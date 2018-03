Santiano in Bremen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Musikalische Freibeuter auf Kaperfahrt

Lars Fischer

Die sieben Musiker der Band Santiano begeisterten am Mittwoch ihre Fans in der ausverkauften ÖVB-Arena. In der Show die keine Wünsche offen ließ, bezog die Erfolgsband auch eine klare politische Haltung.