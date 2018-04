Dem Geschäftsmann Mike Priddle (rechts, Martin Freeman) passierten erschreckende Dinge, die man niemandem wünscht. (Concorde Filmverleih)

Es scheint, als seien Filmtitel, die das Wort „Ghost“ (Geist) enthalten, im Moment besonders beliebt. Gerade erst spukte Casey Affleck in „A Ghost Story“ über die Kinoleinwand, an diesem Donnerstag steht „Ghost Stories“ auf der Startliste. Verwechslungsgefahr programmiert, dabei haben die beiden Filme nichts miteinander zu tun. „Übernatürliche Horrorfilme feiern derzeit Hochkonjunktur“, sagt Jeremy Dyson, Regisseur des neusten Geister-Streifens. „Ghost Stories“ gehöre zu dieser Trendwelle, orientiere sich an alten Klassikern und habe zum Ziel, dass die Zuschauer während des Filmes „starr vor Angst“ sind. Eine vielversprechende Ansage für alle, die sich im Kino gerne gruseln.

„Ghost Stories“ basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück, das im Februar 2010 seine Premiere im Liverpool Playhouse feierte und von da seine Reise unter anderem nach London, Toronto, Schanghai, Sydney oder Moskau startete. Weltweit haben bereits mehr als eine halbe Million Menschen das Horror-Stück gesehen. Für Stück und Film verantwortlich zeigt sich das britische Regie- und Autoren-Duo Andy Nyman und Jeremy Dyson.

Die Handlung verspricht Nervenkitzel: Professor Philip Goodman (selbst gespielt von Regisseur Andy Nyman) hält alles Übersinnliche für Humbug und hat es sich in seiner Fernseh-Show „Psychic Cheats“ zur Aufgabe gemacht, Scharlatane zu entlarven, die behaupten, mit Toten reden zu können oder über sonstige außergewöhnliche Fähigkeiten zu verfügen.

Unerwarteter Auftrag

Goodmans großes Vorbild war, lange bevor er seine eigene TV-Show hatte, der Psychologe Charles Cameron, der eines Tages spurlos verschwand und schließlich für tot erklärt wurde. Als Goodman allerdings ein Paket von seinem früheren Idol bekommt, mit einer Einladung in dessen Versteck, wird schnell klar, dass Cameron alles andere als tot ist. Er bittet Goodman um einen Gefallen: Er soll drei alte Fälle für ihn untersuchen, die ihn einst daran zweifeln ließen, dass wirklich alles auf dieser Welt rational zu erklären ist.

Goodman besucht also im Auftrag des totgeglaubten Cameron drei Menschen, deren Begegnungen mit dem Übersinnlichen ihr Leben schwer aus der Bahn geworfen haben. Tony Matthews zum Beispiel hatte ein unheimliches Erlebnis während seiner Arbeit als Nachtwächter in einem ehemaligen Irrenhaus; der junge Simon Rifkind (Alex Lawther, gerade auch zu sehen in der neuen Netflix-Serie „The End of the F***ing World“) erlebte Schreckliches, nachdem er einen Autounfall verursacht hatte und Mike Priddle (Martin Freeman, „Hobbit“, „Sherlock“) ereilte ein traurig-beängstigendes Schicksal, als er auf die Geburt seines ersten Kindes wartete.

In allen drei Geschichten vermischen sich persönliche Schuldgefühle der Protagonisten mit übersinnlichen Erscheinungen. Zufall oder die psychologische Erklärung dafür, dass alle drei Akteure meinen, unerklärliche Dinge gesehen zu haben? Spukt es hier, oder handelt es sich nur um Hirngespinste, die drei Individuen in einem angreifbaren Moment hatten? Dieser Frage geht Goodman auf den Grund und beginnt nach und nach selbst an dem zu zweifeln, was er sieht.

Ein bisschen ist „Ghost Stories“ auch eine Hommage an das Horror-Genre an sich. Stil und Handlung orientieren sich an diversen Klassikern der 60er- und 70er-Jahre, aber auch an neueren Beispielen, wie „The Sixth Sense“, Martin Scorseses Psychothriller „Shutter Island“ oder der „Paranormal Activity“-Reihe.

Für Liebhaber ein Lichtblick

Für Genre-Liebhaber ist „Ghost Stories“, der mit viel Anspruch und Tiefe überzeugt, durchaus ein Lichtblick inmitten einer Vielzahl wirklich plumper Neuerscheinungen der vergangenen Jahre, die sich häufig nur durch viel Blut, vor allem aber durch stumpfe Dialoge auszeichneten. Das Werk von Nyman und Dyson hingegen überzeugt mit subtilen Gruselmomenten anstelle von reißerischen Effekten sowie mit überraschenden Wendungen. „Starr vor Angst“ geht vielleicht etwas zu weit. „Gut gegruselt“ ist in diesem Fall wohl das treffendere Kompliment.