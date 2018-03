Robin Wright spielt die US-Präsidentin. Foto: Britta Pedersen (dpa)

Der Streamingdienst Netflix hat den ersten Trailer der finalen Staffel der Polit-Serie „House of Cards“ veröffentlicht. Die Hauptrolle spielt Robin Wright (51).

In dem 30-sekündigen Video, seit Montagmorgen online, ist sie als US-Präsidentin im Oval Office des Weißen Hauses zu sehen. Nachdem sie sich aus ihrem Bürostuhl erhoben hat, sagt sie mit fester Stimme: „Wir fangen gerade erst an.“

Weil zahlreiche Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen ihn erhoben werden, hatte Netflix die Zusammenarbeit mit Schauspieler Kevin Spacey (58) beendet. In der sechsten und finalen Staffel, die in diesem Herbst zu sehen sein soll, ist er nicht mehr dabei.

Spacey und Wright verkörperten in „House of Cards“ bisher das rücksichtslose Politiker-Ehepaar Frank und Claire Underwood. Frank Underwood war im Verlauf der Serie durch Intrigen und Morde zum US-Präsidenten aufgestiegen - mit Unterstützung seiner Ehefrau. Am Ende der fünften Staffel hatte Claire ihren Mann dann als Präsidentin abgelöst. Neben Wright sollen in der letzten Staffel auch Diane Lane (53, „Untreu“) und Greg Kinnear (54, „Little Miss Sunshine“) mitspielen, an der Seite von Michael Kelly, Campbell Scott, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson und Constance Zimmer. (dpa)