Netflix-Serie „The Witcher“

Neue Netflix-Serie „The Witcher“: Von Monstern und Menschen

Andreas Fischer

Der Roman- und Computerspielheld Geralt von Riva gibt sich in acht Episoden bei Netflix die Ehre: „The Witcher“ kämpft sich in einer durchgeknallten Fantasy-Saga durch eine Welt voller Fabelwesen, in der die Menschen die größten Monster sind.