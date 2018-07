Mal Einöde, mal Verkehrschaos, mal Platten: Nicht immer kam Christian Vogel auf seinem Motorrad gut voran. (Busch Media Group)

Eine Reise um die Welt. Davon träumen viele Menschen, allerdings setzt nur ein Bruchteil von ihnen diese Sehnsucht in die Tat um. Der hessische Journalist Christian Vogel hat es 2015 getan. Auf dem Motorrad durchquerte er 22 Länder rund um den Globus und hielt seine Reise mit der Kamera fest. Herausgekommen ist sein rund zweistündiger Dokumentarfilm mit dem Titel „Egal was kommt“.

Der damals 34-jährige Vogel erzählt aus der Ich-Perspektive, beginnend mit seinen Vorbereitungen. Nicht mal einen Reifen habe er vor seiner Reise wechseln können. Aber das sind natürlich Dinge, die er lernen musste. Genauso wie die medizinische Notversorgung in einem Ernstfall. Ein Mediziner erklärt ihm vor seiner Reise alles Wichtige, lässt ihn an einem gerupften Huhn das Nähen von Wunden üben. Vogel ist anzusehen, wie mulmig ihm bei dem Gedanken wird, dies eventuell irgendwann an seinem eigenen Körper umsetzen zu müssen. Und tatsächlich sollte es im Laufe der Reise noch zu der einen oder anderen gefährlichen Situation kommen.

Doch erst einmal musste die Reise überhaupt beginnen. Vogel verabschiedet sich von seinen Eltern und seiner Freundin Miriam, seine Mama steckt ihm noch einen Schutzengel zu, und los geht es nach Nordamerika. Erstes Ziel: Orlando, und von da über Chicago und Idaho Falls weiter nach Kanada. Dort trinkt Vogel einen Schnaps, in dem ein abgestorbener Zeh schwimmt und lernt das Schießen. Er reist nach Alaska und Seattle, von dort bringt ihn das Flugzeug auf den nächsten Kontinent. Von Südkorea aus verläuft seine Route ins russische Wladiwostok und weiter in die Mongolei. Eine gezeichnete Karte veranschaulicht dem Zuschauer immer mal wieder, wo Vogel sich gerade herumtreibt, besonders dramatische Situationen werden durch Graphic Novel-Elemente veranschaulicht. Es folgen Länder wie China, Nepal, Indien, Pakistan, der Iran oder die Türkei. Am westlichsten Punkt Portugals endet seine Reise.

Mehr zum Thema Regisseur Christian Vogel "Die Welt ist ziemlich in Ordnung" Der hessische Journalist Christian Vogel filmte seine Motorrad-Reise durch insgesamt 22 Länder auf ... mehr »

Unterwegs trifft Vogel viele interessante und vor allem hilfsbereite Menschen, ohne die er seine Ziele wahrscheinlich nicht in die Tat hätte umsetzen können: Immer wieder bieten ihm Menschen einen Schlafplatz oder Verpflegung an, in der Mongolei wird er von einer Nomadenfamilie gerettet, als er mit seinem Bike im Sand stecken bleibt. In Indien hilft ihm ein LKW-Fahrer nach einem Unfall aus der Patsche. In der Türkei lädt sein Gastgeber ihn auf ein gemeinsames Schaumbad ein, und ein Musiker, den er unterwegs trifft, schreibt ein Lied über seine Reise.

Sprich: Vogel sammelt Kontakte und Erinnerungen, die ihm niemand mehr nehmen kann. „Egal was kommt“ zeigt authentisch und ohne große Selbstinszenierung, wie ein Mensch seinen Traum verwirklicht und welche Hürden er dabei überwinden muss. Wie viel Herzblut in dieser Doku steckt, ist nicht zu übersehen. Der Film ist ein Anreiz für alle, die selbst von großen Reisen träumen, vielleicht aber noch nicht den Mut gefunden haben, ihre Koffer zu packen. Er weckt Fernweh, ohne Dinge zu verherrlichen oder die Probleme, die es in einigen Ländern auf Vogels Route gibt, herunterzuspielen. Der Zuschauer träumt, kämpft, lacht und leidet mit Vogel, fast als würde er auf seinem Gepäckträger sitzen.

Weitere Informationen

Am 22. Juli wird der Film um 17 Uhr in Anwesenheit des Regisseurs in der Bremer Schauburg gezeigt. Offizieller Starttermin ist der 2. August.