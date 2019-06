"Ich mag Leute wie Tinka, die alles mit Inbrunst tun, die ihr Leben mögen und das auch zeigen": Anna König und Janek Rieke spielen die zentralen Rollen in "Ein Ferienhaus auf Teneriffa". (Degeto/Christof Arnold)

Anna König für ein Interview an die Strippe zu bekommen, ist ein Glücksfall. Nicht nur, weil man sich dabei auf eine redselige und gleichzeitig tiefsinnige Gesprächspartnerin freuen darf. Sondern auch, weil die Schauspielerin aktuell viel beschäftigt und beinahe ständig unterwegs ist. Sie sitze quasi auf gepackten Koffern für Sardinien, wo sie zum wiederholten Male für den italienischen Film „Assandira“ vor der Kamera stehen wird, erklärt die 39-Jährige zu Beginn des Austauschs. König spielt mal wieder die weibliche Hauptrolle: „Der Regisseur Salvatore Mereu suchte eine hellblonde Frau, sah mich auf der Berlinale auf einem Plakat und machte mich ausfindig.“ Auch das: ein Glücksfall. Bevor die Literaturverfilmung allerdings in den Kinos Europas laufen wird, ist die gebürtige Pfälzerin und Wahlberlinerin mal wieder im deutschen Fernsehen zu sehen: Am Samstag, 22. Juni, 20.15 Uhr, im Ersten, nimmt sie als schrille Tinka „Ein Ferienhaus auf Teneriffa“ in Beschlag.

Von wegen Urlaub

Nur keine Hemmungen: Tinka (Anna König) hat keine Hemmungen vor einer spontanen Show-Einlage mit der Flamenco-Tänzern (María Victoria Jauregui). Der Part in ein "Ferienhaus auf Teneriffa" ist wie gemacht für die quirlige Schauspielerin Anna König. (ARD Degeto/Christof Arnold)

teleschau: Teneriffa, Sardinien, ... Bei solchen Arbeitsorten könnte man glatt neidisch werden.

Anna König: Letztes Jahr war ich zudem in den USA für einen Dreh ... Allerdings muss ich sagen: Ich habe mir das immer richtig toll vorgestellt, an solchen Orten zu arbeiten. Und jeder macht immer große Augen, wenn ich erzähle, wo ich schon wieder hindarf. Wenn man aber das Glück hat, die Hauptrolle zu spielen, sieht man wirklich nicht viel mehr als das Filmset. Das ist kein Urlaub. Auch von Sardinien konnte ich so gut wie nichts sehen bisher, obwohl ich jetzt schon mehrere Wochen dort war. Aber beschweren will ich mich natürlich nicht.

Tinka (Anna König) ist feine Restaurants nicht gewohnt. Ihr Freund Jürgen (Janek Rieke) trägt das mit Fassung. (Degeto/Christof Arnold)

teleschau: Das klingt, als hätten Sie einen richtigen Urlaub nötig.

König: Ich war dieses Jahr bereits mit meiner Mutter und meinem Freund auf Sri Lanka - ein Glück vor den schrecklichen Anschlägen. Wir hatten eine wirklich schöne Zeit, machten eine Rundreise und konnten unwahrscheinlich viel sehen. Gerade in der letzten Woche bekamen wir einen sehr authentischen Blick auf das Land und das Leben dort. Alles dank unseren Gastgebern, einer Schwedin und einem Singhalesen, die uns aufnahmen, als seien wir Teil der Familie. Die Anschläge werden aber nun ihre Spuren hinterlassen, befürchte ich.

Tinka (Anna König) und Jürgen (Janek Rieke) können auch mal kindisch sein. Ihre Mitreisenden finden das erst einmal ziemlich albern. (Degeto/Christof Arnold)

teleschau: Können Sie abschätzen, inwiefern?

König: Wir stehen noch in Kontakt mit den beiden. Zum Glück ist ihnen selbst nichts passiert. Aber natürlich stehen auch sie unter Schock. Zudem wird der Tourismus bestimmt darunter leiden, von dem Sri Lanka mittlerweile stark abhängig ist. Der Sektor boomte bis zuletzt, man findet die hipsten Hipsterschuppen, hipper als in Kreuzberg. Gleichzeitig gibt es oft aber nicht einmal richtige Bürgersteige, Fußgänger sein ist teilweise lebensgefährlich. Alles wuchs sehr unorganisch, meiner Meinung nach. Aber egal, was man von der Entwicklung hält: Den zu erwartenden Rückschlag für den Tourismus wird man im ganzen Land spüren.

Beziehen "Ein Ferienhaus auf Teneriffa": Tinka (Anna König, rechts), ihr Sohn Paul (Arsseni Bultmann)und ihr Traummann Jürgen (Janek Rieke). (ARD Degeto / Christof Arnold)

Der ökologische Fußabdruck

teleschau: Ist die nächste Station schon in Sicht?

Mit Wucht und guter Laune: Tinka (Anna König) und Jürgen (Janek Rieke, rechts) machen Urlaub mit Lars (Philipp Hochmair) und Diana Wimmer (Caro Scrimali) auf der Trauminsel Teneriffa. (ARD Degeto/Christof Arnold)

König: Nein. Vor allem, weil ich auch ein wenig ein schlechtes Gewissen habe. Das waren zuletzt echt viele Flüge. Da drängt sich bei den aktuellen Klima-Diskussionen natürlich die Frage auf: Wie viel ist noch okay? Da schärft sich gerade ein allgemeines Bewusstsein, und auch ich habe meinen ökologischen Fußabdruck viel mehr im Blick als noch vor wenigen Monaten. Wir sollten uns alle noch mehr in Verzicht üben, damit wäre jedem geholfen. Eine Fernreise alle paar Jahre ist auch genug.

teleschau: Auf was achten Sie noch beim Blick auf Ihren ökologischen Fußabdruck?

Tinka (Anna König) vergeht das Lachen, als sie erfährt, dass ihr Freund Jürgen (Janek Rieke) und Lars (Philipp Hochmair) über ein Jobangebot in Dubai beraten. (ARD Degeto/Christof Arnold)

König: Ich habe großen Spaß am „Zero Waste“-Prinzip gefunden. Es gibt so viele Sachen, die man nicht wegwerfen muss, sondern wiederverwerten kann. Das fängt natürlich beim Kompostieren an. Und es gibt noch viel mehr, ich habe mich da richtig eingelesen. Mit Zitronenschalen kann man zum Beispiel den Klarspüler in der Spülmaschine ersetzen und - zumindest in Großstädten - kann man gut in Unverpackt-Läden ohne Plastik einkaufen ... Es gibt so viel.

teleschau: Schwer, dabei den Überblick zu wahren.

Im ZDF-Film "Katie Fforde: Das Kind der Anderen" war Anna König (rechts) erst kürzlich in der Rolle der Ella West zu sehen. Ihre Mutter Liza wurde von Michaela May gespielt. (ZDF / Rick Friedman)

König: Das stimmt. Aber diese immer breiter werdende Aufmerksamkeit für diese Themen wirkt. Wenn die Gesellschaft vorangeht, dürfte sich die Politik auch leichter tun, Gesetze durchzubringen. Da gibt es kein Vorbeikommen mehr.

teleschau: Ein ebenfalls großes Thema bei der Diskussion ist Ernährung. Sie führen seit Jahren mit ihrem Freund Holger Wenzl einen Foodblog und veröffentlichten 2016 gemeinsam auch ein Buch zum Thema. Wie hat sich Ihr Blick auf dieses Thema verändert?

Wenn aus zwei "Ichs" ein "Wir" wird: Hans (Till Butterbach) und Anna (Anna König) werden von ihren Freunden nur noch "die Hannas" genannt. Die gleichnamige Komödie von Julia C. Kaiser (nicht im Bild) lief 2017 im Kino und war vor einiger Zeit bei ARTE zu sehen. (ARTE / Tellfilm)

König: Essen und Trinken hat für mich tatsächlich schon lange etwas Politisches. Wie kann man denn mit einem politischen Bewusstsein Billigkaffee beim Discounter kaufen? Darüber beispielsweise streite ich oft mit anderen. Ansonsten sage ich immer: meine Ernährung ist ökologisch-politisch-lustorientiert (lacht). Holger und ich achten vor allem auf Regionalität und Saisonalität. Und wir essen oft vegetarisch und vegan, allerdings auch hin und wieder Fisch und Fleisch. Dabei will ich aber wissen, wo mein Fleisch herkommt. Es steckt also schon viel Bewusstsein dahinter, auch wenn es aus der Sicht mancher noch „besser“ gehen mag.

teleschau: Und wiederum andere werden behaupten, das seien alles nur Befindlichkeiten innerhalb einer Blase akademischer Großstädter ...

In der sympathischen ZDF-Rom-Com "Chaos Queens: Lügen, die von Herzen kommen" spielte Anna König (Mitte) neben Leonie Rainer (links) und Katharina Schlothauer. (ZDF / Christian Lüdeke)

König: Ich glaube, dass auch in anderen Kreisen ein Ruck zu spüren ist. Wir waren erst letztens bei der Familie meines Freundes in Thüringen zu Besuch, wo auch viel über Ernährung und den Klimawandel gesprochen wurde, weitab von Berlin-Kreuzberg. Diese Entwicklung, die da gerade zu beobachten ist, finde ich sehr toll. Man sollte aber immer auch aufpassen, dass man niemandem etwas aufzwingt. Jeder sollte da seinen eigenen Weg finden dürfen.

Voneinander lernen

teleschau: So viel Toleranz wird Ihrer Tinka in „Ein Ferienhaus auf Teneriffa“ nicht entgegengebracht. Die Freunde ihres Partners sehen in ihr eine simple und stillose Ruhrpotttrulla.

König: Ich mag Leute wie Tinka, die alles mit Inbrunst tun, die ihr Leben mögen und das auch zeigen. Gerade wenn jemand woanders herkommt, anders denkt oder sich eben in einer anderen Blase bewegt, sollte man tolerant sein. Ich persönlich versuche, alle Menschen in mein Leben zu lassen, ich genieße das sogar. In deiner eigenen Blase, wo jeder die gleiche Meinung hat, entwickelt sich doch nichts. Das ist doch langweilig.

teleschau: Wie wichtig aber ist Augenhöhe in einer Beziehung?

König: Das ist natürlich was anderes, da steh ich schon auf einen ebenbürtigen Austausch (lacht). Trotzdem sind mein Freund Holger und ich unglaublich unterschiedlich. Das fängt schon bei unterschiedlichen Interessensgebieten an: Ich bin die totale Krücke, was Geografie, Chemie, Physik oder Informatik angeht. Da ist er stark. Meins ist halt eher Literatur und alles, was mit Kultur zu tun hat. Auch da braucht es Toleranz und den Willen, vom anderen etwas zu lernen.

teleschau: Was haben Sie von Ihrem Freund zum Beispiel lernen können?

König: Beispielsweise, dass man sich manchmal von den eigenen Vorstellungen lösen und improvisieren muss. Vor allem früher kam in mir immer so eine Wut hoch, wenn nicht alles gleich gelungen ist oder etwas ungerecht schien. Da war mein Freund stets wie mein persönlicher Buddha, indem er mich anschaute und meinte: „Was regst du dich jetzt auf, du kannst das doch jetzt eh nicht beeinflussen.“ Ich mag zwar mein Temperament, aber ich bin durch ihn viel fatalistischer geworden.