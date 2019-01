Für "The Mule" stand Clint Eastwood nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera. (2018 Warner Bros. Entertainment Inc.)

Man sollte eben nie nie sagen. Gut zehn Jahre ist es her, dass Western- und Thriller-Ikone Clint Eastwood seinen Abschied von der Schauspielerei verkündete. Das war nach seinem fulminanten Auftritt in „Gran Torino“ (2008). Vier Jahre später kehrte er jedoch auf die Leinwand zurück, um „Back in the Game“, dem Erstling seines langjährigen Mitarbeiters Robert Lorenz, über die Erfolgsschwelle zu helfen. Und bei seiner Regie-Arbeit „American Sniper“ (2014) schlich Eastwood sich als Kirchgänger ins Bild.

Der Hang zum Rückfall könnte daran liegen, dass sich der vierfache Oscar-Preisträger gerade für das fortgeschrittene Alter attraktive Rollen schafft und diese ausfüllt. Im Senioren-Thriller „The Mule“ spielt der 88-jährige Eastwood, der den Film auch inszenierte, nun Earl Stone, einen Drogenkurier eines mexikanischen Kartells.

Earl Stone (Clint Eastwood) hat schon im Koreakrieg gedient. Jetzt, im Alter von 90 Jahren, ist er pleite. (2018 Warner Bros. Entertainment Inc./Claire Folger)

Fahrer gesucht!

Earl ist 90 Jahre alt - und weiß nicht mehr weiter. Seine kleine Gärtnerei ist pleitegegangen, sein Haus soll zwangsvollstreckt werden. Zu seiner Familie kann er nicht mehr, die hat er zu lange vernachlässigt. Ihm bleiben nur ein alter Pick-up und ein paar Sachen auf der Ladefläche. Als Earl jemandem erzählt, dass er mit seinem Wagen noch nie einen Unfall hatte, bekommt er eine Telefonnummer zugesteckt: Da suchen Leute nach zuverlässigen Fahrern ...

Earl Stone (Clint Eastwood) hat einen neuen Job: Der rüstige Rentner transportiert Drogen durch die USA. (2018 Warner Bros. Entertainment Inc.)

Als solcher ist er bald sehr geschätzt - bei einem mexikanischen Drogenkartell, für das er nun Kokain in Millionenwert quer durch die USA transportiert. Der Job ist nicht ungefährlich und widerspricht seinen moralischen Vorstellungen. Aber das viele Geld im Handschuhfach nach jeder Lieferung verschafft Earl wieder Ansehen bei seiner Familie. Die personellen Veränderungen an der Kartellspitze und der clevere Drogenfahnder Bates (Bradley Cooper) kommen da sehr ungelegen. Packt Earl das? Ende der Woche, wenn die Presse den Film gesehen hat, gibt es mehr zu berichten.