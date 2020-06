Beate Dünnwald ist Verwaltungsleiterin bei den Bremer Philharmonikern. Eigentlich steht sie eher auf Rockmusik, irgendwann hat sie aber George Gershwin und seine Suite "Ein Amerikaner in Paris" für sich entdeckt. (Frank Thomas Koch)

Hand aufs Herz: Die ersten 40 Jahre meines Lebens gab es für mich vor allem eine musikalische Leidenschaft – die Rockmusik! Ob Led Zeppelin, Bruce Springsteen oder U2, der Beat muss stimmen und darf mich gern mitreißen. Unvorstellbar, dass ich so etwas auch im klassischen Orchesterrepertoire erleben könnte! Doch dann kam alles anders: Ich wechselte 2006 als Verwaltungsleiterin zu den Bremer Philharmonikern und entdeckte George Gershwin.

Seine Suite „Ein Amerikaner in Paris“, eine Auftragskomposition für die New York Philharmonics, hat mich sofort in ihren Bann gezogen. Spritzig, quirlig und charmant, genauso wie ich Paris, eine meiner Lieblingsstädte, selbst empfinde. Gershwin verarbeitet in der Suite Eindrücke seines zweimonatigen Aufenthaltes in der Stadt der Liebe. Als Tourist erlebte er das Vergnügungsviertel rund um den Montmartre, bummelte an den Schaufenstern eleganter Kaufhäuser entlang und beobachtete die intellektuelle Elite in den Cafés von Montparnasse und die verliebten Pärchen am Seineufer. Seine musikalische Antwort darauf klingt mal nach Ragtime, mal nach Blues und mal nach Jazz. Und vermutlich haben sich auch die Geräusche der Stadt ganz besonders bei ihm eingeprägt, denn als er seinen „Amerikaner in Paris“ 1928 in New York uraufführte, überraschte er das Konzertpublikum mit gleich vier original Pariser Taxi-Hupen, die er eigens aus Frankreich mitgebracht haben soll.

Vor meinem Büro hängt im Flur übrigens eine wunderbare Schwarzweiß-Fotografie von Robert Doisneau, darauf eine Pariser Straßenszene mit einem Mann und seinem Cellokasten. Wenn ich eine kurze Pause von Kalkulationen, Wirtschaftsplänen und Budgetierungen benötige, reicht ein kurzer Moment vor diesem Bild, und ich habe Gershwins Komposition im Ohr – ein erfrischender kleiner Städtetrip in zwei Minuten.

