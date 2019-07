Auf ein Neues (v.l.): "Helsinki" (Darko Peric), "Marseille" (Luka Peros) und Raquel, neuerdings "Lissabon" (Itziar Ituno) genannt, auf der Flucht. (Tamara Arranz Ramos/Netflix)

Der Professor ist wieder da und mit ihm seine zusammengewürfelte Truppe aus gescheiterten Existenzen. Eigentlich hatten sich deren Wege getrennt, nachdem sie so frech wie erfolgreich die spanische Banknotendruckerei ausgeräumt hatten, und eigentlich war damit auch die auf zwei Staffeln angelegte Serie „Haus des Geldes“ bei Netflix auserzählt. Doch „La Casa de Papel“ (Das Papierhaus), so der Originaltitel der Serie, entwickelte sich zur erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Serie des Streamingdienstes. Deshalb ist nun seit ein paar Tagen Staffel drei am Start, die bereits den ebenfalls dritten Teil von „Stranger Things“ in der Zuschauergunst auf Platz zwei verwiesen hat.

Wie nun also dreht man einen Plot weiter, der augenzwinkernd mit Friede, Freude, Eierkuchen geendet ist? Genau: Serien-Erfinder Álex Pina handhabt das sozusagen realistisch und zeigt dem Publikum, dass es in einer ultra-überwachten Welt auch für sehr, sehr geschickte und milliardenschwere Bankräuber keinen noch so abgelegenen Ort gibt, an dem sie nicht aufgespürt werden könnten. Nach wie vor ein netter Gimmick: Alle reden sich weiterhin nur mit ihren Tarnnamen von Städten an.

Das Liebespaar „Tokio“ (Úrsula Cobreró) und „Rio“ (Miguel Herrán) lebt also tatsächlich das Klischee und verfaulenzt auf einer abgelegenen Karibik-Insel die Tage. Doch dann machen die beiden einen Fehler, und „Rio“ wird verhaftet. Das führt die gesamte Gruppe wieder zusammen, „Rio“ soll befreit werden. Der Professor aktiviert dafür einen zunächst verworfenen Plan von „Berlin“ (Pedro Alonso), der ja bei der Flucht aus der Banknotendruckerei von der Polizei erschossen worden war.

Gibt es also noch etwas Dreisteres als diesen Überfall in roten Overalls und mit Dalí-­Masken auf eine der höchsten staatlichen Institutionen Spaniens? Gibt es. Man stiehlt die Goldreserven der Zentralbank und löst dadurch so viel Chaos aus, dass man den gefangenen „Rio“ freipressen kann. Gleichzeitig soll die Willkür der Staatsgewalt vorgeführt werden. Staffel drei präsentiert eine Neuauflage der beiden vorherigen, ist erneut sehr clever konstruiert und darüber hinaus stärker gespickt mit Anspielungen auf die Tagespolitik – es geht um Folter, Korruption und das Vertuschen von Geheimmissionen, mit denen die Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer vereitelt werden soll.

Spanische Volkshelden

Die Bankräuber sind inzwischen in Spanien zu Volkshelden aller Kapitalismuskritiker aufgestiegen, bei Demonstrationen hängen sich Menschen Dalí-Masken (die stark den Anonymus-Masken der Occupy-Bewegung ähneln) vor die Gesichter, vor der Bank findet sich schnell ein großer Fankreis ein. Auf der anderen Seite steht die Polizei, die immer einen Schritt hinterherhinkt. „Dieser Professor ist der Einstein der Bankräuber“, sagt halb bewundernd, halb genervt die neue Ermittlerin Alicia Sierra (Najwa Nimri).

Doch der Plan erweist sich dieses Mal als nicht ganz so ausgeklügelt, und außerdem schießen die Gefühle noch stärker quer als bisher. Pina schlägt nach und nach, darauf deuten die politischen Anspielungen schon hin, eine härtere Gangart an. Es ist von einem „Krieg“ gegen das System die Rede, Polizisten werden getötet. Den Zuschauer wirft das in einen Zwiespalt: Kann man diese Bankräuber noch sympathisch finden oder werden sie zu brutalen Gangstern? Staffel vier wird bereits gedreht und könnte die Antwort beinhalten.

Weitere Informationen

Haus des Geldes. Dritte Staffel, acht Folgen. Anbieter: Netflix.