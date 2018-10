Majestät zieht es ins Freie: Zusammen mit seiner Fahrerin Angela Ascher bricht der "Kini" zu einer Erkundungsreise durch Bayern auf. Die zweiteilige BR-Dokumentation "Bayern erleben - Die Erfindung des Freistaats" (22./29.10.) stellt sich weißblauen Klischees. (BR / megaherz gmbH / Alicia Wimmer)

Er ist wieder da - mit Pomp, aristokratisch-distanzierter Arroganz und der ihm eigenen nicht ganz unsympathischen Verrücktheit: Ludwig II, Märchenkönig der Bayern und Unternehmensgründer der weißblauen Tourismusindustrie mit Weltgeltung. Im Bayerischen Fernsehen wird der „Kini“ nun zum Protagonisten eines außergewöhnlichen TV-Events: Für die zweiteilige Dokumentation „Bayern erleben - Die Erfindung Bayerns“ (ausgestrahlt an den Montagen 22. und 29. Oktober, jeweils um 21.00 Uhr, im BR-Dritten) lässt sich der nicht nur rund um seine Märchenschlösser Neuschwanstein, Linderhof und Herrenchiemsee weiterhin treu verehrte „Kini“ von seiner „chauffeuse du roi“ kreuz und quer durch den modernen Freistaat von heute kutschieren. In die Rolle der durchaus nicht immer untertänigen Reiseleiterin ist die Schauspielerin und Kabarettistin Angela Ascher geschlüpft. Der BR erinnert mit der launigen Land- und Leute-Reportage der etwas anderen Art an die Ausrufung der Republik in Bayern im November 1918.

„Er lebt noch - allein schon, weil seine Bauwerke unsterblich sind“, heißt es fremdenverkehrspoetisch zu Beginn des Zweiteilers. Allerdings ist der „Kini“ erzürnt. Angeblich sei Bayern nur „eine Erfindung der Postkartenindustrie“, wütet er. Dem muss auf den Grund gegangen werden.

Die Kabarettistin und Schauspielerin Angela Ascher chauffiert den Märchenkönig durch "sein" Bayern. (BR / megaherz gmbH / Alicia Wimmer)

Und dann muss es auch als Zuschauer eben einfach mal so hinnehmen: Dass sich hinten, auf der durch eine Art Baldachin von neugierigen Blicken abgeschirmten Rückbank ihres Kleinwagens, wirklich der Märchenkönig verbirgt, davon ist Acher fest überzeugt. Normalerweise ist die Künstlerin kritischer: Bei den alljährlichen Volksbelustigungen beim „Politker-Derbleckn“ auf dem Münchner Nockherberg kam sie in aller gebotenen Frechheit schon als Double der CSU-Granden Christine Hadertauer und Ilse Aichinger zum Einsatz.

Die gemeinsame Erkundungsfahrt führt die beiden zunächst in die Hauptstadt, die von selbstbewussten Politikern geprägt ist, die noch immer stolz sind auf die mittlerweile 100-jährige bayerische Verfassung. So kommt Angela Ascher im Münchner Maximilianeum - erstaunlich ehrfürchtig lauschend - mit dem Alt-Oberbürgermeister Christian Ude zusammen, der für sie und die historisch möglicherweise etwas weniger sattelfesten Zuschauer auf die Ausrufung des Freistaats durch den später ermordeten Ministerpräsidenten Kurt Eisner zurückblickt.

Gewährsleute für ein modernes Bayern: Angela Ascher trifft den Musiker Konstantin Wecker. (BR / megaherz gmbH / Alicia Wimmer)

Dann allerdings schwenkt der kunterbunte Trip schnell weiter - entlang an Klischees von der Lebensfreude in der Stadt (schön!), aber auch den hohen Immobilienpreisen (weniger schön!). Man sitzt bei Brezn und Radi im Tegernseer Bräustüberl und sinniert über die Münchner Maler des 19. Jahrhunderts, die schöne Alpenbilder in die Welt sowie letztlich auch in viele US-amerikanische Wohnzimmer getragen haben. Und so plaudert sich Ascher munter weiter durch die Sendung, faschsimpelt mit Ilse Aigner über bayerische Trachten und das Dirndl im Speziellen, stattet dem Passions- und Volkstheaterintendanten Christian Stückl, aber auch dem FC-Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß, selbst zeitweise ein „gefallener“ Monarch, und dem Musiker Konstantin Wecker einen Besuch ab.

Das Ganze plätschert dahin, stört nicht weiter und liefert wundervolle Bayern-Bilder. Doch dann und wann schleicht sich schon der Gedanke ein, was die selbstverständlich augenzwinkernde Doppelsendung eigentlich genau über den vermeintlichen „Mythos Bayern“ herausfinden will - oder ob sie ihm nicht zum x-ten Mal selbst huldigt. An wen sich die vielen schönen Bilder und unverkrampft oberflächlichen Gespräche wirklich richten, bleibt unklar. Der Bayern-Kenner dürfte wenig Neues lernen, für geschichtlich unbeleckte Touristen sendet der BR ja bekanntlich eigentlich nicht. Trotz aller Klischee-Entlarvung und gelegentlichen behutsamen Distanz: Es volkstümelt dann doch ein wenig sehr in der zweimal 45-minütigen Aufklärungsdoku. Und dann möchte man am liebsten fast dem Zitatgeber Konstantin Wecker zustimmen: „Dieses Trachentzeug macht mich einfach nervös.“ Stimmt!