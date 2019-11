Bei der Ankunft in Teheran scheint die Welt noch in Ordnung: Sarah (Luzie Nadjafi) zwischen ihrem Vater und ihrer Großmutter. (Verleih)

Der 30. Jahrestag des Mauerfalls hat hierzulande den Blick auf ein weiteres Ereignis eingeschränkt, das sich zehn Jahre früher zutrug als der Kollaps des sozialistischen Blocks, das aber gleichfalls drastische Auswirkungen auf den Gang der Weltgeschichte hatte und hat.

Teheran, Januar 1979: Die Islamische Revolution erschüttert den Iran. Auf Demonstrationen, Arbeitsausstände und blutige Konflikte folgt eine Personalie, die Folgen für das Land, ja die Weltordnung haben wird. Am 16. Januar um die Mittagszeit verlässt der persische Schah Mohammad Reza Pahlavi die Hauptstadt Teheran in Richtung Ägypten. „Ich bin müde und brauche eine Pause“, sagt er am Flughafen. An Premierminister Schahpur Bachtiar gewandt, fügt er hinzu: „Sie haben jetzt alle Macht und Autorität in Ihren Händen. Ich übergebe das Land in Ihre und Gottes Hände."

Es kommt anders. Zwei Wochen später reist Religionsführer Ajatollah Chomeini aus dem französischen Exil gen Iran. Mit seiner Wiederkehr hebt eine neue, eine forcierte Phase der Islamischen Revolution an. Nur wenige Tage später ist es Premierminister Bachtiar, der ins französische Exil fliehen muss.

Unterdessen hält die Euphorie über den Abgang Reza Pahlavis an. Auch in Berlin, Hauptstadt der DDR. Dort jubeln etliche Exilkommunisten aus dem Iran. Nun sei der Weg für Freiheit, Selbstbestimmung und einen Iran sozialistischer Prägung bereitet. In ihre überschäumende Begeisterung schneidet Hossein Pourseifi, Regisseur und Drehbuchautor des auf wahren Begebenheiten fußenden Films „Morgen sind wir frei“, historische Fernsehbilder von Menschenmassen, die für Chomeinis Gottesstaat-Vision auf die Straße gehen. Auch ohne einschlägiges Faktenwissen ahnt der heutige Betrachter, dass diese sogenannte Revolution noch viele Opfer fordern wird.

Reaktionäre, Repressalien

Zu denen, die in Ost-Berlin auf eine bessere Zukunft hoffen, zählt der Iraner Omid (Reza Brojerdi), ein vor Tatendrang fiebernder Mittvierziger. Nach dem Sturz des Schahs plant der Idealist, tatkräftig am Aufbau des Sozialismus im Iran mitzuwirken. Seine deutsche Ehefrau Beate (Katrin Röver) und die gemeinsame Tochter Sarah (Luzie Nadjafi) begleiten ihn. Doch die Hoffnungen der jungen Familie auf einen Aufschwung ihrer Ideale – Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit – zerschlagen sich rasch. Die Universität, an der Beate ihre in Berlin begonnene Dissertation fertigstellen will, kultiviert zusehends reaktionäre Verhaltenskodizes und andere Repressalien, die auf der am 1. April 1979 von Chomeini ausgerufenen „Islamischen Republik Iran“ gründen.

Die Männer hätten sich wegen der Revolution nicht von einem Tag auf den anderen geändert, sagt eine von ihrem Mann verprügelte Kollegin zu Beate. Auch im eigenen Heim steht es nicht gut um die Gleichberechtigung: Beates gottesfürchtige Schwiegermutter begeistert die achtjährige Sarah für die Koran-Lektüre; einige Tage später trägt das Mädchen Kopftuch. Beate interveniert erfolgreich. Wenige Tage später zerrt sie Sarah, die – wiederum mit Kopftuch – vor ihrer Klasse aus dem Koran vorträgt, aus der Schule.

Zunehmend desillusioniert ist auch Omid, als seine Genossen ihre hehren Sozialismusträume aus Angst vor den Revolutionsgarden in vorauseilendem Gehorsam beschneiden. Mit den religiösen Doktrinen nehmen auch Willkür und Gewalt zu. Als das Prinzip Hoffnung nachhaltig diskreditiert ist, müssen Beate und Omid eine weitreichende Entscheidung treffen, die ihren Familienzusammenhalt nicht unberührt lassen wird.

Der erste Langfilm des Iraners Hossein Pourseifi erzählt eine ergreifende Geschichte. Zwar bedarf sie keiner beglaubigenden zeitgeschichtlichen Dokumente, um ihre Wirkung zu entfalten, aber ihre Aufladung mit historischem Filmmaterial macht das Schicksal von Omid, Beate und Sarah fassbarer und eindringlicher. Die drei Hauptdarsteller spielen die existenziellen Erschütterungen, mit denen sie binnen weniger Wochen konfrontiert werden, sehr überzeugend.

Kameramann Patrick Orth hat ein ausgesprochen gutes Gespür für dezente dramatische Steigerungen, mithin für leise anschwellende Gefährdungen: Besagte Frau, die von ihrem Mann misshandelt worden ist, rückt er ähnlich wirkungsvoll in den Fokus wie einen Gewaltausbruch, der von fanatisierten Chomeini-Schergen ausgeht, die Beates Institut stürmen. Universitäten seien gefährlicher als Streubomben, hatte Chomeini beschieden. Wie sein Wort in Mord mündete, zeigt dieser sehenswerte Film auf beklemmende Weise.

