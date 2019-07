Die Filmfest-Chefni Diana Iljine setzt sich dafür ein, dass München "zum zentralen Treffpunkt der deutschen Kooproduktionsszene udn ihrer internationalen Partner" wird. (Susie Knoll/Agentur Focus)

Es ist eine Selbstverständlichkeit: Man hat sich daran gewöhnt, dass Filmkameras jeden nur erdenklichen Flecken der Erde ausleuchten. Sie bringen mit spannenden, bewegenden, mutigen, kämpferischen, aber natürlich auch unterhaltsamen, romantischen oder komödiantischen Geschichten die große weite Welt auf den heimischen Bildschirm oder auf die Kinoleinwand um die Ecke. Blickt man aber hinter die Kulissen, sieht es ums Filme- und TV-Machen abseits der gewaltigen Produktionsmaschinerie der Studios und des konfektionierten Hollywood-Betriebs aber oft ziemlich düster aus.

Cineastische Vor-Ort-Berichte aus Krisenregionen tun sich oft besonders schwer. Besonders, wenn in Gegenden gedreht wird, in der Teams und Schauspieler vor Ort sich in Lebensgefahr begeben oder in denen einfach mal für Tage der Strom ausfällt oder die Transport-Logistik zum Albtraum wird. Bei den dringend benötigten Finanziers beißt man mit solchen eher abenteuerlichen Projekten schnell mal auf Granit. Ungewöhnliche Finanzierungsquellen aufzutun, Kooperationen zu schließen, sich zu Koproduktionen zusammenzuknüpfen, das sind vor allem für ambitionierte Regisseure jenseits des Mainstreams tagtägliche Herausforderungen.

Judith Gerlach, Statsministerin für Digitales in Bayern, möchte das Filmfest München aufwerten und Filmemacher unterstützen, die sich für internationale Koproduktionen zusammenschließen. "Das Festival ist jetzt um eine Attraktion reicher", sagt sie über den neuen CineCoPro Award. (2019 Getty Images)

Bei internationalen Koproduktionen kommen dabei immer mehr deutsche Produktionspartner zum Zuge. „Waren es vor einem Jahrzehnt vielleicht einige Dutzend, so sind es heute laut maßgeblichen Listen weit über 300“, sagt Christoph Kröner, Künstlerischer Leiter beim Filmfest München. „Weltweit wird es immer schwieriger, künstlerisches Kino mit angemessenem Budget in einem Land zu finanzieren. Deshalb werden internationale Koproduktionen immer wichtiger.“

Andrew McConnell ist so ein unerschrockener Filmemacher. Er hatte sich bislang vor allem mit fotografischen Kriegsberichterstattungen aus dem Kongo, aus Syrien und aus dem Gaza-Streifen hervorgetan. Zusammen mit Garry Keane, dem vierfachen Irish-Film-Award-Gewinner, hat er sich für eine filmische Langzeitbeobachtung unter kniffligen Produktionsbedingungen zusammengeschlossen. Herauskam der Film „Gaza - Leben an der Grenze“, der aktuell auf dem Filmfest München zu sehen ist. Er erzählt in Beobachtungen seit 2014 von den immer wieder aufflammenden militärischen Konflikten und Offensiven in der Nahostregion. Es ist ein Film der äußeren und inneren Ruinen. Er erzählt nicht nur viel von der Hoffnung auf Frieden, sondern zumindest auf einer Meta-Ebene auch von den Schwierigkeiten, sich künstlerisch bei einem Wahnsinns-Dreh Gehör zu verschaffen.

Die erfolgreiche TV- und Film-Produzentin Regina Ziegler ("Weissensee") sitzt in der CineCoPro Award-Jury. (2019 Getty Images)

„Gaza ist kein Film, der es im Fahrwasser der europäischen Senderlandschaft leicht hat, finanziert zu werden“, sagt Christian Beetz von der 2000 gegründeten deutschen Gebrüder Beetz Filmproduktion. Er stieg doch noch in das Herzensprojekt ein und machte den Film so erst möglich. Und das trotz aller Widrigkeiten und der vorsichtig gesagt unberechenbaren kommerziellen Erfolgschancen des eindrucksvollen Werks. Das war ein Risiko, das nun geehrt werden könnte - auf dem Filmfest München. Dort ist „Gaza“ einer von neun internationalen Film- und TV-Koproduktionen mit deutscher Beteiligung, die um einen neu geschaffenen Filmpreis konkurrieren. Bei neuen „CineCoPro Award“ steht ein Thema im Zentrum, über das man eigentlich ja nicht gerne redet, dass man als Film- und Fernsehmacher aber dringend benötigt: Geld.

Ins Leben gerufen hat die Auszeichnung die Festivalchefin Diana Iljine, die Filmemachern damit Mut machen möchte. „Dieser großartige Preis, der höchstdotierte Preis für deutsche Koproduktionen überhaupt, gibt den Gwinnern einen ganz neuen Spielraum für künftige Filmprojekte“, sagt sie. „Wir sehen damit die Chance, deutsche Koproduktionen international zu stärken“, so die Leiterin des Filmfest München. Der Geldbetrag, von dem sie spricht, kann sich tatsächlich sehen lassen. Er weckt schon in der Branche Begehrlichkeiten: Es geht um 100.000 Euro, mit dem der „CineCoPro Award“ dotiert ist.

"Auf einem Festival bringen wir ja internationale Stars und Filmemacher und ihre deutschen Kollegen zusammen", sagt Christoph Gröner, Künstlerischer Leiter, über das Filmfest München. (Filmfest München/Kurt Krieger)

Die Summe, über deren Auszahlung eine prominente Jury aus der TV-Unternehmerin und Erfolgsproduzentin Regina Ziegler („Weissensee“), Bero Beyer und Dietermar Güntsche wachen, macht es den Gewinnern einfach. Sie müssen nach Erhalt keine Vorgaben beachten. Finanziert werden soll allerdings ein jeweils folgendes Koproduktionsprojekt. „Das Filmfest München ist ein ganz besonderes Ereignis mit einer Strahlkraft weit über die Stadtgrenzen hinaus“, sagt die Bayerische Digitalministerin Judith Gerlach. Aus ihrem Staatsministerium fließen die Mittel für den neuen Preis. „Mit dem CineCoPro Award und der gleichnamigen Reihe ist dieses Festival jetzt um eine Attraktion reicher“, so Gerlach.

Ebenfalls Hoffnungen auf das Preisgeld, das als ein Höhepunkt zum Ende des Münchner Filmfests am Freitag, 5. Juli, verliehen wird, machen sich Werke „La Gomera“. Es ist ein von den Janine Jackowski, Jonas Dornbach und Maren Ade („Toni Erdmann“) von der Münchner Komplizen Film koproduzierter rumänisch-französische Mafiafilm „La Gomera“. Oder aber „The Orphanage“ über ein ehemals sowjetisches Kinderheim in Afghanistan. Die Vorstellung, dass Koproduzenten zusammenpassen müssen wie bei einem „perfekten Match“, trägt schließlich die Kölner Firma The Match Factory schon im Firmennamen. Sie stieg beim italienischen Filmprojekte „Der Verräter“ von Marco Bellocchio ein. Dessen Film illustriert reale Macht- und Dynastiekämpfe in der sizialianischen Mafia. Auf deutscher Seite sind bei „Der Verräter“ zudem mit ZDF und ARTE auch Fernsehsender beteiligt. Sie gelten wegen ihrer programmlichen Aufgeschlossenheit immer wieder als Anlaufstelle für spannende Film- und TV-Projekte. Und ZDF- sowie ARTE-Vertreter sind in Mannschaftsstärke auch auf den vielen Empfängen des Filmfests vertreten, so dass sich das Netzwerken empfiehlt.

Maren Ade sorgte mit ihrem Film "Toni Erdmann" für Furore auf den Filmfestspielen in Cannes. Nun unterstützt sie als Produzentin den Film "La Gomera" auf dem Filmfest München. (2017 Getty Images)

Doch wie stellt man's richtig an? „Mein Tipp: Sich erst mal kurz kennenlernen und nicht unbedingt den direkten Weg wählen“, rät Christoph Gröner vom Filmfest München den Geldsuchenden unter den Film- und TV-Machern. „Gehen Sie davon aus, dass Ihr Gegenüber in München immer ein bisschen mehr Zeit hat als anderswo“, sagt er. Er spielt damit auf das vielbeschworenen Sommer-Flair in der Medienmetropole an der Isar an. „Die besondere Atmosphäre dieser Stadt und dieses Festivals nutzen“, empfiehlt Gröner, „sich von der Entspanntheit und der guten Laune anstecken lassen.“ Außerdem rät er dazu, für den Small Talk ein naheliegendes gemeinsames Thema zur Vorbereitung zu wählen: „Filme anschauen, denn dann kann man ganz einfach zunächst mal über die gleichen Filme reden.“

Fürs Kontakte-Knüpfen - und fürs Anbahnen von Koproduktionen - ist ein Filmfest optimal geeignet. „Aus unsere Sicht ist es der beste Ort, weil sich einerseits hier die Branche versammelt und man also bewährte Partner treffen kann, zugleich aber ganz neue und überraschende Verbindungen möglich werden“, sagt Christoph Gröner. „Auf einem Festival bringen wir internationale Stars und Filmemacher und ihre deutschen Kollegen zusammen.“ Und dann muss das Networken ja auch nicht unbedingt auf den offiziellen Parties und Empfängen stattfinden. „Das ist im Biergarten natürlich genauso gut möglich“, so Gröner. München spielt seine Stärken aus.