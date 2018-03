Die Musical-Darsteller sind nur noch ein paar Monate in Hamburg zu sehen. (Johan Persson)

Seit fünf Jahren läuft es erfolgreich am New Yorker Broadway, seit immerhin drei Jahren am Londoner West End. Doch in Hamburg konnte das Musical "Kinky Boots" wohl nicht überzeugen. Nur vier Monate nach der fulminanten Premiere steht bereits das Ende fest: Am 30. September wird der letzte Vorhang im Hamburger Operettenhaus fallen.

Zu den Gründen schweigt der Konzern Stage Entertainment. Doch es fällt auf: Wieder einmal hat eine Show in der Hansestadt kein Jahr durchgehalten. "Kinky Boots" eint damit das gleiche Schicksal wie "Liebe stirbt nie" und "Hinterm Horizont". Beide Musicals wurden nach einem Jahr beziehungsweise elf Monaten abgesetzt.

Statt eines Disney-Erfolgsgarantie-Musicals wagte Stage Entertainment mit „Kinky Boots“ etwas. Männer in hohen Schuhen? „Für die Deutschland-Premiere kommt nur das Stage Operettenhaus in Hamburg in Frage“, hatte Stage-Geschäftsführerin Uschi Neuss noch verkündet.

Im Dezember vergangenen Jahres feierte „Kinky Boots“ dann auf der Reeperbahn seine Deutschland-Premiere. Es war das erste Mal, dass das Musical in deutscher Sprache aufgeführt wurde, die Erwartungen waren dementsprechend hoch. Schließlich hatte das Cyndi Lauper’s Musical zahlreiche Preise abgeräumt.

Auf "Kinky Boots" folgt "Ghost"

Eins ist jetzt aber wohl klar: Die Verantwortlichen setzen auf Produktionen mit kürzeren Laufzeiten. „Wir wollen dem Hamburger Publikum eine große Auswahl der besten Musicals bieten“, so Uschi Neuss.

Dazu passt auch die Ankündigung des Musicals, das auf „Kinky Boots“ folgt: „Ghost - das Musical“ kommt nur für vier Monate in die deutsche Musicalmetropole. Das Musical wurde 2011 im Londoner West End und am Broadway in New York aufgeführt und ist aktuell im Berliner Stage Theater des Westens zu sehen.

Die Musik zu Ghost ist eine Mischung aus Popsongs und Balladen, mit der Titelmelodie „Unchained Melody“ von Hy Zaret und Alex North. Dave Stewart und Glen Ballard fügten dem Klassiker 24 Songs hinzu.

Das Stück basiert auf den gleichnamigen Kinofilm der 1990er-Jahre. Der Film begeisterte damals eine ganze Generation. Demi Moore und Patrick Swayze wurden über Nacht zum Traumpaar der Filmgeschichte.

Die Liebesromanze von Molly und Sam ist in „Ghost“ ab dem 28. Oktober im Stage Operettenhaus in Hamburg zu erleben. Der Vorverkauf ist bereits gestartet.

Die Verantwortlichen versprechen ein unvergessenes Theater-Erlebnis mit einem Geist, der in der Bühnenproduktion durch magische Effekte lebendig wird. Am 27. Januar kommenden Jahres ist damit dann aber schon wieder Schluss. Sicher ist sicher.