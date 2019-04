Die neue Serie "Agatha Christie - Die Morde des Herrn ABC" heftet sich an die Fersen des Ermittlers Hercule Poirot (John Malkovich, links), der einem geheimnisvollen Serienmörder auf der Spur ist. (TVNOW / BBC/Diverse / Mammoth Screen)

Agatha Christie gilt als eine der erfolgreichsten Autorinnen der Literaturgeschichte. Die Britin, die 1976 verstarb, schrieb 66 Romane, dazu diverse Kurzgeschichten und Bühnenstücke. Verkauft wurden Christies Werke weltweit angeblich über zwei Millarden Mal, dazu kommen zahlreiche Verfilmungen. Ihre bekannteste Romanfigur, der Privatdetektiv Hercule Poirot, steht nun einmal mehr im Mittelpunkt einer filmischen Adaption. In der Mini-Serie „Agatha Christie - Die Morde des Herrn ABC“ (ab 1. Mai exlusiv bei TVNOW) geht er gemeinsam mit seinem Assistenten Inspector Crome auf die Suche nach einem besonders perfiden Mörder.

Im London der 1930er-Jahre sorgt ein geheimnisvoller Serienmörder für Angst und Schrecken. Seine Opfer wählt er nach den Anfangsbuchstaben ihrer Namen aus. Mit Frau Ascher aus Andover, Betty Barnard aus Bexhill und Sir Carmichael Clarke aus Churston hat der Kriminelle bereits drei Opfer auf dem Gewissen. Damit es zu keinen weiteren Verbrechen kommt, sagt ihm Hercule Poirot (John Malkovich) den Kampf an. Einen ersten Hinweis hat der Ermittler bereits: Bei jedem Mord ließ der Täter eine Kopie des ABC-Eisenbahnführers zurück. Um die Verbrechen möglichst schnell aufzuklären und den Mörder dingfest zu machen, bekommt Poirot Hilfe von Inspector Crome („Harry Potter“-Star Rupert Grint). An seinen jungen Kollegen muss sich Poirot aber erst einmal gewöhnen.

(TVNOW / BBC/Diverse / Mammoth Screen)

Kult-Figur unter neuem Blickwinkel

Hauptdarsteller John Malkovich („Tod eines Handlungsreisenden“, „R.E.D.“) reizt an seiner neuen Rolle vor allem eines: „Hercule Poirot ist in der Geschichte sehr alt und vergesslich und seinem Lebensabend nahe. Er lebte beinahe zwei Jahrzehnte in England und die Welt ist an ihm vorbeigezogen.“ Damit wird in der dreiteiligen BBC-Miniserie, die nun bei TVNOW Deutschland-Premiere feiert, eine bislang unbekannte Facette des Kult-Ermittlers beleuchtet.

(TVNOW / BBC/Diverse / Mammoth Screen)

Für Rupert Grint hingegen sei es eine besondere Herausforderung gewesen, an der Seite von John Malkovich zu spielen. „An meinem ersten Tag konnte ich nicht Augenkontakt zu ihm aufnehmen, das mich ziemlich abgelenkt“, erinnerte sich der einstige „Harry Potter“-Star. Er sei schon lange ein großer Fan Malkovichs.

Neben Malkovich und Grint finden sich weitere prominente Namen auf der Besetzungsliste der Agatha-Christie-Adaption. Mit von der Partie sind auch Shirley Henderson („Harry Potter“), Kevin McNally („Fluch der Karibik“), Gregor Fisher („Tatsächlich... Liebe“) und Tara Flitzgerald, bekannt aus dem HBO-Serienepos „Game of Thrones“. Drehbuchautorin ist Sarah Phelps, die mit „Tödlicher Irrtum“ und „Und dann gabs keines mehr“ bereits Erfahrung mit Agatha-Christie-Werken hatte. Die Regie der Serie, die bei ihrer Erstausstrahlung in Großbritannien bereits gute Quoten verbuchen konnte, führt Alex Gabassi.