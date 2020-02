Die Comicverfilmung „Joker“ führt mit 11 Nominierungen das Favoritenfeld an. (Niko Tavernise/Warner Bros. Entertainment/dpa)

Neun Filme gehen in der Nacht zu Montag ins Rennen um den Preis in der Kategorie Bester Film. Einige von ihnen können auf Preise in zehn oder sogar elf Kategorien hoffen. Ein Überblick.

The Irishman

Martins Scorseses Alterswerk erzählt die Geschichte des Mafia-Profikillers Frank Sheeran, genannt „The Irishman“. Sheeran, gespielt von dem 76 Jahre alten Robert de Niro, wohnt mittlerweile im Altersheim, Scorsese zoomt in seine Vergangenheit. In seinem dreieinhalb Stunden langen Werk, das aus elegant ineinander verschachtelten Rückblicken innerhalb von Rückblicken besteht, räumt der Regisseur mit dem Mafia-Mythos auf.

Der Alltag der Verbrecher ist nicht glamourös gezeichnet, sondern von erschreckender Beiläufigkeit. Frank Sheeran wird irgendwann von dem berüchtigten Gewerkschaftsboss Frank Hoffa (Al Pacino, 79) angeworben, dessen Verschwinden bis heute nicht aufgeklärt ist. Die langen, mit teilweise lächerlichen Codewörtern gespickten Gespräche, in denen fatale Männerfreundschaften sich manifestieren, machen einen Großteil des Films aus. Der wurde vom Streamingdienst Netflix finanziert. Für zehn Oscars nominiert.

Jojo Rabbit

Der neuseeländische Regisseur Taika Waititi ist bekannt für seine schräge Herangehensweise auch an heikle Themen. Mit „Jojo Rabbit“ hat er sich für das verminte Feld der Hitler-Satire entschieden und greift dabei auf den Roman „Caging Skies“ von Christine Leunens zurück. Der zehn Jahre alte Hitlerjunge Johannes imaginiert sich den Führer als Freund für alle Lebenslagen. Seine von Scarlett Johansson gespielte Mutter allerdings ist im Widerstand aktiv und versteckt eine junge Jüdin. Mit der freundet Johannes sich mehr und mehr an. Gleichzeitig geht der Krieg in seine letzte Phase. Waititi veralbert nicht einfach die Nazi-Ideologie, er meistert zudem die schwierige Aufgabe, den Hitlerjungen als sympathischen Antihelden zu inszenieren, ohne die unterschwellige Bedrohung durch die Ideologie außen vor zu lassen. Für sechs Oscars nominiert.

Joker

Paraderolle für Joaquin Phoenix: Er spielt Arthur Fleck, diesen Clown, der so gar nichts zu lachen hat, in Todd Philipps bitterbösem, verstörendem Drama. Fleck wird irgendwann zum Gegenspieler von Batman werden, doch dies ist seine Geschichte, die aber vom derangiert-realistischen New-York-Setting her weniger an das DC-Comicuniversum erinnert denn an Filme wie Martin Scorseses „Taxi Driver“. Und so ist auch Fleck ein naher Verwandter von Travis Bickle, psychisch krank, sozial isoliert, gedemütigt. Todd Philipps Psychogramm dieses armen Würstchens, das zum amoklaufenden, gefühlskalten Killer wird, spielt zwar im fiktiven Gotham City, aber deutlich auf ein gespaltenes Land an: In den USA hat der Umgangston sich in den Trump-Jahren merklich verschärft. Für elf Oscars nominiert.

1917

Die Story ist simpel: Zwei junge britische Soldaten sollen 1917 an der Westfront einen Befehl an die vorderste Frontlinie bringen. Ein Angriff gegen die Deutschen darf auf keinen Fall stattfinden, die betroffenen Bataillone würden in eine Falle laufen. Darunter wäre auch der Bruder des einen Soldaten. Regisseur Sam Mendes hat sich für sein mehrfach bei den Golden Globes und den British Film Awards preisgekröntes Drama von der Geschichte seines Großvaters inspirieren lassen.

Der Film packt die Zuschauer sofort, weil er in einer einzigen Einstellung in Echtzeit gedreht scheint, tatsächlich aber so geschickt choreografiert und montiert ist, dass genau diese Wirkung entsteht. „1917“ folgt seinen beiden Protagonisten auf Schritt und Tritt, durch Schützengräben, hinein in ausgebrannte Ruinen, beim Spurten oder Taumeln über freies Feld. Mit George MacKay und Dean-Charles Chapman spielen zwei Newcomer diese Rollen mit großer Eindringlichkeit. Für zehn Oscars nominiert.

Le Mans 66 – Gegen jede Chance

James Mangolds Film „Le Mans 66“ erzählt davon, wie Henry Ford II gemeinsam mit Lee Iacocca und dem Ingenieur und einstigem Rennfahrer Carroll Shelby (Matt Damon) den Ford GT40 kreiert. Ein Auto, das – so die Hoffnung – Ferrari beim Rennen in Le Mans 1966 schlagen soll. Das war bis dahin noch keinem amerikanischen Modell gelungen. Nun soll der britische Rennfahrer Ken Miles (Christian Bale) das bisher Unmögliche möglich machen. Doch hier treffen mehrere Dickköpfe aufeinander, was den Weg zum Erfolg schwieriger gestaltet als erhofft. Der Film basiert auf dem Buch „Go Like Hell: Ford, Ferrari, and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans“ von A.J. Baime. Für vier Oscars nominiert.

Little Women

In einer der schönsten Szenen des Films steckt alles, was „Little Women“ ausmacht: Jo (Saoirse Ronan), sollte eigentlich auf einer Feier auf ihre ältere Schwester warten, stattdessen tanzt sie mit Laurie (Timothée Chalamet) auf der Veranda. Heimlich, erst einigermaßen gesittet, wie die Erwachsenen eben, dann hüpfend, am Ende wild herumhampelnd. Ein bisschen albern ist das, ein bisschen kitschig, vor allem aber sehr schön. Regisseurin Greta Gerwig hat einen liebevoll erzählten Film über das Erwachsenwerden gedreht: darüber, wie schwer es ist, die Kindheit loszulassen, vor allem die Hoffnung darauf, alles tun, alles werden zu können. Die Handlung basiert auf Louisa May Alcotts Roman (1868), der als frühe Emanzipationsgeschichte gilt. Denn Jo und ihre Schwestern, die während des Amerikanischen Bürgerkriegs bei ihrer Mutter aufwachsen, hadern damit, sich den gesellschaftlichen Erwartungen an junge Frauen zu beugen. Für sechs Oscars nominiert.

Marriage Story

Regisseur Noah Baumbach ist mit hellsichtigen Zustandsbeschreibungen vom Erwachsenwerden bekannt geworden. Auch „Marriage Story“, finanziert vom Streamingdienst Netflix, lebt von seiner unaufgeregten Beobachtungsgabe. Scarlett Johansson und Adam Driver spielen ein New Yorker Ehepaar, das sich scheiden lässt: Sie zieht mit dem Sohn nach Los Angeles, er beharrt lange darauf, in New York zu bleiben.

Noah Baumbach, der auch fürs Drehbuch verantwortlich ist, blättert eine beinahe dokumentarisch anmutende Chronik der Ereignisse auf, erlaubt sich keine Sentimentalitäten, sondern zeigt widerstreitende Gefühle. Außerdem ist „Marriage Story“ ein grandioser Schauspielerfilm, der bis in die Nebenrollen hinein perfekt besetzt ist. Besonders sehenswert außer Johansson und Driver ist Laura Dern als coole Scheidungsanwältin. Für sechs Oscars nominiert.

Once Upon a Time in Hollywood

Bei den Golden Globes konnte das Werk von Quentin Tarantino drei Trophäen abräumen, bei der Verleihung der Britischen Filmpreise lief es mit nur einem Preis nicht so gut wie erwartet. Die Geschichte spielt 1969 in Hollywood. Der meist betrunkene Schauspieler Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) und sein Freund und Stuntdouble Cliff Booth (Brad Pitt) haben ihre besten Zeiten hinter sich, sie schlagen sich so durch.

Dalton hat zudem prominente Nachbarn: Roman Polanski und Sharon Tate. Auch deren Alltag spielt eine Rolle, und natürlich ist 1969 auch das Jahr, in dem Charles Manson Hollywood unsicher macht. Wer Mansons Geschichte kennt, kann sich ausmalen, was passiert. Wer Tarantino kennt, kann aber auch davon ausgehen, dass es anders kommt als erwartet. Für zehn Oscars nominiert.

Parasite

Ein Erfolg ist der tragikomische, mit Elementen des Horrorkinos gespickte Film des Südkoreaners Bong Joon-ho schon jetzt. Beim Filmfestival in Cannes gab‘s die Goldene Palme, bei den Golden Globes die Trophäe als „Bester fremdsprachiger Film“. Nun geht die Geschichte um die Tagelöhner-Familie Kim, die sich bei den reichen Parks einnistet, als Kandidat ins Rennen um sechs Oscars.

Mit rabenschwarzem Humor beschreibt Bong Joon-ho die unterschiedlichen sozialen Welten – keine kommt gut weg. Die antriebslosen Kims nutzen die eine Chance, die sie haben, und übertölpeln die naiven, superreichen Parks mit allerlei fiesen Tricks. Der Schluss ist ein Feuerwerk sich überbietender Volten.