Tocotronic haben das Private immer nur ironisch gebrochen verhandelt. Nun präsentieren Sie plötzlich ein autobiografisches ­Album. Wie kam das?

Dirk von Lowtzow: Es kristallisierte sich ­heraus, das alle Texte einen autobiografischen Hintergrund besaßen. Diesen Ansatz haben wir verfeinert; sind dieser Spur nachgegangen. Das war interessant – gerade weil es im Widerspruch steht zu dem, was wir die 15 Jahre davor gemacht haben.

Andererseits thematisierten Tocotronic schon in ihrer Anfangsphase in zahlreichen „Ich“-Songs das eigene Leben …

Unsere ersten drei bis vier Alben waren sehr mitteilungsfreudig, was unseren direkten Alltag und dessen Erleben anbelangte. ­Damals waren die Songs weniger autobiografisch, sondern vielmehr so etwas wie ­tagebuchartige Skizzen, die man schnell raushaut, in denen alles verhandelt werden musste. Vielleicht war das auch einem ­jugendlichen Mitteilungsbedürfnis und spätpubertierendem Narzissmus geschuldet.

Das änderte sich 1999 mit „K.O.O.K“ . . .

Ja. Davon sind wir dann abgekehrt. Zwar versuchten wir in unseren Liedern immer noch, etwas von uns preiszugeben. Doch wir suchten dafür den Umweg über Konstruktionen, Abstraktionen, Assoziationen und Theorien. Dennoch hatten die Stücke eine stark persönliche Note. Man benutzte eine Theorie, weil sie einen anging; weil man das Gefühl hatte, durch sie etwas über das ­eigene­ Leben gelernt zu haben – und dann haben wir sie rückübersetzt in Songs. Für eine Band eigentlich ein ungewöhnlicher Vorgang, aber uns hat es interessiert.

Sind Tocotronic heute weniger theorieaffin?

Wir sind an einem anderen Punkt. Als Songwriter spürte ich, dass diese Theorien nicht mehr so stark zu mir sprechen. Daher fand ich es interessant, mich direkter, unverschlüsselter und einfacher auszudrücken. So bleibt es auch für einen selbst spannend. Mich überraschte es, wie so ein eigener ­Geschmack und ein eigenes Paradigma wechseln, wenn man merkt: Jetzt interessiert mich etwas ganz anderes als noch vor acht Jahren.

Haben Sie sich innerlich dagegen ­gesträubt?

Es war kein innerer Kampf. Wenn man ­diese­ Tür einmal aufmacht, ist es auch ein ­unglaublich befreiender Prozess, sich von diesem über die Jahre angesammelten Überbau, den ich ja immer eher beglückend als belastend empfand, zu lösen. Die Frage war: Wie ist es, wenn ich ganz direkt und unverfälscht darstellungsrealistisch über mich und mein Leben schreibe? Es war auch ein ­Experiment: Unser Diskurs hat sich gewandelt, vom soziologischen Überbau zum Ich.

Ist das Album dadurch weniger politisch?

Im autobiografischen Schreiben wird man zum Ethnologen seiner selbst. Wenn man nun so eine Feldforschung betreibt, dann ist es hoffentlich mehr als nur eine Nabelschau oder ein Selbstporträt – oder ganz blöd auf Neudeutsch: ein Selfie. Man schafft das Porträt einer Gesellschaft, eines Landes und einer Zeit – von der Kindheit bis in die ­Zukunft. Allein, dass es bei uns bis ins „Morgen“ reicht, ist für mich schon ein politischer Moment. Damit ist es nicht nostalgisch oder verklärt.

War es dennoch eine bewusste Entscheidung, weniger auf die politischen Veränderungen der vergangenen Jahre einzugehen?

Klar, in den zwei Jahren, in denen wir am Album arbeiteten, ist in der Welt unglaublich viel passiert. Dabei will ich gar nicht so auf die Flüchtlingskrise rekurrieren – das haben wir mit „Solidarität“ vorweggenommen. Das interessiert uns schon lange, auch in unseren Kooperationen mit Pro Asyl. Dass aber etwa Trump Präsident wird, konnte man nicht ahnen. Das Album war noch vor der Wahl fertig geschrieben. Die politischen Zeitläufe sind so unberechenbar und hysterisch geworden – es ist fast unmöglich, ­darauf zu reagieren, wenn man sich in einem normalen Produktionsprozess befindet. Als ­Musiker kannst du darauf nur reagieren und zu spät kommen. Und ich komme nicht so gern zu spät. Ich finde es besser, zu früh zu sein.

Auf „Die Unendlichkeit“ wird der Ausbruch des jungen Dirk von Lowtzow aus einem konservativen Umfeld in diese junge urbane ­Szene­ beschrieben. Wie schwer war es, sich in Ihr junges Ich hineinzuversetzen, ohne zu romantisieren?

Die Jugend ist auf einem autobiografischen Album natürlich ein entscheidender Teil der Prägung – dass man sich selbst erfindet, auch in Abgrenzung zu anderen. Jeder, der Rock- und Pop-Fan ist, kennt genau dieses Gefühl. Die Bands sprechen zu mir und holen mich ab (lacht)! Ich hoffe, dass das nicht romantisiert ist, sondern sachlich genug. Ich habe eine große Allergie gegen Songs, die genau so eine Art von Nostalgie antriggern: Ach, weißt du noch damals, als wir Nirvana gehört haben, war das nicht toll? Genau so ­sollte es nicht sein. Andererseits erinnert man sich schon gern zurück – und ich bin durchaus romantisch veranlagt. Nur nostalgisch bin ich nicht, das ist meine grundsätzliche Charakterdisposition. Ich hebe nichts auf, ich habe keine alten Fotos oder Briefe, kein privates Archiv meiner Selbst. Das war vielleicht ganz hilfreich, um nicht in so ein woh­lig-nostalgisches Gefühl zu verfallen (lacht).

Auf „Die Unendlichkeit“ behandeln Sie auch viel Privates – im Stück „Unwiederbringlich“ geht es um den Tod ­eines Menschen.

Dieser Song war am schwersten zu schreiben, weil er vom Tod meines ältesten Jugend­freundes handelt. Auch Arne und Jan lernten ihn kennen, weil er in der Früh­phase der Band als Fahrer, Tourmanager und Merchandiser mit uns unterwegs war. Er ­erkrankte relativ überraschend sehr früh – und starb schließlich. Ich war 24, 25, hatte mit der Band gerade angefangen und das sehr euphorisiert wahrgenommen – und gleichzeitig war da dieses Gefühl: Das ­Leben meines allerältesten Vertrauten geht zu Ende. Es war abzusehen, dass das so kommen würde.

Zögerten Sie erst, den Song mit auf das ­Album zu nehmen?

Ich wollte ihn unbedingt integrieren. Wir ­taten uns aber ziemlich schwer. Ich hatte verschiedene Fassungen – Jan war dabei ein guter Lektor, was beim autobiografischen Schreiben sehr wichtig ist. Er war mit einigen Versionen unzufrieden, wir kämpften und rangen um jedes Wort. Es ist natürlich ein furchtbar trauriges Thema – man will, dass es stimmt und wahrhaftig ist. In dieser Zeit fuhr ich oft sechs oder sieben Stunden mit dem Zug von Hamburg nach Süddeutschland, in die Städte, in denen er gerade ­behandelt wurde. Damals gab es da keine Verbindung zur Außenwelt, nur dieses ­komische Bordtelefon mit Telefonkarte. ­Heute­ sitzen alle mit ihren Handys da, die im Zug so nerven (lacht). Hätte ich es ­damals gehabt, hätte ich mich aber ablenken oder auf dem Laufenden halten können. Im Song selbst ist es ein Hinweis auf das, was noch kommt – das ist ein spekulatives Element auf dem Album.

Inwiefern spekulativ?

Im Sinne eines „Was wäre wenn“ – oder: Vielleicht wäre ich auch anders geworden, wenn etwas anderes gewesen wäre. Oder auch: Was wird noch passieren? Hat die Vergangenheit Einfluss auf die Zukunft? Oder vielleicht sogar die Zukunft auf die Vergangenheit – vielleicht strahlt etwas aus der ­Zukunft herüber. Um eine Zeitkontinuität zu brechen, womit wir wieder beim Titel „Die Unendlichkeit“ wären.

Das Gespräch führte Maximilian Haase.

