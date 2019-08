Szenegastronom Joachim Benda ist ermordet worden, das müssen die Dresdner Kommissarinnen am Sonntag aufklären. (Daniela Incoronato/MDR/W&B Television/ARD/dpa)

Am Sonntag (18. August, 20.15 Uhr) geht es beim „Tatort“ wieder los. Der Dresden-Krimi „Nemesis“ ist der 1100. Fall der Reihe, die es seit 1970 gibt. Die Bremer müssen sich allerdings gedulden: Im Frühjahr 2020 wird gedreht, die Folge mit neuem Konzept ist wahrscheinlich nicht vor der Sommerpause zu sehen. Ein Überblick:

Dresden: In „Nemesis“ wird ein Dresdner Szenegastronom erschossen, es scheint um organisierte Kriminalität zu gehen. Zweiter Fall mit Cornelia Gröschel.

Frankfurt: Zuerst gibt es den Fall „Falscher Hase“ (1.9.) – laut Hessischem Rundfunk eine Gaunerkomödie. Im April ist die verstorbene Hannelore Elsner noch einmal in einem Krimi zu sehen.

Ludwigshafen: Der Film „Die Pfalz von oben“ feiert im November 30 Jahre Lena Odenthal (Ulrike Folkerts). Er knüpft an den Fall „Tod im Häcksler“ von 1991 an. Wie damals trifft die Ermittlerin auf Dorfpolizist Stefan Tries (Ben Becker). Vorher (8.9.) gibt es den Fall „Maleficius“ rund um einen Hirnforscher.

Weimar: Kira Dorn muss im neuen Fall „Die harte Kern“ (22.9.) ihren Mann aus dem Gefängnis befreien. Dieser soll den Schrottplatzbesitzer Harald Knopp getötet haben.

Stuttgart: Im bildgewaltigen Krimi „Hüter der Schwelle“ (29.9.) geht es um einen Ritualmord. In einem weiteren Krimi ist eine „Stadt in Angst“ vor einem Heckenschützen.

Münster: Das mit Abstand beliebteste Ermittlerduo (Axel Prahl und Jan Josef Liefers) ist 2019 noch ein zweites und in der Weihnachtszeit sogar ein drittes Mal im Programm.

Dortmund: Im Fall „Monster“ stoßen die Kommissare 2020 auf ein Netzwerk, das mit Kindern handelt. Auch Bösewicht Markus Graf (Florian Bartholomäi) taucht wieder auf.

Köln: 2019 wurden die drei Fälle des Teams gesendet. 2020 kommt unter anderem der Film „Kein Mitleid, keine Gnade“, in dem ein Abiturient tot und nackt gefunden wird.

Wien: Nachdem es dieses Jahr schon zwei Fälle aus Österreich gab, kommt im Herbst noch ein dritter. Der Film „Baum fällt“ spielt in Kärnten.

Wiesbaden: Wohl im Oktober kommt ein weiterer Fall mit Ulrich Tukur. In „Angriff auf Wache 08“, für den John Carpenters Filmklassiker „Assault – Anschlag bei Nacht“ Pate stand, greifen dann Unbekannte eine Polizeiwache an.

Berlin: Im Herbst kommt der Fall „Das Leben nach dem Tod“. 30 Jahre nach dem Mauerfall thematisiert der „Tatort“ darin laut RBB die erst 1987 in der DDR abgeschaffte Todesstrafe.

Schwarzwald: Der nächste Fall im kommenden Jahr spielt in der alemannischen Fasnet, wo die alltäglichen Regeln außer Kraft gesetzt sind. Er dreht sich um ein junges Paar.

Luzern: „Der Elefant im Raum“, der letzte Fall mit Stefan Gubser und Delia Mayer als Schweizer Team steht nun bevor. Im Jahr 2020 geht es mit dem neuen Team in Zürich weiter.

München: Im Winter, wie es vom BR heißt, gibt es einen Fall um ein Schmugglerkartell, das Rentner einspannt („One Way Ticket“). In einem Film 2020 fallen Schüsse in einem Bus.

Franken: Im nächsten Franken-Fall – laut Bayerischem Rundfunk im ersten Halbjahr 2020 – feiern zwei Geschäftsfrauen zusammen Geburtstag. Am nächsten Morgen ist eine tot.

Norddeutschland/Hamburg: Der neue Fall „Querschläger“ mit Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz erzählt von einem Heckenschützen. Ausstrahlung laut NDR wohl im Dezember.

Hamburg: Mit Til Schweiger und Fahri Yardim ist laut NDR in der ersten Jahreshälfte 2020 zu rechnen. In der Folge „Tschill out“ wartet Nick Tschiller auf sein Disziplinarverfahren.

Kiel: Der Fall „Borowski und das Haus am Meer“ mit Axel Milberg und Almila Bagriacik handelt im Dezember von einem mysteriösen Leichenfund am Strand.

Göttingen: In der ersten Jahreshälfte 2020 soll der nächste Krimi mit Maria Furtwängler und Florence Kasumba kommen. Ein offenbar Verwirrter bedroht Charlotte Lindholm.

Saarbrücken: Der erste SR-„Tatort“ mit dem neuen Team Adam Schürk (Daniel Sträßer) und Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) ist abgedreht. Der Sendetermin für 2020 ist noch unklar.

Neujahr: Für den 1. Januar 2020 ist ein Improvisations-„Tatort“ des WDR mit dem Titel „Gut und Böse“ angekündigt. Die Schauspieler agieren darin ohne festes Drehbuch.