Netflix kündigt neue "How to Sell Drugs Online"-Staffel an

Von der Netflix-Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)" soll es eine zweite Staffel geben. Das kündigte der Streamingdienst am Dienstag an.