Kommissarin Doreen Brasch beobachtet einen Verdächtigen im Wettbüro. (Stefan Erhard (dpa))

Pferde wiehern, ein Schuss ertönt. Hauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) blickt auf ihre blutverschmierten Hände und bricht zusammen. Die in Rotlicht getränkte Szene, die an einen schlecht dargestellten Drogentrip erinnert, bricht ab. War das alles nur ein Albtraum? Ein Rückblick? Eine Vision?

Der „Polizeiruf“ mit dem Titel „Totes Rennen“ (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD) aus Magdeburg beginnt rätselhaft. Die Szenen des anfänglichen Albtraums – die Pferde, die blutverschmierten Hände, der Schuss – tauchen in der Folge mehrmals auf. Bis zum Schluss weiß man als Zuschauer nicht so recht, was es mit diesen skurrilen Traumsequenzen auf sich hat.

Kommissarin Brasch ermittelt in Magdeburg erstmals im Alleingang. Der Grund: Ihr ehemaliger Kollege Dirk Köhler (Matthias Matschke) ist nach sechs Folgen aus dem Format ausgeschieden. In „Totes Rennen“ ist Brasch einem Mord auf der Spur: Ein junger Mann wurde tot am Elbufer aufgefunden. Der Tote war spielsüchtig und hoch verschuldet. Brasch beginnt, im Zocker-Milieu zu ermitteln und trifft dabei auf dubiose Gestalten, die jedes Klischee der Spielwettszene erfüllen. Bei ihren Ermittlungen in einer ominösen Wettspelunke begibt sich Brasch selbst in Gefahr.

Die Kommissarin ermittelt souverän auf eigene Faust, als wäre das schon immer so gewesen. Einen Partner vermisst man als Zuschauer nicht. Das ist vor allem dem Können der Schauspielerin Claudia Michelsen geschuldet. Ihr gelingt es, die misstrauische, kühle Kommissarin authentisch zu verkörpern, die sich von niemanden gerne etwas sagen lässt. Auch nicht von ihrem Chef Uwe Lemp (Felix Vörtler), der Brasch immer wieder helfen möchte. Seine altklugen Ratschläge und Lebensweisheiten gehen selbst dem Zuschauer irgendwann auf die Nerven. Und dann ist da noch der undurchsichtige LKA-Kollege Hannes Kehr (Michael Maertens), der sich an Braschs Fersen heftet und ihr die Spielwelt erklären möchte. Der „Polizeiruf“ (Regie: Torsten C. Fischer, Buch: Stefan Dähnert/ Lion H. Lau) bleibt trotz Klischees und Längen eine solide Sonntagabendunterhaltung.