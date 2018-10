Die Serie Babylon Berlin lief in der ARD sehr erfolgreich, die Erstausstrahlung erfolgte bereits vor einem Jahr bei Sky. (dpa/Frederic Batier)

Für Serien- und Filmfans brechen gerade vermeintlich tolle Zeiten an: Streaming-Plattformen wie Netflix und Amazon überbieten sich mit Milliardenbudgets für neue Eigenproduktionen und sorgen für ein kaum zu überblickendes Angebot. Zudem drängen immer mehr Player auf den lukrativen Markt: Kürzlich gab es bei Youtube die ersten Serien zu sehen, Apple plant ebenfalls eine eigene Plattform. Ja, selbst die Dinos des Geschäfts strecken ihre Fühler aus: Die beiden Studios Disney und Warner Bros. wollen im nächsten Jahr jeweils eine eigene Streaming-Plattform starten. Viele erwarten Großes, diese Konzerne haben schließlich das moderne Unterhaltungsgeschäft erfunden.

Angesichts der Konkurrenz kann einem mit Blick auf den heimischen Markt nur Angst und Bange werden. In den Chefetagen der öffentlich-rechtlichen Sender wird sich für den Erfolg der Serie „Babylon Berlin“ immer noch auf die Schulter geklopft, während im Hintergrund eine US-amerikanische Lawine aus tausenden Filmen und Serien anrollt.

Immerhin scheint diese Diskrepanz mittlerweile einigen Verantwortlichen aufgefallen zu sein. Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm fordert etwa eine „Qualitätsoffensive“ und eine Zusammenarbeit zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern. Im schwebt gar ein „europäisches Netflix“ vor. Es bleibt bei der Forderung – Details zur Finanzierung oder der Organisation des Vorhabens nennt er nicht.

Die Idee einer europäischen Plattform ist dabei gar nicht schlecht, schließlich muss der Übermacht aus den USA etwas entgegengesetzt werden. Die USA übernehmen bereits immer mehr die künstlerische Führung in der Branche, die europäische Stimme droht in der amerikanischen Flut von Film- und Serien unterzugehen. Branchenprimus Netflix produziert zwar mittlerweile auch deutsche, französische oder spanische Serien, deren Anteil ist jedoch verschwindend gering: nur 20 der derzeit etwa 700 Netflix-Eigenproduktionen (sogenannte Originals) stammen aus Europa.

Leider wird es wohl bei der Idee einer gemeinsamen Plattform in Europa bleiben. RTL winkte bereits ab und kündigte an, lieber den eigenen Dienst „TV Now“ ausbauen zu wollen. Das Projekt von Pro7 ist da schon ambitionierter: Gemeinsam mit Eurosport und Discovery wollen sie in einem Joint Venture einen „deutschen Champion“ schaffen. Sie zeigen sich zwar offen für weitere Teilnehmer wie ARD oder RTL, doch offenbar will jeder Sender lieber sein eigenes kleines Stück vom Streaming-Kuchen. Wenn sich nicht einmal die hiesigen Sender auf ein gemeinsames Projekt einigen können, wird es auf der europäischen Ebene unmöglich.

Am Kern des Problems vorbei

Dass eine gemeinsame europäische Streaming-Plattform utopisch ist, haben wohl auch die EU-Politiker erkannt, weshalb sie eine „Streaming-Quote“ einführen wollen: Demnach müssen in der EU mindestens 30 Prozent der Inhalte von Streaming-Diensten aus Europa stammen. Der Wert könne sich sogar noch auf 40 Prozent erhöhen. Alternativ können sich die Dienste freikaufen, in dem sie in die europäischen Filmförderungsfonds einzahlen. Netflix tut das in Deutschland bereits.

Die Einführung einer Quote geht jedoch am Kern des Problems vorbei und setzt einzig auf Quantität. Netflix und Co. könnten so einfach alte Serien und Filme aus Europa einkaufen, um den Richtlinien zu entsprechen. Was jedoch gebraucht wird, sind neue, qualitativ hochwertige Serien oder Filme und keine Lückenfüller, um eine gesetzliche Quote zu erfüllen.

Mehr zum Thema Plus von fast sieben Millionen Netflix widerlegt Zweifler mit kräftigem Nutzerzuwachs Der Videostreaming-Dienst Netflix hatte im vergangenen Quartal etwas zu beweisen: Dass das maue ... mehr »

Besonders in Deutschland sind hier mehr den je die öffentlich-rechtlichen Sender mit ihren üppigen Finanzmitteln gefordert. Sofern eine Serie wie „Babylon Berlin“ kein Einzelfall bleiben soll, muss endlich Schluss sein mit den redundanten Inhalten. Mehr Mut zu neuen und ambitionierten Formaten! Die unzähligen Krimis, Talkshows oder seichten Komödien müssen nicht gleich ganz von der Bildfläche verschwinden, aber zumindest deutlich reduziert werden. Sonst droht die angesprochene Qualitätsoffensive nicht mehr als ein Lippenbekenntnis zu bleiben.

Die privaten Anbieter haben das erkannt. Mit „Hackerville“ (TNT/HBO), „Das Boot“ (Sky) oder „Dogs of Berlin“ (Netflix) stammen die kommenden deutschen Serien-Hoffnungen allesamt von privaten Sendern oder Streaming-Plattformen. Schade, dass viele TV-Fans diese Serien jedoch nie zu Gesicht bekommen werden, denn an die Reichweite von ARD oder ZDF reichen die Anbieter noch lange nicht heran.