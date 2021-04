Die Nürnberger Klarinettistin Rebecca Trescher kam mit ihrem Großensemble nach Bremen in den Sendesaal. (Jens Schlenker)

Natürlich hätte man sich zur Auftaktveranstaltung der diesjährigen Jazzahead eine andere, lebendigere Atmosphäre gewünscht. Zumal das Festival ja im vergangenen Jahr komplett abgesagt werden musste und man dieses Jahr immerhin den 15. Geburtstag feiert. Ein ausverkaufter Sendesaal etwa hätte es sein können, gepaart mit gespannter Vorfreude auf die vier zumeist vibrierenden Haupttage von Festival und Messe ab Donnerstag kommender Woche. Stattdessen Registrierung per App, Corona-Test vor Ort und nur ein paar Menschen im Saal, die man an zwei Händen abzählen konnte.

Aber immerhin kann die Jazzahead inmitten der Pandemie stattfinden, wenn auch vorwiegend digital. Und ein bisschen Live-Musik gibt es ja zu erleben, wenn auch für das Publikum nur als Live-Stream ins heimische Wohnzimmer. Auf der Bühne des Sendesaals steht das Tentett der Nürnberger Klarinettistin Rebecca Trescher, die 2019 während eines sechsmonatigen Aufenthaltes in Paris den Werk-Zyklus „The Spirit of the Streets“ komponiert hat. Ein gutes Timing der 1986 geborenen Musikerin, nur ein paar Monate später wäre es wohl nicht mehr möglich gewesen, sich musikalisch von den verschiedenen Pariser Stadtteilen inspirieren zu lassen.

Das Tentett, zu dem unter anderem vier Bläser, eine Konzertharfe, Violoncello und Vibraphon gehören, bewegt sich zwischen durchkomponiertem sinfonischen Wohlklang à la Gil Evans und dem vorsichtigen Erkunden freierer Phasen. (Jens Schlenker)

Treschers Großensemble, zu dem unter anderem vier Bläser, eine Konzertharfe, Violoncello und Vibraphon gehören, bewegt sich zwischen durchkomponiertem sinfonischen Wohlklang à la Gil Evans und dem vorsichtigen Erkunden freierer Phasen. Eine impressionistische, filigran arrangierte Klanglandschaft, die allerdings nur stellenweise nach moderner Urbanität klingt.

Diskussion über Bremen als Musikstadt

Weite Teile des Jubiläums waren aber nicht der Musik vorbehalten, sondern Interviews mit Veranstaltern, Musikern und Weggefährten der Jazzahead, geführt von Arne Schumacher aus der Radio Bremen-Musikredaktion. So waren Leute wie die künstlerischen Leiter Peter Schulze und Uli Beckerhoff sowie der zugeschaltete ACT-Labelchef Siggi Loch anfangs skeptisch, ob sich eine Neuerung wie eine Jazz-Messe überhaupt länger würde halten können.

„Eine Messe für Jazz? Wer denkt sich sowas aus?“, fragte sich damals auch der in Bremen geborene Trompeter John Dennis Renken (Zodiac Trio, Tribe). Um dann zu berichten, dass er und seine Band durch die Showcase-Konzerte bei der Jazzahead ein Label gefunden hätten und es für das Goethe-Institut immerhin bis in Venezuelas Hauptstadt Caracas brachten.

Einhelliger Tenor unter den Interviewten war die Meinung, dass Bremen trotz des internationalen Aushängeschildes Jazzahead keine Jazzstadt, ja noch nicht mal eine Musikstadt sei, wie es gerne für sich beansprucht. So forderte die Kulturmanagerin Julia von Wild mehr Mut und Vertrauen von der Kulturbehörde bei der Unterstützung musikalischer Projekte in der Stadt. Das sei auch ohne viel Geld möglich, wie man an dem sehr erfolgreichen und solidarischen Veranstaltungs- und Streamingprojekt „Club 100“ sehen kann.

Es gab auch interessante Einblicke in die Geschichte von Jazz und anderer progressiver Musik in Bremen, Zeitzeugen wie die Sängerin Evelyn Frisinger berichteten über die innovativen 60-er und 70-er Jahre rund um Clubs wie die Lila Eule. Manche Statements zur Jazzahead gerieten allerdings etwas lobhudelig. Insgesamt hätten ein, zwei Gesprächspartner weniger und stattdessen mehr Musik, vielleicht von weiteren Musikern aus Bremen, der Symmetrie des Abends gut getan.