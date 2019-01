Nadia (Natasha Lyonne) steckt in einer Zeitschleife. Sie erlebt ihren Tod immer wieder neu. (Netflix)

Bill Murray als selbstverliebter Wettermoderator, gefangen in der unendlichen Zeitschleife eines einzigen Tages: „Und täglich grüßt das Murmeltier“ (1993) prägte Generationen an Komödienfans, erschuf Leidenschaften für Zeitparadoxa und verhalf Murray zu Weltruhm. Wen wundert es da, dass das Sujet oft, meist mehr schlecht als recht, kopiert wurde? Und was liegt wohl näher, als dass sich auch Netflix als größter Entertainment-Player unserer Zeit eines Tages des beliebten Zeitschleifen-Genres annehmen würde? In Form einer Serie selbstredend: In der SciFi-Parodie „Matrjoschka“ erlebt eine junge Frau ab 1. Februar in acht Episoden ihren 36. Geburtstag immer und immer wieder.

Hinter dem Projekt steht nicht irgendwer. Die Idee stammt von „Parks and Recreation“-Schöpferin Amy Poehler, Leslye Headland sowie Natasha Lyonne, die vielen als Rotschopf Nicky Nichols aus der Knastserie „Orange Is The New Black“ bekannt ist. Gemeinsam mit ihren beiden Kolleginnen schrieb und produzierte Lyonne die neue Comedy-Serie - und übernahm zudem die Hauptrolle der verzweifelten Nadja, die sich in einer surrealen „Murmeltier“-Handlung wiederfindet.

Sie erinnert an den Filmklassiker "Und täglich grüßt das Murmeltier": Natasha Lyonne in der neuen Serie "Matrjoschka". (Netflix)

Der Tod ist nicht das Ende

Zu Beginn findet sich die Mittdreißigerin im Badezimmer wieder, wo sie sich gerade frisch macht, um zur Party zurückzukehren. Der Abend wird wild und laut und betrunken - und endet damit, dass Nadja vor ein Taxi läuft und stirbt. Was keineswegs ihr Ende ist: Nur einen Moment später steht sie abermals vor dem Spiegel des Badezimmers, während draußen die Party gerade Fahrt aufnimmt. So geht das weiter und weiter. Das Problem scheint nicht nur, dass die junge Frau in einer Zeitschleife festhängt, sondern auch, dass sie jedes Mal auf eine andere - überaus schmerzvolle - Weise ums Leben kommt.

Die neue Serie "Matrjoschka ("Russian Doll" im Original) ist ab 1. Februar bei Netflix zu sehen. (Netflix)

Verweisreich und voller schwarzem Humor begleitet „Matrjoschka“, im englischen Original „Russian Doll“, die Protagonistin dabei, herauszufinden, was hier eigentlich vor sich geht. Um einiges düsterer und zynischer als „Und täglich grüßt das Murmeltier“ ergründet die Serie neben den beliebten Zeitschleifen auch das Wesen der Sterblichkeit eines jeden.

Natasha Lyonne ist eine Wucht

Der Klassiker "Und täglich grüßt das Murmeltier" verhalf Bill Murray und Andie McDowell zu Weltruhm. (Sony Pictures)

Natasha Lyonne ist in der Serie eine Wucht. Sie wurde durch ihre Rollen in den ersten beiden Teilen der Teenagerfilmreihe „American Pie“ bekannt. Die heute 39-Jährige wurde später mehrfach von Woody Allen besetzt und stand vor einer glänzenden Karriere, ehe sie sich mit privaten Eskapaden das Leben schwer machte. Von einem Gericht wurde sie der Fahrt in angetrunkenem Zustand schuldig gesprochen, nachdem sie im August 2001 einen Verkehrsunfall verursachte und Fahrerflucht beging. Im Dezember 2004 wurde Lyonne erneut festgenommen, weil sie in New York den Hund ihrer Nachbarn angegriffen hatte.