Die Mutter der verdächtigen Michael Norden (Cornelia Heyse, rechts) mit den Ermittlern Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Sascha Bukow (Charly Hübner. (Christine Schroeder)

Eigentlich ist Sascha Bukow (Charly Hübner) nicht im Dienst, als er spätabends noch schnell zu der Adresse fährt, bei der ein Einbruch gemeldet wurde. Villenbesitzer Michael Norden (Tilman Strauß) weiß von keinem Überfall; doch dann torkelt plötzlich blutüberströmt ein Mann aus seiner Garage. Der Fremde stirbt in den Armen Bukows. Und Norden? Springt in seinen Porsche, rast davon, taucht unter.

Der Polizeiruf mit dem Titel „Söhne Rostocks“ (Sonntag, ARD, 20.15 Uhr) beginnt rätselhaft und bleibt es lange, was diese Folge sehenswert macht. Markus Busch (Buch) und Christian von Catelberg (Regie) erzählen weniger die Geschichte einer Mörderjagd denn die eines Gescheiterten, der immer mehr zum Getriebenen wird. Michael Norden gilt in Rostock als so smarter wie erfolgreicher Jungunternehmer, für seine junge Freundin ist er der „Märchenprinz“. Doch der Chef einer Zeitarbeitsfirma hat sich bei Termingeschäften verzockt, nun hat er geradezu panische Angst vorm Abstieg. Wie sein alter Freund Frank Fischer, so heißt der Tote aus der Garage, da hineinpasst, und wie das alles mit Nordens arbeitsloser Ex-Freundin und deren Sohn zusammenhängt, gehört zu dem Puzzle, das der „Polizeiruf“ zusammensetzt.

Mehr zum Thema Schauspieler Obelix-Sprecher Charly Hübner mag Wildschwein Er ist die Synchronstimme für Obelix: Charly Hübner findet aber eigentlich Asterix spannender. mehr »

Mit den beiden Ermittlern Sascha Bukow und Katrin König (Anneke Kim Sarnau), ist dabei eins der authentischsten Duos, die der Sonntagabendkrimi zu bieten hat, am Start. König muss sich zusätzlich zu den aktuellen Ermittlungen mit den Nachwehen eines alten Falls herumschlagen. Bukow und sie schweißt das weiter zusammen. Katrin Königs letzter Satz lautet: „Ich hab' Angst.“ Es bleibt spannend in Rostock.