Den Fuß auf der Waage: Ein ziemlich gemeines Gespenst begleitet die Protagonistin in der Grafik von Doris Freigofas aus dem 17. Spring-Magazin. (mairisch Verlag)

Bremen/Hamburg. Die Autorin Karen Köhler erinnert sich noch genau: Nachdem sie als Kind in den 1980er-Jahren den Film „Ghostbusters“ gesehen hatte, schnallte sie sich einen Karton auf den Rücken, befestigte daran einen Schlauch und saugte alles Gruselige, alles Böse, das sich ihr in ihrem Leben in den Weg stellte, einfach weg. Doch leider kommt jeder wohl früher oder später an den Punkt, wo das nicht mehr funktioniert. Wo die Gespenster, die einem begegnen, einfach zu groß und zu mächtig sind, als dass sie sich einfach wegsaugen ließen. Genau um diese Gespenster, die guten wie die bösen, die Gespenster der Gesellschaft, die Gespenster der eigenen Vergangenheit, dreht sich das 17. Spring-Magazin, für das Karen Köhler das Vorwort geschrieben hat.

„Spring“ wurde 2004 von einer Gruppe Künstlerinnen in Hamburg gegründet. Seitdem erscheint jedes Jahr im Spätsommer ein neuer Band zu einem anderen aktuellen Thema. Die Gruppe der beteiligten Künstlerinnen besteht von Anfang an nur aus Frauen. Sie wollten mit der Gründung ein Zeichen in einer damals noch stark von Männern dominierten Szene setzen. Mittlerweile gibt es viele international bekannte Künstlerinnen im Bereich Comic und Illustration. Das Konzept des „Spring“-Magazins ist dennoch ein rein weibliches geblieben.

Insgesamt 16 Illustratorinnen waren am diesjährigen Magazin beteiligt. Die Protagonistin in den Illustrationen von Doris Freigofas zum Beispiel hat gleich mit fünf Gespenstern zu kämpfen, die ihr das Leben schwermachen. Sie heißen Rage, Mischief, Selfdoubt, Distrust und Anxiety (deutsch: Wut, Übermut, Selbstzweifel, Misstrauen und Angst). Die Wut taucht in Form eines Löwen auf, wenn sie zum Beispiel beim Spielen verliert. Die Selbstzweifel in Form eines Elefanten, der beim ungeliebten Blick auf die Waage noch schnell für ein paar zusätzliche Kilos sorgt, und das Misstrauen in Form einer Schlange, die den Partner so sehr einengt, dass er keine Chance hat wegzulaufen. So oft die Frau in den Grafiken auch versucht, ihre Gespenster in einen Bus zu setzen und weit weg zu schicken, sie kommen immer wieder.

Geister kommen bei den Zeichnerinnen als Mobiltelefone oder andere Objekte der Zerstreuung daher, die nach Aufmerksamkeit schreien, als Virus, als Erinnerungen an die verschwundene Katze aus Kindertagen, den eigenen Vater, die Großeltern; als Stimme im Kopf, die einem sagt, dass man nicht gut genug ist. Das Gespenst, das das Cover des Buches ziert, leuchtet sogar im Dunkeln.

„Spring“ ist nicht kommerziell und praktiziert Selbstverwaltung. Verantwortlich für das Magazin ist eine feste Gruppe von Künstlerinnen, die die verschiedenen Produktionsaufgaben übernehmen und Entscheidungen, beispielsweise über das Thema des Hefts oder die Auswahl von Gastzeichnerinnen, gemeinsam treffen. Das Magazin finanziert sich durch die Einnahmen aus dem Vorjahresverkauf sowie den Erlös aus von den Künstlerinnen gezeichneten Anzeigen für die im Heft werbenden Unternehmen (in diesem Jahr unter anderen auch für die Bremer Buchhandlung Logbuch).

Themen der bisher publizierten Magazine waren unter anderem Verbrechen, besondere Orte, Tragödien oder Wunder. Im vergangenen Jahr drehte sich das Heft um das Thema Sex, davor standen die Themen Arbeit und Zukunft im Mittelpunkt des Magazins.

Weitere Informationen

Spring #17 – Gespenster. Mairisch Verlag,

Hamburg. 224 Seiten, 24 €. Das Magazin gibt es

online unter www.mairisch.de. In Bremen ist es laut Verlag unter anderem im Golden Shop, und in den Buchhandlungen Logbuch und Buntentor erhältlich.