Als die Art Gallery in Manchester Anfang des Jahres das Bild „Hylas“, von John William (1896) zeitweise abgehängt hatte, entbrannte beim Publikum und in den Feuilletons eine heftige Diskussion. Es wurde der Gallery Bildersturm oder gar Prüderie vorgeworfen. Das Werk zeigt barbusige Nymphen, welche den leicht bekleideten Jüngling Hylas in den Teich und damit in den Tod locken wollen. Die Kuratorin Clare Gannaway wollte, angeregt durch die #MeToo-Debatte, mit der Abhängung nicht zensieren, was ihr ebenfalls umgehend vorgeworfen wurde, sondern eine Debatte über die Darstellung des weiblichen Körpers in der viktorianischen Kunst auslösen. Die Debatte ist ihr gelungen.

Kunst wird dann zum Skandal, wenn gesellschaftliche Tabus gebrochen werden, wenn ungeschriebene Regeln des Anstands verletzt werden. Hierfür gibt es in der Kunstgeschichte zahlreiche Beispiele. Häufig waren es gerade innovative, zukunftsfähige Arbeiten, die den Unmut des Publikums auf sich zogen.

Bei den jetzt vielerorts diskutierten Werken – auch das als sexistisch verurteilte und übermalte Gedicht „Avenidas“ von Eugen Gomringer an der Berliner Hochschule für Künste zählt dazu – ist die Reihenfolge umgekehrt: Nicht die Kunstwerke kommen in die Welt und stören Normen und Wertvorstellungen. Sondern die Wertvorstellungen ändern sich und machen zum Aufreger, was Jahrzehnte und Jahrhunderte unbeanstandet blieb, oder vielmehr: sehr wertgeschätzt wurde.

Diskurs über Sexismus wirkt

Es ist kein Zufall, dass die Kunstwerke von Männern in den Fokus der Empörung geraten. Lange Zeit schafften es kaum Frauen in den Kunstbetrieb. Es ist der männliche Blick auf Frauen, der nun empört, und die Hierarchie, die darin liegt. Hier zeigt sich, wie sehr der Diskurs über Sexismus wirkt.

Um ein Werk einordnen zu können, hilft es Kontext und Zeit zu kennen, in der es entstanden ist. Zugleich braucht echte Kunst keine Interpretation, um zu wirken. Sie ist gut, wenn sie Menschen berührt. Im positiven, wie im negativen Sinn.

Kunst ist ein wesentliches Mittel, um Geschichte und Gegenwart reflektieren zu können. Diese Reflexion anzuregen, ist ureigenste Aufgabe von Museen. Wenn Bilder in Depots verschwinden, werden sie dieser Aufgabe nicht gerecht. Vielmehr müssen Museen intelligente Wege finden, um einen Diskurs über Klischees und sexistische Darstellungen anzuregen, ohne dabei nur plump zu kommentieren oder gar zu zensieren. Eine neue und keine leichte Aufgabe für den Kulturbetrieb.

Gannaway hat dies mit ihrer temporären Abhängung geschafft und dabei sicher auch gleichzeitig das Interesse an ihrem Haus gesteigert. Chapeau!

ist Bremer Landesfrauenbeauftragte. Sie bespricht an diesem Sonnabend während der Langen Nacht der Museen unter dem Motto „Bloßgestellt?! Nackte Weiblichkeit im Museum“ vier Werke in den Museen Böttcherstraße.