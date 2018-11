"Mogli" erzählt "Das Dschungelbuch" neu. (Netflix)

Von manchen popkulturellen Klassikern sollte man einfach die Finger lassen. So sahen es viele, als man sich 2016 der Neuverfilmung des legendären Trickfilms „Das Dschungelbuch“ annahm. Das Animationswerk aus dem Jahr 1967 genießt gerade in Deutschland einen unvergleichlichen Status als eines der besten seiner Art. Disney adaptierte die Geschichte von Rudyard Kipling dennoch neu, noch dazu als Realfilm. Trotz aller Zweifler: Das Trick-Feuerwerk gelang. Nur zwei Jahre nachdem Jon Favreau seine Umsetzung in die Kinos brachte, steht mit „Mogli - Legende des Dschungels“ nun die zweite neue Version des Roman-Klassikers bereit. Diese fällt unter Regie von Motion-Capturing-Star Andy Serkis („Der Hobbit“, „Planet der Affen“) noch einmal deutlich düsterer und brutaler als die Vorgänger aus. Revolutionäres gelingt der Netflix-Produktion, die ab 7. Dezember als Stream abrufbar ist, indes nicht.

Als Rudyard Kipling Ende des 19. Jahrhunderts seine „Dschungelbuch“-Erzählungen veröffentlichte, hätte wohl selbst ein begabter Science-Fiction-Autor kaum ausmalen können, mit welcher Detailtreue seine Figuren 120 Jahre später über die Leinwand spazieren würden. Das CGI-Verfahren machte es möglich, der vor allem durch Disneys Trickfilmklassiker bekannt gewordenen Geschichte um das Menschenkind Mogli, das im Dschungel unter Wölfen und anderen Tieren aufwächst, zu neuer Lebendigkeit zu verhelfen. Und das gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit.

Andy Serkis liefert mit "Mogli - Legende des Dschungels" schon die zweite Realverfilmung des Stoffes. (Netflix)

Allein: Auf der Kino-Leinwand wird das bildstarke Spektakel von Andy Serkis hierzulande im Gegensatz zur Konkurrenz von Disney nicht zu sehen sein. Mitte 2018 sicherte sich Netflix die Rechte an dem Realfilmabenteuer, das mit einem Starensemble unter Anleitung der größten Koryphäe im Bereich Motion-Capture-Schauspiel umgesetzt wurde - und daher ins Kino gepasst hätte wie Balu zum Gemütlichkeits-Song. Apropos: Gesungen und getanzt wird in Serkis' Adaption nicht, dafür ist bei all den Kämpfen, Verfolgungsjagden und pathetischen Ansprachen auch keine Zeit.

Orientierte sich die Disney-Neuauflage 2016 mehr am Trickfilm, folgt „Mogli“ eher den Geschichten der Buchvorlage. Tilgte Favreau in seiner Realfilm-Adaption bereits den größten Teil des Happy-Family-Dschungel-Gefühls aus dem Animationsabenteuer, beweist Serkis, dass es noch einmal düsterer und brutaler geht. „Mogli“ ist in der Tat alles andere als ein Kinderfilm; Netflix empfiehlt den Film ab zwölf Jahren. Zu Recht: Der Dschungel gerät darin zum bedrohlichen Ort, Moglis Begleiter werden zu grimmigen Zeitgenossen.

Mogli (Rohan Chand) kennt nur das Leben in Freiheit - und in Gefahr. (Netflix)

So gibt Baloo, per Motion Capturing von Serkis persönlich verkörpert, nicht mehr den fröhlichen Li-La-Laune-Singebär, sondern einen dauerhaft schlecht gelaunten und strengen Lehrer. Ebenso wie Panther Bagheera alias Superstar Christian Bale soll er Mogli beibringen, sich sicher im Dschungel zu bewegen, damit er fester Teil des Rudels werden kann. Von Wölfen gefunden, so die wohlbekannte Geschichte, wurde der von Jungschauspieler Rohan Chand talentiert gespielte Junge als Findelkind im indischen Dschungel großgezogen.

Ein echter Wolf, so stellt er bald fest, ist er deshalb noch lange nicht. Wie der Albino-Wolf Bhoot, gecaptured und gesprochen von Serkis' 14-Jährigem Sohn Louis, gilt er den anderen Jungen als „Freak“. „Du bist nicht anders, du bist besonders“, beschwichtigen die Erwachsenen. Die Alten des Dschungels erblicken in ihm auch einen Retter, der allerdings vom Oberschurken Shir Khan bedroht wird. Der von Benedict Cumberbatch verkörperte Tiger tötete schon Moglis Eltern und will nun auch das Menschenkind verspeisen.

Mogli (Rohan Chand) wurde als Findelkind im Wolfsrudel aufgezogen. (Netflix)

Einer weltweit populären Geschichte Vorhersehbarkeit vorzuwerfen, ist müßig. Und doch: „Mogli“ schreitet ohne Überraschungen und unter langatmigen Pathos-Bekundungen („Das Gesetz des Dschungels ist heilig“), dafür voller grafisch ansehnlicher Verfolgungs- und Kampfszenen (etwa zwischen Baloo und Bagheera), voran. Nachdem Mogli die Rudel-Prüfung nicht bestanden hat, verlässt er den Dschungel, kommt erstmals mit Menschen im Dorf in Kontakt. Erst als Sonderling eingesperrt, nimmt sich bald ein weißer kolonialer Jäger (Matthew Rhys) des Jungen an.

Die Stoßrichtung des Films ist klar: Mogli bewegt sich zwischen zwei Welten, kann als Mensch im Dschungel nicht mithalten, verachtet aber auch die Naturbeherrschung der Menschen aus den Dörfern. Wo ist sein wahres Zuhause? Dieser Frage hätte sich Serkis im Gegensatz zum „Jungle Book“ kreativer nähern können. In „Mogli“ setzt er jedoch vor allem auf Pathos und Action. Die Zielgruppe scheint ungewiss: für einen Familienfilm zu blutig, für einen düsteren Actionkracher zu kindlich, für experimentelles Abenteuer zu konventionell.

Baloo, per Motion Capturing von Andy Serkis verkörpert, wird zum schlecht gelaunten und strengen Lehrer. (Netflix)

So schafft Serkis immerhin ein rasantes CGI-Spektakel ohne Angst vor Brutalitäten. Hier ein wenig moralisierende Kritik an der Naturzerstörung durch den Menschen, dort etwas Romantisierung von Heldentum. Abgesehen von Mogli selbst fehlt den meisten Charakteren aber die Ambivalenz. Das Böse etwa, wie in Gestalt Shir Khans und seiner Hyäne, bleibt eben grundlos böse; die listige Schlange Kaa alias Cate Blanchett grundlos listig - und Andy Serkis' ambitioniertes Werk grundlos mittelmäßig. Möglicherweise, so behaupten böse Zungen, konnte Netflix auch deshalb den Deal für die 100-Millionen-Dollar-Produktion schnell an Land ziehen.