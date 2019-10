So wird das Cover des am 24. Oktober erscheinenden Heftes aussehen. (Egmont Ehapa Media)

2017 erschien der bisher letzte Band der Comic-Reihe um den gallischen Helden Asterix. Noch in diesem Jahr erfahren Fans, wie es in der Reihe weiter geht. Am 24. Oktober erscheint ein neues Heft. „Die Tochter des Vercingetorix“ wird es heißen.

Die Tochter des gallischen Häuptlings Vercingetorix ist auf der Flucht vor den Römern. Sie flüchtet sich an den einzigen Ort, der ihr Schutz vor Cäsars Männern bieten kann: dem Dorf der gallischen Helden Asterix und Obelix. „Die Tochter des Vercingetorix“ ist die vierte Gemeinschaftsarbeit des Texters Jean-Yves Ferri und des Zeichners Didier Conrad. Das Autorenduo setzt das Werk der Asterix-Väter René Goscinny und Albert Uderzo fort. Seit dem ersten Auftritt von Asterix und Obelix im Jahre 1959 wurden über 380 Millionen Alben verkauft.