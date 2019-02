Inga Rumpf (72) (Ingo Wagner / dpa)

Die Rock- und Blues-Sängerin Inga Rumpf hört sich jugendlich munter an, als Manfred Ertel sie zum Gespräch erreicht, von Altersmüdigkeit keine Spur. Entspannt plaudert sie über ihre Karriere, die Rolle von Frauen im Rock-Geschäft und ihr neues Leben auf dem Land.

Wie haben Sie sich gefühlt, als sie vorigen Sommer mit 71 Jahren in Eutin den deutschen Blues Award verliehen bekamen?

(lacht) Schon das Jahr, in dem ich 70 wurde, war ein ganz tolles Jahr: Und dass dann noch der Blues Award gerade von dieser Seite kam, fand ich ganz lieb. Ich habe ganz oft, fast schon seit Dekaden in der Gegend gespielt und es sind seitdem viele Blues-Musiker nachgewachsen.

Aber es war keine Auszeichnung für Ihr „Lebenswerk“, sondern in der Kategorie „Beste Sängerin“. Hat Sie das nach so langer Karriere nicht auch ein bisschen überrascht?

Darüber habe ich mir gar keinen Kopf gemacht. Ich nehme das so, wie es kommt. Aber ich habe mich natürlich darüber gefreut.

„Still got the Rock“ ist der Titel Ihres letzten Albums, fühlen Sie auch so, immer noch den Rock im Blut zu haben?

Ich bin ja verschiedene Wege gegangen. Ich habe angefangen mit Gospel und Blues, dann bin ich ein bisschen lauter geworden und habe mit „Frumpy“ und „Atlantis“ in Europa und Amerika gespielt. Danach bin ich wieder zurückgekehrt zu den leiseren Tönen. Als ich 60 wurde, dachte ich, es wäre mal wieder Zeit, die alten Klassiker rauszuholen und neu zu interpretieren. Seitdem bin ich mit verschiedenen Besetzungen unterwegs , mit meiner Stammgruppe „Friends“,und spiele wieder diese alten Frumpy- und Atlantis-Songs – deshalb ja, „Still got the Rock“.

Wie lange kann man eigentlich authentisch als Blues- und Rock-Musikerin auf der Bühne stehen?

So lange man das fühlt. Die Rolling Stones sind dafür ein gutes Beispiel, die haben das von Anfang an in sich aufgesogen, bis heute, wo Mick Jagger und Keith Richards 75 sind. Mir geht das auch so. Ich bin praktisch nach dem Krieg musikalisch sozialisiert worden durch amerikanische Musik, am Anfang mit sehr viel Blues. Das prägt einen natürlich.

Gelten in dem Geschäft für Frauen eigentlich andere Gesetze als für männliche Musikerkollegen?

Ich kann nur für mich sprechen. Ich denke, dass die Musik eine Art Gleichmacher ist. Wir haben alle in der Pubertät und im Leben unsere Erfahrungen gemacht und irgendwelche Traumata erlebt und können das in der Musik gut ausdrücken. Rock und Blues sind ein guter Transmissionsriemen, um loszuwerden, was man erlebt hat, für männliche Musiker gleichermaßen wie für Frauen.

Was für eine Art von Traumata waren das für Sie, zum Beispiel die Chancenungleichheit für Frauen?

Vielleicht auch. Jeder hat sein eigenes Schicksal, ich habe mir in der Anfangszeit, als ich auf die Bühne kam, wenig Gedanken gemacht. Ich hatte die Musik für mich entdeckt, das war für mich wie ein Seelenöffner, deswegen habe gar nicht darüber nachgedacht, ob es für mich als Frau eigentlich schwieriger ist. Sicherlich war es das, aber ich habe mich durchgesetzt, auch gegen die Männer, habe viele Songs geschrieben und bin dadurch zur Front-Frau geworden.

Sie sind praktisch direkt aus dem Klassenzimmer auf die Rock-Bühne gewechselt, wie fanden Ihre Eltern das denn damals?

Gar nicht gut, die waren sehr besorgt. Wir haben zwar in der Familie Musik gemacht, meine Mutter hat gesungen, auch im Kirchenchor, mein Vater hat Akkordeon gespielt, deswegen war Musik für uns normal. Aber dass man daraus einen Beruf machen will, war zu der Zeit ja in den Vorstellungen von Eltern fast unmöglich. Deshalb hat meine Mutter auch gesagt, bevor ich unter die Räder komme sollte ich lieber eine Lehre machen. Ich habe dann drei Jahre tatsächlich durchgestanden und den damals aktuellen Traumberuf Schaufenstergestalterin gelernt (lacht).

Haben Sie rückblickend alles richtig gemacht?

Das würde ich tatsächlich sagen. Es gibt natürlich immer Brüche im Leben, aber die führen ja auch zu neuen Wegen. Als ich anfing, Musik zu machen, war mein Ziel, damit mein Leben zu finanzieren, Menschen kennen zu lernen, die Welt zu entdecken, und mein Talent auszuleben. Das habe ich erreicht. Dabei habe ich auch unheimlich viel Glück gehabt, bin nicht unter die Räder gekommen. Ich fühle mich mit meinen 72 Jahren sehr wohl.

Es gab und gibt tolle Rock-Musikerinnen, aber wenige sind so mega-erfolgreich wie manche Männer. Warum?

Es gehört eine Menge Mut dazu, auch Mut zum Risiko. Frauen sind zu meiner Zeit aber so erzogen worden und aufgewachsen, dass sie eher zurückhaltend waren und Männer vorgelassen haben. Heute ist das ein bisschen anders. Ich hatte meinen Vater als Vorbild, der war Seemann auf Handelsschiffen, ist zweimal im Krieg versenkt worden und musste an Land schwimmen. Der hat mir immer gepredigt, du musst Mut haben. Das ist bei mir wahrscheinlich eindrucksvoll hängengeblieben. Genau wie der Rat meiner Mutter, die immer gesagt hat, du musst selbstständig bleiben und unabhängig.

Werden Männern Eskapaden im Rockgeschäft eher nachgesehen als Frauen?

Es gibt dafür auch Frauenbeispiele, nicht nur in der Musikwelt, auch in der Filmbranche. Solche Eskapaden gehören wohl zu einer Künstlerbiografie dazu, dafür gibt es viele Beispiele. Aus solchen Brüchen entsteht auch Kunst, es wäre ja langweilig, wenn man nur glücklich wäre. Auch aus Trauer entspringen ganz große Gedichte und Songs.

Sprechen Sie da auch aus Erfahrung?

Ja, immer. Meine Texte leben auch von Glück und Trauer, das ist immer ein großer Anschub. Außerdem habe ich natürlich auch meine Muse gehabt. Selbst ich war verheiratet, mein Mann ist vor jetzt schon 18 Jahren gestorben. Aber sogar nach seinem Tod war er noch meine Muse.

Wie wichtig war Hamburg für Sie und Ihren Erfolg?

Natürlich ganz wichtig. Ich kenne Hamburg wie meine Westentasche. Ich bin in Hamburg aufgewachsen, als der „Star-Club“ und das „Top Ten“ ganz groß waren und aktuell bei den internationalen Musikern. Später gab es dann das „Onkel Pö“, wo die internationale Künstlerszene verkehrte. Der damalige Wirt Peter Marxen hat Musiker geliebt, der hat uns wirklich wie in einem Biotop großgezogen.

„Hamburg ‘74, Mensch war das gemütlich“ war ein Kult-Song der sogenannten Hamburger Szene. War das ein Lebensgefühl damals, das Sie auch beflügelt hat?

Nee, ich bin nicht so’ne Hamburger-Szene-Tante. Wir haben uns schon damals mit unseren Bands eher international ausgerichtet, was auch dazu führte, dass wir viel im europäischen Nachbarraum unterwegs waren und später in Amerika. Ich habe mir die Hamburger Szene zwar angeguckt, aus der sind ja auch einige Bands entstanden, die es geschafft haben wie Udo Lindenberg. Aber so gemütlich fand ich das damals gar nicht.

Sie haben dem Stadtleben den Rücken gekehrt und sind aufs Land gezogen?

Vor mittlerweile 20 Jahren habe ich bei Freunden hier Urlaub gemacht und mich total in die Gegend verliebt. Irgendwann hat es sich so ergeben, dass ein Resthof zum Verkauf stand, an dem noch ganz viel getan werden musste. Ich hatte etwas Geld gespart und dachte, das ist doch eine gute Gelegenheit, dass mal endlich loszuwerden. 2017 habe ich mich dann ganz von Hamburg verabschiedet. Alles hat seine Zeit, ich überlass jetzt den Jüngeren den Platz. Aber ich gebe Hamburg nicht ganz auf, bin immer noch gern da, Hamburg ist eine tolle Stadt.

Haben Sie den Ortswechsel nie bereut?

Nein, ich bin so viel in der Gegend rumgereist und habe die Ruhe hier schätzen gelernt. Ich konnte mir das lange nicht vorstellen. Hamburg ist ja eine Plattform für alle möglichen Begegnungen und Entwicklungen, man hat da immer reichlich zu tun. Wahrscheinlich kommt jetzt das ostpreußische Naturell meiner Mutter durch. Als ich früher um die Welt gereist bin mit der großen Sehnsucht nach Entdeckungen, war das wohl das Naturell meines Vaters. Jetzt bin ich dahinter gekommen, dass das Landleben eine ganz feine Sache ist und man dort nicht tot überm Zaun hängen muss. Ich habe mein ganzes Spielzeug hier, ich schreibe Songs und ich liebe es draußen im Garten in der Erde zu buddeln.

Ihre traditionellen Konzerte zum Jahresende, auch in der Hamburger Fabrik, sind auch für 2019 schon wieder fest terminiert. Wie oft denken Sie über Abschied von der Rockbühne nach?

Warum sollte ich (lacht), sagen Sie es mir. Wenn man schon sein ganzes Leben Musik gemacht hat, bleibt das ein ganzes Leben so. Es wird vielleicht weniger, die Intensität verlagert sich, man hat auch nicht mehr so viel Kraft, eine ganze Tour durchzustehen. Deswegen spiele ich vereinzelt Konzerte, die mich nicht fertig machen und für die ich keine langen Reisen machen muss. So behalte ich meine Stimme und die will ich auch noch ein bisschen behalten.

Zur Person:

Es kommt nicht so oft vor, dass Rockmusiker in hohem Alter noch Auszeichnungen erhalten – außer für ihr Lebenswerk vielleicht. Inga Rumpf (72) ist eine der Ausnahmen. Der Eutiner Verein „Baltic Blues“, eine der renommiertesten Institutionen dieser Sparte, verlieh der Hamburger Sängerin vorigen Sommer den Blues Award 2018 – rund 50 Jahre nach Beginn ihrer Karriere. Anfang der Sechziger trat die im Hamburger Stadtteil St. Georg geborene Sängerin mit der markanten Stimme mit verschiedenen Blues-Bands erstmals im Jugendheim St. Pauli auf, 19658 gründete sie die neuen „City Preachers“, bei denen zeitweilig auch Udo Lindenberg trommelte. Später nannte sich die Truppe in „Frumpy“ und Atlantis“ um, die Besetzungen wechselten ein bisschen – fast immer dabei ihr „musikalischer Zwilling“, der Hamburger Keyboarder und Komponist Jean Jaques Kravetz, der zum Stamm von Lindenbergs „Panik-Orchester“ und Peter Maffays Band gehört. Die letzten Jahre trat Inga Rumpf mit eigener Band auf, ihren „Friends“ und Gästen wie dem Sänger Ron Williams. Seit einiger Zeit lebt sie in der ländlichen Abgeschiedenheit der Wesermarsch.