Es ist wohl das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann, wenn die eigene Tochter verschwindet. Wenn die erste Sorge und die leise Hoffnung, all das sei nur ein dummer Scherz, plötzlich der Gewissheit weicht, dass das Kind entführt wurde und vielleicht in großer Gefahr steckt, ist das wohl kaum zu übertreffen.

Genau das muss Laura (Oscarpreisträgerin Penélope Cruz, „Volver – Zurückkehren“, „Vicky Cristina Barcelona“,) erleben, während sie mit ihren Kindern zu Besuch in ihrem spanischen Heimatdorf ist, um die Hochzeit ihrer Schwester zu feiern. Eigentlich lebt sie mit ihrem Ehemann Alejandro in Argentinien. Ihr Mann konnte aufgrund der Arbeit nicht mit seiner Familie zu der Feier reisen. Er verpasst das rauschende Fest, bei dem endlich mal wieder die ganze Familie zusammenkommt. Doch mitten in den Feierlichkeiten kommt es zu einem Stromausfall und Lauras Tochter Irene, die sich wegen Unwohlsein kurz vorher schlafen gelegt hatte, verschwindet spurlos.

Noch während Laura und die anderen Familienmitglieder sich panisch auf die Suche nach der verschwundenen Jugendlichen machen, erhält die Mutter eine SMS. „Wir haben deine Tochter“, steht darin. Und, dass diese stirbt, sollte jemand die Polizei rufen. Kurze Zeit später dann die Forderungen: Die Entführer wollen 300 000 Euro Lösegeld von Laura und ihrem Mann.

Streitereien und Schuldzuweisungen

Alle Familienmitglieder machen sich große Sorgen, Alejandro reist doch noch aus Argentinien an und auch Familienfreund Paco (Oscarpreisträger Javier Bardem, „No Country for Old Men“, „Mother!“), tut alles in seiner Macht stehende, Laura zu helfen und Irene zurückzuholen – schließlich war er für die verzweifelte Mutter vor langer Zeit weitaus mehr als nur ein Freund.

Doch was ist der richtige Weg, um Irene das Leben zu retten? Doch die Polizei rufen? Bezahlen? Eine Frage, die alle Beteiligten vor eine Zerreißprobe stellt und alte Streitereien wieder aufleben lässt, hinter die eigentlich schon längst ein Haken hätte gemacht werden sollen. Die Suche nach einem Schuldigen beginnt und während die Familie erst Außenstehende – von den Saisonarbeitern bei der Weinlese im Ort bis zum Kamerateam bei der Hochzeit – verdächtigen, Irene entführt zu haben, beginnen schon bald die Schuldzuweisungen innerhalb des eigenen Kreises.

Drama statt Thriller

„Offenes Geheimnis“ ist weiß Gott nicht der erste Film, der sich um ein entführtes Kind und dessen verzweifelte Eltern dreht. Der iranische Autor und Regisseur Asghar Farhadi, zweifacher Oscarpreisträger, („Nader und Simin – Eine Trennung“, „The Salesman“) folgt aber nicht dem üblichen Filmmuster mit nervenaufreibenden Befreiungsaktionen, Explosionen und viel Peng Peng. Farhadi setzt eher auf Familiendrama anstatt auf Thriller, erzählt eine glaubhafte, eher unaufgeregte Geschichte mit authentischen Figuren und größtenteils nachvollziehbaren Reaktionen.

Es ist Farhadis erster spanischer Film. Bei den internationalen Filmfestspielen von Cannes lief er in diesem Jahr als Eröffnungsfilm. Die Idee zu der Geschichte sei ihm, so erzählte der Regisseur und Autor in einem Interview, bei einer Urlaubsreise nach Spanien vor einigen Jahren gekommen, als er Bilder eines vermissten Kindes an einigen Hauswänden entdeckte, die ihn nicht mehr losgelassen haben.

Der Regisseur nimmt die Familie in den Blick, weniger als die Entführung selbst. Er zeigt auf, was ein derartiges Drama mit den Betroffenen macht und wie dadurch auch lange vergrabene Geheimnisse ans Licht kommen. Der Titel des Films ist insofern passend, als dass viele dieser „Geheimnisse“, relativ erwartbar sind. Doch das ist nebensächlich und macht den Film – trotz seiner 132 Minuten – nicht weniger spannend. Mit Penélope Cruz und Javier Bardem setzt Farhadi auf zwei große Namen des spanischen Films, die schon diverse Male zusammen vor der Kamera standen und die an sie gestellten Erwartungen durchaus erfüllen. Ein sehenswerter Film.