezeigt, dass man auch mit einer Ballade aus den vielen großen, bunten, auffallenden Beiträgen herausstechen kann. Hoffen Sie, auf diesen Zug aufspringen zu können?

Ich wäre so oder so mit einer Ballade angetreten, weil das einfach mein Ding ist. Ich glaube, es kommt darauf an, ob es eine gute Ballade ist, der Künstler sie transportieren kann und etwas beim Publikum ankommt. Das hat Salvador Sobral letztes Jahr sehr gut gemacht, und ich hoffe, dass ich das dieses Jahr auch schaffe. Ein Song muss immer etwas Besonderes haben, um aufzufallen. Entweder muss er laut, schräg und bunt sein oder klein, intim und persönlich. Mal gucken. Am 12. Mai sind wir schlauer.

Dürfen Sie zu Ihrem Auftritt schon etwas verraten? Bleibt es klein, intim und persönlich oder kommt doch ein bisschen Wumms und Feuerwerk dazu?

Nein, definitiv kein Feuerwerk. Es bleibt still und leise. Wir wollen auch die Idee mit den Bildern fortführen. Wir haben ja vor dem Vorentscheid die Leute aufgerufen, Bilder von sich und ihren Vätern an uns zu schicken. Das werden wir auch in Lissabon machen, nur mit internationalen Bildern.

Sie werden immer wieder als deutscher Ed Sheeran bezeichnet. Nervt das schon?

Nerven tut es nicht, aber es ist jetzt auch keine riesen Ehre, weil niemand sagt: Du singst genauso geil wie Ed Sheeran. Dann wäre es eine Ehre. Aber meistens sagt keiner, warum ich überhaupt verglichen werde. Nur wegen des Aussehens und der roten Haare? Eigentlich müsste man dann ja alle Singer und Songwriter mit dunklen Haaren auch vergleichen. Hier und da hinkt also der Vergleich.

Die letzten Jahre liefen für Deutschland beim ESC nicht so gut, zwei Mal der letzte, im vergangenen Jahr der vorletzte Platz. Denken Sie, Sie können diesen Fluch brechen?

Ich hoffe es, und ich glaube auch, dass ich es schaffe, nicht Letzter zu werden. Das kann man natürlich immer ganz schwer vorhersagen, aber ich bin da selbstbewusst genug zu sagen, dass ich eher weiter oben lande. Wie hoch, weiß ich nicht. Ich fühle mich aber auch nicht unter Druck gesetzt oder hab Angst, Letzter zu werden. Selbst, wenn es so sein sollte, ist das so. Das ist nicht dramatisch, die Welt dreht sich trotzdem weiter. Deshalb bin ich einfach entspannt.

Sie haben ja auch durchaus Fans in anderen Ländern…

Genau. Das könnte natürlich helfen. Ich habe viele Hörer, zum Beispiel in Schweden, Norwegen und England. Aber man kann natürlich nicht vorhersehen, ob sie auch zum Hörer greifen und anrufen.

Aufgrund der vergangenen Platzierungen gibt es ja in Deutschland mittlerweile so etwas wie einen „ESC-Pessimismus“ und eine „Das wird doch wieder nix“-Einstellung. Wie geht man mit so etwas um?

Das lässt mich kalt. Lena hat auch gewonnen, davor hat man auch gesagt, Deutschland kann nie wieder gewinnen, weil keiner Deutschland mag. Ich glaube, wenn der Song und der Künstler stimmen, dann kann das was werden. Der beste Song wird gewinnen, und dabei ist egal, aus welchem Land er kommt.

Wen sehen Sie als Ihre stärksten Konkurrenten?

Ich kann sagen, was mir gefällt, und das sind unter anderem die Beiträge aus Tschechien, "Lie To Me", aus Frankreich der Song "Mercy", und Rasmussen aus Dänemark ist auch ganz cool. Das sind so die drei, die mir am besten gefallen.

Gibt es irgendein Ritual, mit dem Sie sich auf Ihren Auftritt vorbereiten?

Ich gehe noch mal kurz vor dem Auftritt die Blase leeren. Wenn das als Ritual gilt, ist das mein Ritual. Vielleicht komme ich da noch mal zur Ruhe. Aber ansonsten habe ich tatsächlich keins.

Ein letzter Blick in die Zukunft. Auf welchem Platz steht Deutschland nach der Punktevergabe am 12. Mai?

Eine Top Zehn-Platzierung wäre richtig, richtig cool und ein tolles Ergebnis für mich persönlich und auch für Deutschland. Dafür braucht man aber schon einen guten Abend. Ich hätte aber natürlich auch nichts dagegen, zu gewinnen. Ich bin ein ehrgeiziger Typ und ich denke, jeder will den ESC auch gewinnen. Und ich glaube, es würden sich auch alle freuen, wenn der ESC 2019 wieder nach Deutschland käme.

Das Interview führte Alexandra Knief.