Die Amerikanerin Julie Otsuka besucht auf ihrer Lesereise fünf europäische Städte. Kommende Woche liest sie in Bremen. (R. Bessoir)

Drinnen der Wahnsinn, draußen die Normalität. Das Mädchen sitzt im Zug, der langsam landeinwärts kriecht; vor dem Fenster stutzt ein Mann eine Hecke. Eine Alltagsszene – banal und flüchtig. Eigentlich. Denn was die Elfjährige in Julie Otsukas Roman „Als der Kaiser ein Gott war“ beobachtet, ist das, was sie verloren hat: ein ganz normaler Tag, ein ganz normales Leben.

Der amerikanische Bundesstaat Kalifornien im Jahr 1942. Ein Jahr ist es her, dass die japanische Regierung die in Pearl Harbor auf Hawaii vor Anker liegende Pazifikflotte der USA bombardieren ließ; sämtliche japanischstämmige Amerikaner werden in der Folge zu „Enemy Alien“ erklärt: zu feindlichen Ausländern.

Mehrere Zehntausend Familien– insgesamt etwa 110 000 Menschen – müssen sich an Sammelpunkten einfinden und per Bahn in sogenannte War Location Centers bringen lassen: hastig errichtete Umsiedlungscamps im Landesinneren. Dort, mitten im Nirgendwo, bewacht von US-amerikanischem Militär, sollen die neuen Staatsfeinde in Schach gehalten werden. Viele Familien verbringen mehrere Jahre in diesen barackenartigen Lagern, in denen, so schreibt Otsuka, nichts zu tun ist, außer auf die nächste Mahlzeit zu ­warten.

Otsuka weiß, wovon sie spricht. Die Geschichte, die sie in ihrem Debütroman erzählt, ist die ihrer Mutter, die eines Onkels, die zweier Großeltern. Trotzdem, hat sie einmal in einem Interview gesagt, seien die gestohlenen Jahre selten Thema gewesen. Und das nicht nur in ihrem eigenen Umfeld. Die Internierung sei ein Kapitel in der US-amerikanischen Geschichte, über das kaum gesprochen werde; nicht innerhalb der betroffenen Familien, nicht im Schulunterricht. Einen ihrer Protagonisten lässt Otsuka sagen: „Alles, was wir nach unserer Rückkehr in die Welt wollten, war, zu vergessen.“

Was passiert war, was kollektiv verdrängt wurde, erzählt sie am Beispiel einer Kleinfamilie: einer Mutter und zwei Kindern, einem Jungen und einem Mädchen. Alle drei müssen eines Tages ihr Zuhause verlassen, alle drei dürfen nur „mitnehmen, was sie tragen konnten“ – und was gestattet ist. Schüsseln, Teller, Kleider: erlaubt. Haustiere: verboten. Während die Kinder noch in der Schule sind, packt die Mutter mehrere Koffer; dann kauft sie eine Schaufel, um den Hund zu erschlagen. Otsuka schreibt: „Die Frau, die nicht immer alle Regeln befolgte, befolgte die Regeln.“ Nüchtern schildert sie, wie die Familie abtransportiert wird, wie sie von einem Sammellager an der Westküste in die Wüste von Utah gebracht wird. Erst aus Perspektive der Mutter, dann der Tochter, später des Sohnes. Die Sprache, derer sie sich dabei bedient, ist einfach, hat beinahe etwas Dokumentarisches.

Nur 188 Seiten umfasst ihr Buch; doch die detailreich geschilderten Szenen brennen sich ins Gedächtnis wie die eines Films. Ihren Figuren gibt Otsuka keine Namen; ein Hinweis auf den Identitätsverlust, den die Familie erleidet. Sie sind Japaner. Das reicht. Das reicht, um sie zu Feinden zu machen, um sie auszugrenzen, zu schmähen, zu entrechten. Eindrucksvoll schildert Otsuka, was es mit Menschen macht, wenn sie diskriminiert werden, weil sie zufällig an einem bestimmten Ort auf der Welt geboren wurden. Wenn Herkunft zum Makel wird. Fragen, die weit über den zeitlichen Kontext des Buches hinausweisen, die heute so drängend sind wie damals. Auch das ist ein Verdienst dieses lesenswerten Buches: Es macht möglich, altbekannten Irrsinn mit frischer Empörung zu betrachten.

Weitere Informationen

Julie Otsuka: Als der Kaiser ein Gott war. Aus dem Amerikanischen von Irma Wehrli. ­Lenos-Verlag, Basel. 188 Seiten, 22 €.

Die ­Autorin liest am Dienstag, 10. Dezember, um 19.30 Uhr im Theater Bremen. Die Lesung wird auf Deutsch übersetzt.