(Lars Peters (U))

Germany, twelve Points. Ein Satz, der beim Eurovision Song Contest (ESC) schon lange nicht mehr fiel. Zweimal Letzter, einmal Vorletzter lautet stattdessen die traurige Bilanz für die deutschen Kandidaten der vergangenen drei Jahre. Und nun, kurz bevor an diesem Sonnabend in Portugal die Eurovisions-Hymne erklingen wird, werden auch die ESC-kritischen Stimmen wieder lauter, die Deutschland erneut einen Platz am unteren Ende der Wertungstabelle prophezeien.

Während bei der Fußball-Europa- oder -Weltmeisterschaft regelmäßig bundesweiter Patriotismus ausbricht und es dabei eigentlich egal ist, ob man sich wirklich für Fußball interessiert, heißt es beim ESC für viele eher: Mir doch egal. Dabei sollte gerade Musik ein Thema sein, das alle interessiert, Massen mitreißt und Nationen verbindet. Woran liegt es also, dass der ESC bei den meisten Menschen so ziemlich alles, aber keine Euphorie auslöst? Wer ist schuld am ESC-Pessimismus und den schlechten Platzierungen?

Zahlreiche Experten haben in den vergangenen Jahren nach einer Erklärung gesucht. An der Leistung der Sängerinnen – da waren sich alle einig – lag es nicht. Aber woran dann? War das Manga-Outfit von Jamie-Lee Kriewitz 2016 vielleicht zu gewagt? Hatten die Titel thematisch einfach nicht genug Tiefe? Hätte Levina ihren Auftritt 2017 lieber nicht liegend beginnen sollen? Selbst TV-Kommentator Peter Urban wusste keinen Rat – und der muss es ja eigentlich wissen.

Doch in Portugal soll alles besser werden. Damit Deutschland 2018 nicht erneut ein trauriges Schicksal erwartet, hatte man sich ein kompliziertes, mehrstufiges Auswahlverfahren für den Vorentscheid ausgedacht. Ein Eurovisions-Panel, bestehend aus 100 Fans, die den Musikgeschmack der Fernsehzuschauer repräsentieren sollen, und eine internationale Experten-Jury filterten schrittweise sechs Vorentscheid-Kandidaten aus mehreren Tausend Bewerbern heraus. Beide Parteien sowie das Fernsehpublikum stimmten dann, nachdem die Künstler ihre Songs live im TV präsentierten, über den Sieger ab. Und diesen Sieg verbuchte Michael Schulte mit seinem Lied „You Let Me Walk Alone“ einstimmig für sich. Da kann doch eigentlich gar nichts mehr schief gehen, oder?

Leider doch. Denn Jahr für Jahr vergessen die Verantwortlichen ein entscheidendes Detail: Musik ist nichts, was man berechnen kann. So vieles wirkt bei einer Veranstaltung wie dem ESC zusammen. Neben dem Lied ist es vor allem die Ausstrahlung des Musikers, die eine wichtige Rolle beim Voting der Zuschauer spielt. Alexander Rybak, Lena Meyer-Landrut oder 2017 Salvador Sobral – sie alle kamen schon im Vorfeld bei den Medien und ihren Mitstreitern gut an. Und am allerwichtigsten: Das Land stand hinter ihnen.

Das kann man nicht erreichen, wenn die Vorauswahl für den Vorentscheid mehr oder weniger im stillen Kämmerlein getroffen wird und der Sieger nach einer kurzen Live-Performance im Fernsehen von der Bildfläche verschwindet, bis wir ihn im ESC-Finale wiedersehen. Stefan Raab hat 2010 mit „Unser Star für Oslo“ alles richtig gemacht. Ein privater Sender kooperierte mit einem öffentlich-rechtlichen, Sendetermine wurden geteilt und so direkt ein viel breiteres Publikum angesprochen. Es gab mehrere Fernsehauftritte, die Zuschauer konnten den Werdegang der Kandidaten mitverfolgen sowie mitbestimmen, die Kandidaten besser kennenlernen, mit ihnen mitfiebern. Lena war nach dem Sieg beim Vorentscheid überall präsent, „Satellite“ schoss auf Platz eins und hielt sich insgesamt 41 Wochen in den Charts. Zum Vergleich. Michael Schultes Single „You Let Me Walk Alone“ schaffte es auf Platz 27. Für genau eine Woche.

Das Land liebte Lena, stand hinter ihr, und diese Euphorie schwappte auch schnell auf die anderen Teilnehmerländer über. Das wiederum führte zu mehr Öffentlichkeit, mehr Bekanntheit, mehr Erfolg. Eigentlich ein einfaches Rezept. Aber: Wie soll die Welt sich für einen Song oder einen Künstler begeistern, wenn es nicht einmal sein eigenes Land tut? Das Wir-Gefühl, von dem jede Fußballmeisterschaft lebt, hat es in Deutschland beim ESC lang nicht mehr gegeben. Der charismatische Michael Schulte wird besser abschneiden als seine Vorgängerinnen. Doch erst wenn die Verantwortlichen einen Weg gefunden haben, die Begeisterung zurück ins Land zu holen, kann Deutschland wieder vom Titel träumen. Bis dahin bleibt eine kleine Hoffnung. Musik ist schließlich nichts, was man berechnen kann.