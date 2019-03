Bei einer Spezial-Sendung von "Aktenzeichen XY" sprach Sandra Norak mit Moderator Rudi Cerne über ihre schlimme Vergangenheit als Prostituierte. Ihre Schilderung rührte ein Millionenpublikum. (ZDF)

Diese Worte dürften so einige, die sich ins Rotlichtmilieu „verirren“, als Schlag ins Gesicht empfinden: „Nach Angaben von Polizei-Experten sind 96 bis 98 Prozent der Frauen in der Prostitution fremdbestimmt. Das bedeutet, dass sie Opfer von Zwang und Menschenhandel sind. Das ist das wahre Gesicht der Prostitution in Deutschland heute.“ Diese Ansage stammt von Dr. Ingeborg Kraus. Die Traumatherapeuthin verhilft jungen Frauen unter anderem beim Ausstieg aus dem Geschäft mit dem Sex. Einer ihrer Fälle ging bei der letzten Sendung von „Aktenzeichen XY“ am Mittwochabend besonders unter die Haut. Sandra Norak war auf die wenig bekannte „Loverboy-Masche“ hereingefallen. Diese führte sie perfide in die Prostitution. Jahrelang hing sie als sehr junge Frau in einem komplexen Zirkel aus Missbrauch und Gewalt fest.

Bei Rudi Cerne schilderte sie nun, was ihr widerfahren ist, und beeindruckte mit ihren offenen, reflektierten und absolut bewegenden Worten ein Millionenpublikum. „Es gibt keine gute Prostitution“, schloss Sandra Norak. In den Sozialen Medien gibt es Unmengen an Beifall und Respektsbekundungen.

Im Film zu sehen: Ein Tattoo wurde für Sandra zum "Stempel": Sie "gehörte" somit zu ihrem Loverboy (links), der sie perfide in die Prostitution gelockt hatte. (ZDF / Markus von Kleist)

Hinter der „Loverboy-Masche“ stecken Männer, die Mädchen und jungen Frauen zunächst gezielt Liebe vorspielen. Ihr Ziel ist, sie in die Prostitution zu drängen und dort auszubeuten. „Zuerst wird eine emotionale Bindung aufgebaut, um eine Abhängigkeit zu erzeugen, und dann beginnt die Tortur“, so Norak. Sie selbst, so wurde es in der Sendung in einem längeren Beitrag mit Schauspielern nacherzählt, war als junger Teenager ein leichtes Opfer. Als Schülerin war sie zwar gut am Gymnasium, mit der psychisch angeschlagenen und alleinerziehenden Mutter aber total überfordert. Ein Fremder mit dem angeblichen Namen „Nino“ erschlich sich via Online-Chat das Vertrauen des unbedarften Mädchens.

Der Lockruf kommt an

Rudi Cerne berichtete in einer Spezial-Ausgabe von Aktenzeichen XY" unter anderem über den schlimmen Fall der ehemaligen Prostituierten Sandra Norak. (ZDF/Nadine Rupp)

„Ich wollte, dass mich jemand liebt“, erinnerte Norak sich in der „Aktenzeichen“-Sendung. Dass dieser Nino gut 20 Jahre älter war als sie und schon graue Haare hatte, blendete sie aus. Wochenlang war sie bei ihm immer wieder in dessen Wohnung. Das Gymnasium besuchte sie noch. Nino half auch bei den Hausaufgaben rührend. Dann ging sie mit ihm erstmals in den „Club“ - es war ein Bordell.

Sandra war zunächst geschockt. „Mit Prostitution wollte ich nichts zu tun haben“, erinnert sie sich. Nino war wie immer verständnisvoll. Doch dann legte er seinen Köder endgültig aus. Er sprach von persönlichen Schulden. Sandra kennt seinen Lockruf noch sehr genau: „Du müsstest nur ein paar Freier machen. Das geht schnell und bringt Geld. Wenn man jemanden liebt, dann hilft man ihm auch.“ Und Sandra biss an.

Zur „Püppi“ geworden

Nur über die Osterferien wollte sie „Freier machen“. Eigentlich! „Ich dachte, nach zwei Wochen ist alles erledigt“, so Sandra. Nicht nur dieser Nino nannte sie längst Püppi. Unter diesem Namen verbrachte sie sechs lange Jahre lang bis zum 24. Lebensjahr in der Prostitution. In Flatrate-Bordellen „bediente“ sie bis zu 20 „Kunden“ am Tag. Betäubung verschaffte mitunter der Alkohol. Sandra: „Man verliert die Körperwahrnehmung, ja, die eigene Persönlichkeit. Man verliert die Fähigkeit, Bedürfnisse und Wünsche zu haben. Man wird wie eine Marionette in einem System, das funktioniert wie ein Roboter.“

Das nunmehr nur noch „berufliche“ Verhältnis zu diesem Nino, angeblich ein ehemaliger Fremdenlegionär, bricht auf, als sie nicht mehr kann. Sandra erinnert sich in der Sendung: „Ich war mehrmals in der Notaufnahme, weil ich keine Luft mehr bekommen habe. Ich konnte nicht mehr laufen. Hätte man versucht, mich zur Prostitution zu prügeln, ich hätte es nicht mehr machen können, weil ich so am Ende war.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte „Loverboy“ Nino sich wohl schon einer Jüngeren als nächstes „Opfer“ zugewandt. Sandra nutzte diese „Freiheit“, um sich nach ganz normalen Jobs umzusehen.

Forderung nach dem „Nordischen Prinzip“

Im Live-Studio von „Aktenzeichen XY“ saß Sandra Norak neben Moderator Cerne als nunmehr sehr erfahrene Frau. Heute ist sie Jura-Studentin und steckt inmitten der Examensvorbereitung. Als Aktivistin gegen Prostitution und Menschenhandel jedoch arbeitet sie ihre schlimme Vergangenheit auf. Sie sagt: „Ich habe ein Stück meiner Seele verloren. Man wird diese Erinnerungen immer bei sich tragen.“

Dennoch bleibt sie kämpferisch. Eine Schuld für ihre eigene Geschichte und die ganz vieler Mädchen sieht Norak, die einmal „Püppi“ hieß, in der deutschen Gesetzesgebung. Norak: „Mein Anliegen ist, darüber aufzuklären, wie auch unsere Gesetzesgebung in Deutschland dazu beiträgt, dass Menschen in die Prostitution abrutschen. Und wie unsere Gesetzgebung auch ein Push-Faktor für Menschenhandel ist.“

Seit 2002 ist die Prostitution mit dem damals verabschiedeten Prostitutionsgesetz de facto legalisiert. „Wenn Männer, wie sie wollen, Frauen für Sex kaufen können, ist das unvereinbar mit der im Grundgesetz verankerten Gleichstellung der Geschlechter“, sagt sie. Norak fordert deshalb die Einführung des „Nordischen Modells“ in Deutschland. Dieses bedeute die Kriminalisierung von Sexkäufern, die Entkriminalisierung von Prostitution, Hilfe für den Ausstieg und Aufklärung, so Norak. Ihr Einsatz richtet sich eindeutig an die Politik. Schließlich sei Deutschland umringt von Ländern, die das Nordische Prinzip bereits haben.

„Immer noch sprachlos“

Auf der Facebookseite der „Aktenzeichen XY“-Sendung füllte sich noch während der Sendung die Kommentarspalte. Der Tenor bestand aus Mitgefühl und Zustimmung. „Es hat mir das Herz zerbrochen“, „Ganz großen Respekt vor dieser jungen Frau, wie offen sie über ihre Geschichte spricht und wie stark sie sich zeigt“, „Sehr beeindruckend, mit welcher Klarheit, Entschlossenheit und Souveränität diese junge Frau ihre Leidenszeit schildert“ oder auch „Wahnsinns-Mensch! Ich bin immer noch sprachlos über so viel Mut! Eine wahre Heldin und Pionierin“, so hieß es immer wieder.

Auch Sandra Norak selbst hat sich im Anschluss an die Sendung noch einmal zu Wort gemeldet. Auf Facebook schreibt sie: „Ich danke euch sehr für euren Zuspruch und eure mentale Unterstützung. Es bedeutet mir sehr viel, solche Rückmeldungen zu bekommen, und ich werde jede einzelne Nachricht beantworten.“ Sie „hoffe sehr, dass ihr nicht nur die Sendung gesehen habt und das Thema ein paar Tage später ad acta legt, sondern dass ihr selbst über Prostitution und Menschenhandel aufklärt und euch für einen gesellschaftlichen Wandel stark macht! Ich bin nur ein Beispiel von Abertausenden von Menschen in der Prostitution, meist jungen Mädchen und Frauen, die dort jeden Tag extreme Gewalt und Missbrauch erleben.“ Abschließend heißt es: „Nur gemeinsam können wir viel erreichen und etwas verändern!“