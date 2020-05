Thorsten Lannert (Richy Müller, links) und Sebastian Bootz (Felix Klare) bekommen es in "Du allein" mit einem Scharfschützen zu tun. Oder mit einer Scharfschützin? (SWR - Südwestrundfunk)

Ein Scharfschütze macht Stuttgart unsicher. Ins Fadenkreuz gerät zunächst eine Journalistin, die gerade ihre Haustür aufschließt, danach ein Student, der in den Weinbergen über der Stadt joggt. Die Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) bekommen derweil mysteriöse Briefe, in denen weitere Opfer angekündigt werden, wenn die Stadt nicht drei Millionen Euro übergibt.

„Du allein“, die neue Folge des Stuttgarter „Tatorts“ (ARD, Sonntag, 20.15 Uhr) startet als Geschichte über einen eiskalt agierenden, geldgierigen Scharfschützen, der scheinbar wahllos Menschen erschießt. Schon bald allerdings gibt es Zweifel: Die Geldpakete, die Sebastian Bootz in einer komplizierten Aktion übergeben soll, werden nicht abgeholt. Was aber will der Schütze dann? Ist die Erpressungsnummer womöglich nur ein Ablenkungsmanöver? Die Kommissare sind verwirrt.

Der Thriller wird zur persönlichen Tragödie

Dann bestätigt sich Thorsten Lannerts Vermutung, die Opfer könnten doch etwas gemeinsam haben. Die Tonlage des Falls wandelt sich radikal; auf einmal wird aus dem Sniper-Thriller die Geschichte einer persönlichen Tragödie. Die Zuschauer beginnen zu begreifen, dass die Szenen in einem Tabakladen, die zunächst völlig losgelöst von der Handlung schienen, doch eine tiefere Bedeutung haben.

Mehr darf man nicht über den Inhalt nicht verraten, ohne den Spaß an dem raffinierten Konstrukt von Drehbuchautor Wolfgang Stauch und Regisseurin Friederike Jehn zu vermiesen. Und so ist dieser Fall, in dem zum letzten Mal Carolina Vera als Staatsanwältin Emilia Alvarez mit von der Partie ist, spannende, aber auch anrührende Sonntagabendunterhaltung.