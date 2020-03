Neue Folgen bei TNT Comedy

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Nur nicht verrückt werden: So geht die Comedy-Serie „Andere Eltern“ weiter

Andreas Fischer

In einer Welt am Rande des Nervenzusammenbruchs will ein Dutzend Kölner Eltern doch nur das Beste für die Kinder.