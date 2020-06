Maria Furtwängler gibt in ihrer Miniserie "Ausgebremst" die verzweifelte Fahrlehrerin, die jedoch unfreiwillig zur Therapeutin wird. (2020 Turner Broadcasting System Deutschland GmbH)

Während Airlines und Autohersteller auf großzügige Staathilfe setzen können, und in hiesigen Talkshows ausgiebig über Grenz- und Schulöffnungen debattiert wird, erfährt eine gebeutelte Branche in der Corona-Krise nur am Rande Aufmerksamkeit: Viele Kunst- und Kulturschaffende bewegen sich seit Beginn der Pandemie am Existenzminimum, brachte der Lockdown doch ihre Lebensgrundlage - Konzerte, Theater, Ausstellungen - zum Erliegen. Weil kleinere Finanzspritzen das Problem nicht vollumfänglich lösen können, setzt die Szene vor allem auf Solidarität. Neben Hunderten erfolgreichen Spendenaufrufen für einzelne Institutionen helfen auch Aktionen wie die Kunstnothilfe, die Künstlerinnen und Künstler im Corona-Loch unterstützt. Und die bekommen jetzt einen Boost aus der Fernsehbranche: Das Dramedy-Format „Ausgebremst“, produziert von TNT Comedy, spendet alle Werbeeinahmen an die #KunstNothilfe.

Zu diesem Zweck verzichten neben zahlreichen Mitwirkenden auch die teilnehmenden prominenten Schauspieler unter dem Motto „Von Künstlern für Künstler“ auf ihre Gage. In der Hauptrolle der fünfteiligen Miniserie, die auf den drei TNT-Sendern am Sonntag, 14. Juni, ab 19.10 Uhr, ausgestrahlt wird, brilliert Schauspielerin Maria Furtwängler, die in der Aktion ein „Signal der Solidarität“ für die Branche sieht: „Unser Ziel ist es, eine kreative Antwort auf die Herausforderungen dieser Pandemie zu finden. Und das erzählerisch wie produktionstechnisch, denn auch mit kleinem Budget und in kurzer Zeit lässt sich, so denken wir, ein so unterhaltsames wie wertiges Format stricken“, so die Einschätzung der 53-Jährigen. Ebenfalls vor der coronabedingt oft heimischen Kamera zu sehen sind unter anderem Ulrike Folkerts, Monika Gruber, Alice Dwyer, Annette Frier, Maren Kroymann und Thomas Loibl.

Monika Gruber berichtet in ihrer unterhaltsamen Rolle von sexuellen Problemen zu Hause. (2020 Turner Broadcasting System Deutschland GmbH)

Die dunkle Seite des Humors

Nach einem Drehbuch von Annette Hess und unter Regie von Lutz Heineking jr. dreht sich „Ausgebremst“ um Hauptfigur Beate (Maria Furtwängler), die von ihrem Mann für eine Schülerin der gemeinsam betriebenen Fahrschule verlassen wurde. Obendrauf verliert sie nach einer volltrunkenden Autofahrt auch noch ihren Führerschein. Beate denkt, im Fahrsimulator vor einem Haufen Tabletten sitzend, an Selbstmord - doch wird plötzlich selbst zur lebensrettenden Hilfe für andere. Auf ihrem Bildschirm erscheinen nach und nach Menschen, die tiefsitzende Probleme haben: Zuallererst eine Frau, die sich das Leben nehmen will - aufbrausend gespielt von „Tatort“-Kommissarin Ulrike Folkerts, die in „Ausgebremst“ als Stuntfrau jedoch die Schnauze voll hat von „diesen Kommissarinnen, die es jetzt gibt wie Sand am Meer“. „Das macht eine Sauerei“, rät ihr Beate vom Suizid per Autounfall ab - man solle wenigstens noch gut aussehen, wenn man gefunden werde. Die dunkle Seite des Humors - sie ist stark in der TNT-Produktion.

„Der Heiner kann nur mit mir schlafen, wenn ich komplett in Latex bekleidet bin“, meldet sich als nächste Monika Gruber im bayerischen Dialekt zur absurden Sextherapie - unfreiwillig für die mit einer Seelsorgerin verwechselten Beate natürlich, die jedesmal, wenn sie ihr Leben gerade beenden will, von anderen Therapiebedürftigen gestört wird.

Pandemie-passend inszeniert von Heineking jr., hat Drehbuchautorin Annette Hess, die sich die kurzen Geschichten gemeinsam mit Sebastian Colley und Ralf Husmann ausdachte, ein schwarzhumoriges Potpourri der Existenzangst geschaffen. Auch der Autorin geht es um den wichtigen Zweck: „AutorInnen können immer schreiben, AutorInnen sind seelische Quarantäne gewohnt. Aber es gibt unzählige Gewerke, deren Kreativität jetzt ruhen muss. Die Drehstopps, Produktionsstopps, Verschiebungen von Serien, Filmen, Musicals, Konzerten führen nicht nur zu einem Kreativitätsstau, der für KünstlerInnen immer schmerzhaft ist, sondern auch zu massiven finanziellen Ausfällen.“ Zeit, dass sich etwas tut.