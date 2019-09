Als Ausrichter des ESC-Finales setzte sich Rotterdam gegen die Mitbewerber durch. (Koen van Weel/DPA)

Rotterdam hat das Rennen gemacht. Die niederländische Großstadt wird im Mai 2020 den Eurovision Song Contest (ESC) ausrichten. Unkundigen sei zunächst erklärt, wie es dazu kam: Den Regeln entsprechend richtet das Land des Gewinners den ESC im Folgejahr aus. Und da 2019 in Tel Aviv Duncan Laurence aus den Niederlanden mit seinem Song „Arcade“ den Pokal holte, geht es also nun zu unseren westlichen Nachbarn.

Im Land selbst können sich alle interessierten Städte um die Austragung bewerben. Wer es Sdann wird, entscheiden Kriterien wie Hotelkapazitäten, Erreichbarkeit und nicht zuletzt eine passende Halle.Amsterdam entfiel, da zum entsprechenden Zeitpunkt alle Hallen besetzt sind. Es blieben Städte wie Maastricht, Arnhem, 's-Hertogenbosch und eben Rotterdam. Die zweitgrößte Stadt des Landes wurde am vergangenen Freitag als Sieger verkündet. Eine nette Anekdote am Rande ist, dass Vorjahressieger Laurence 1994 in einem Vorort der Metropole geboren wurde. Wer bis hierher gelesen hat, stellt sich nun womöglich die Frage: „Wen interessiert das?“. Das kommt auf die Perspektive an.

Am Wichtigsten ist diese Entscheidung für die Niederlande und Rotterdam selbst. Wann sonst bekommen ein Land und eine Stadt die Möglichkeit, sich im Fernsehen vor rund 200 Millionen Zuschauern zu präsentieren? Die Werbewirkung ist enorm, denn nicht zuletzt die Einspielfilme vor jedem Song (und das sind inklusive der Halbfinals immerhin 40) werden für touristische Eigenwerbung genutzt. Das wird oft kritisiert, erscheint aber durchaus legitim.

Interessant sind die Werbefilmchen aber auch für die Karawane der akkreditierten Journalisten aus aller Welt und die abertausenden Fans. Der ESC ist nämlich vor Ort weit mehr als eine Fernsehshow. Er ist ein großer Event, der die jeweilige Stadt fast zwei Wochen lang in eine bunte Partyzone der Vielfalt verwandelt. Beeindruckend ist dabei ist, dass es trotz der Konkurrenzsituation zu keinerlei gebrochenen Nasen oder Polizeieinsätzen kommt – anders als etwa bei Fußballspielen. Man feiert zusammen und wünscht sich gegenseitig Glück. Den Fernsehzuschauern ist die Massenparty jedoch weitestgehend unbekannt.

Und so gibt es viele Menschen in vielen Ländern, für die es eine wichtige und bange Frage ist, wo der kommende ESC stattfindet. Für die große Masse, nämlich die Fernsehzuschauer oder gar die ESC-Ignoranten, ist diese Frage allerdings völlig egal. Wer nicht hinfährt oder in der ausrichtenden Stadt lebt, der kann die Nachricht gleich wieder vergessen.

Zur Person

Unser Gastautor

ist freiberuflicher Pressesprecher. Viele Jahre lang berichtete er gemeinsam mit Jens-Uwe Krause für „Bremen Vier“ als Bremer Experte über den ESC.