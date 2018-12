Wie gut wird der eigentlich sehr dünne Michael Kessler als dicker Reiner Calmund aussehen? - Im Vordergrund das Original - und mit dem Rücken zugewandt: Michael Kessler in seiner Calmund-Maske. Zu sehen in "Kessler ist ... Reiner Calmund" am Freitag, 18.1., 22.50 Uhr. (ZDF / Mike Christian)

Wer Prominente abseits ihrer Medien-Persönlichkeit näher kennenlernen will, ohne dabei den Fernsehsessel zu verlassen, für den bietet die Sendung „Kessler ist ...“ eine seit Jahren zuverlässig sprudelnde Info-Quelle. Seit 2014 existiert das originelle Format, in dem Schauspieler und Comedian Michael Kessler seinen Gästen so nahe kommt, dass er sich gegen Ende mit perfekter Maske gar in sie verwandelt. In vier neuen Folgen trifft der 51-Jährige diesmal: Startenor Rolando Villazón (Freitag, 4.1., 23.40 Uhr), Comedian Bülent Ceylan (Freitag, 11.1., 23.10 Uhr), Fußball-Schwergewicht Reiner Calmund (Freitag, 18.1., 22.50 Uhr) sowie - sich selbst (Freitag, 25.1., 22.30 Uhr).

Irgendwann ist es auch beim Treffen mit dem großgestigen Tenor, Entertainer, Schriftsteller und Dauer-Hans Dampf Rolando Villazón soweit: Die letzten Minuten des halbstündigen Intensiv-Porträts werden zu einem psychologisch maximal verunsicherndem Moment. Kessler kommt - als fest perfektes - Villazón-Double aus der Maske - und lässt sich vom nervös wartenden Mexikaner Fragen über den Menschen Rolando Villazón stellen. Eine Begegnung mit sich selbst also. Und das auf höchstem Niveau.

Er kommt aus einfachen Verhältnissen, arbeitete lange und hart für seinen Erfolg, er beschäftigt einen Bodyguard und füllt heute große Hallen: Was treibt den Comedian Bülent Ceylan (rechts) an? Im Hintergrund: Michael Kessler als sein Double ("Kessler ist ... Bülent Ceylan" am Freitag, 11.1., 23.10 Uhr). (ZDF / Mike Christian)

Es ist nicht nur die Qualität der Maske und des Schauspiels Michael Kesslers, was „Kessler ist ...“äußerst sehenswert macht. Dazu kommen eine wirklich profunde Recherche sowie einfühlsame Interviews mit den Porträtierten und zumeist einer weiteren Person, die das „Studienobjekt“ sehr gut kennt. Am Ende glaubt man stets, einen Prominenten, der einem zuvor mehr oder weniger geläufig war, sehr viel besser zu kennen. Und zwar als Menschen abseits ausgetretener TV-Personality-Klischees.

Nicht selten passiert es, dass Kesslers Gesprächspartner zutiefst verunsichert sind oder ihnen gar die Tränen kommen, wenn sie am Ende sich selbst gegenübertreten. „Die Masken sind immer sehr aufwendig“, gibt der 1967 in Wiesbaden geborene Kessler einen Einblick in seine Arbeitsweise. „Ich sitze etwa vier Stunden auf dem Stuhl, bis alles fertig ist. Wir versuchen, uns mit der Maske immer so gut wie möglich an das Gesicht des Gastes anzunähern. Das klappt natürlich nicht immer. Wenn es aber klappt, ist es eine Art magischer Moment. Für mein Gegenüber und für mich.“

Michael Kessler und Rolando Villazón (rechts) begegnen sich (Freitag, 4.1., 23.40 Uhr). Würde sich der mit dem Rücken zur Kamera stehende Kessler umdrehen, würde man sehen: Diese Maske ist sehr gelungen. Man kann die beiden Protagonisten der ersten neuen "Kessler ist ..."-Folge kaum auseinanderhalten. Auch Kesslers Imitat von Villazóns Sprache und Mimik beeindruckt. (ZDF / Mike Christian)

Wie schon bei Staffel vier werden auch die neuen Folgen keine Vor-Premiere bei ZDFneo erfahren, wie es bei den älteren Folgen üblich war. Auch in der Mediathek stehen die vier jüngsten Kessler-Verwandlungen erst nach ihrer jeweiligen Ausstrahlung beim ZDF am späteren Freitagabend.