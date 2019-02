Zuversicht vor dem Start der ersten bemannten Mars-Mission: Laz Ingram (Natascha McElhone) hofft auf den Anfang einer neuen Zeitrechnung. Doch dann endet alles der Traum in einer großen Katastrophe. (2019 687 LLC)

Strahlender Sonnenschein, die Aufmerksamkeit einer ganzen Nation und fünf Astronauten vor dem Start in eine neue Zeitrechnung. Doch kurz nachdem sich die Rakete ihren steilen Weg in den wolkenfreien Himmel gebahnt hat, gibt es eine verheerende Explosion. Aus der Traum, stattdessen bleiben eine gigantische graue Rauchwolke am Himmel und die Stille der schockierten Angehörigen am Boden zurück. Was sich wie die Erinnerung an die Challenger-Katastrophe von 1986 liest, ist die Ausgangssituation der neuen Drama-Serie „The First“, die am 7. März bei Magenta TV Deutschland-Premiere feiert.

Ohnmächtig muss Laz Ingram (Natascha McElhone, „Californication“), Chefin des Raumfahrtunternehmens Vista, das Scheitern ihres Prestigeprojektes hinnehmen. Schließlich sollte die „Providence“ als erste bemannte Raummission zum Mars der vom Klimawandel gebeutelten Gesellschaft von 2030 alternative Lebensformen aufzeigen. Auch der geschasste Ex-Commander Tom Hagerty (Sean Penn in seiner ersten Serienhauptrolle) verfolgt vom heimischen Wohnzimmer aus den Tod seiner einstigen Crew.

Nach dem Unfall muss sich Laz Ingram (Natascha McElhone) vor einer Kommission verantworten. Ex-Commander Tom (Sean Penn, Mitte) und Ingenieur Eitan Hafri (Oded Fehr) sollen helfen. (2019 687 LLC)

Irdisches Drama

In der Folge entwickelt „The First“ eine Mischung aus Politthriller und privaten Dramen. Einerseits muss sich Laz vor einer Kommission für den Unfall verantwortlich machen, kämpft aber gleichzeitig für finanzielle Mittel, die einen erneuten Flug zum Mars möglich machen sollen. Tom leidet noch immer unter dem Tod seiner Ehefrau. Dazu sorgt er sich um seine labile Tochter Denise („Stranger Things“-Star Anna Jacoby-Heron). Als er das Angebot bekommt, die nächste Mission als Commander anzuführen, muss sich Tom zwischen Familie und Beruf entscheiden.

Tom (Sean Penn) hat mit seiner privaten Situation zu kämpfen. Nach dem Tod seiner Ehefrau muss er sich um seine labile Tochter Denise (Anna Jacoby-Heron) kümmern. (2019 687 LLC)

Die Idee zur Drama-Serie stammt von „House of Cards“-Showrunner Beau Willimon, der zu einigen Episoden auch das Drehbuch schrieb und als ausführender Produzent auftritt. Unter seiner Ägide entfaltet sich die gemächlich erzählte und dialoglastige Serie „The First“ nur langsam. Imponierende und bildgewaltige Aufnahmen im Stile von „Interstellar“ oder „Gravity“ sind in der Koproduktion des US-Streamingdienstes Hulu und dem britischen Sender Channel 4 eher selten zu bewundern. Nach den acht knapp einstündigen Episoden von „The First“ ist übrigens Schluss. In Folge der durchwachsenen Kritiken setzte Hulu die Serie nach der ersten Staffel ab.