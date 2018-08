Das Schmidt Theater an der Reeperbahn ist eine Institution in Hamburg. Foto: Georg Wendt (dpa)

Mit Party und Prominenz hat der Hamburger Kiez seine Schmidts gefeiert. 30 Jahre alt wurde das Schmidt-Theater am Mittwoch - zum Jubiläum gab es am Abend eine Geburtstagsshow und Gratulanten an der Reeperbahn.

Der Theatergründer Corny Littmann begrüßte in seinem Haus Gäste wie den Comedian Thomas Hermanns, die Entertainerin Gayle Tufts oder die früheren „Tagesschau“-Sprecher Dagmar Berghoff und Wilhelm Wieben. Das Schmidt gilt als Deutschlands erfolgreichste Privatbühne.

Corny Littmann, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer des Schmidt-Theaters in Hamburg. Foto: Georg Wendt (dpa)

„Pionier Corny und die ganze bunte Supergang haben damals die Reeperbahn wieder 'ne ganze Meile weit nach vorn gebracht“, sagte der Rockmusiker Udo Lindenberg schon vor der Party. Der Rockstar selbst ist mit seiner „Panik City“ in diesem Jahr ins ebenfalls zur Schmidt-Familie gehörende Klubhaus St. Pauli eingezogen.

Am 8. August 1988 hatten Corny Littmann und Ernie Reinhardt alias Lilo Wanders sowie zwei Gastronome das Privattheater auf dem Kiez eröffnet. Später folgten die Ableger Schmidts Tivoli (1991) und Schmidtchen (2015). Bis 1993 übertrug der Norddeutsche Rundfunk (NDR) live die „Schmidt Mitternachtsshow“ im Fernsehen - mit Stars wie Georgette Dee, Hildegard Knef und Rio Reiser sowie Littmann als Moderator „Herr Schmidt“. (dpa)